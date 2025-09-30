३० व्या फेनेस्टा खुल्या राष्ट्रीय टेनिस चॅम्पियनशिप स्पर्धेत महाराष्ट्राच्या वैष्णवी आडकरची विजयी सुरुवात

नवी दिल्लीतील डीएलटीए कॉम्प्लेक्स येथे सोमवारपासून सुरु झालेल्या ३० व्या फेनेस्टा खुल्या राष्ट्रीय टेनिस चॅम्पियनशिप स्पर्धेच्या पहिल्या दिवशी अव्वल मानांकित महाराष्ट्राच्या वैष्णवी आडकर आणि कर्नाटकच्या एस. डी. प्रज्वल देव यांनी आपापल्या गटात विजयी सुरुवात केली.महिला एकेरी गटात खेळतांना, महाराष्ट्राच्या वैष्णवीने पहिल्या फेरीच्या सामन्यात सुरुवातीपासूनच वर्चस्व गाजवले. तिने तामिळनाडूच्या मिरुधुला पलानिवेलवर ६-२ व ६-४ असा सहज विजय मिळवत स्पर्धेच्या पुढील फेरीत प्रवेश केला. याचवेळी दुसऱ्या मानांकित प्रज्वलने पुरुष एकेरी गटात दिल्लीच्या सार्थक सुदेनचा ६-२ व ६-१ असा पराभव केला..Tennis Championship: नाशिकच्या खेळाडूंची बाजी; राज्य टेबल टेनिस स्पर्धा, चांदे, चोपडा यांना सुवर्णपदक .डीसीएम श्रीराम लिमिटेडच्या सहकार्याने आणि ऑल इंडिया टेनिस असोसिएशन (एआयटीए) व दिल्ली लॉन टेनिस असोसिएशन (डीएलटीए) यांच्या नेतृत्वाखाली आयोजित फेनेस्टा ओपन ही भारतातील सर्वात मोठी स्थानिक स्तरावरील टेनिस स्पर्धा आहे, ज्यामध्ये देशभरातील अव्वल स्पर्धक सहभागी झाले आहेत.वैष्णवीने पहिल्या डावापासूनच जबरदस्त बेसलाइन खेळ दाखवला आणि सेटमध्ये लगेच ४-० अशी आघाडी घेतली. मिरुधुलाने पाचवा गेम जिंकला आणि नंतर सहाव्या गेममध्ये प्रतिस्पर्धी अव्वल मानांकित खेळाडूची सर्व्हिस तोडून तिच्या आशा जिवंत ठेवल्या. तथापी, वैष्णवीने पुन्हा तिला संधी न देता पुढील दोन गेमसह सेटही जिंकला. दुसऱ्या सेटमध्ये मात्र पहिल्यापेक्षा अधिक चुरशीची लढत झाली. कारण त्यात ३-३ अशी एक वेळ होती. त्यानंतर मात्र वैष्णवीने मिरुधुलाची सर्व्हिस तोडली आणि नंतर ३ विरुद्ध १ या प्रमाणात गेमसह सेट व सामना देखील जिंकला व दुसऱ्या फेरीत प्रवेश केला..दुसरीकडे, दुसरा मानांकित प्रज्वलने त्याच्या प्रतिस्पर्ध्याला सहज हरवले. पहिल्या सेटमध्ये दिल्लीच्या सार्थक या खेळाडूकडे प्रतिस्पर्धी प्रज्वलच्या शक्तिशाली फोरहँड्सचे उत्तर नव्हते. त्यानंतर सार्थकने पुढील सेटचा पहिला गेम जरी जिंकला असला तरी पण दुसऱ्या मानांकित खेळाडूचा वेग रोखू शकला नाही व प्रज्वलने सलग सहा गेममध्ये विजय मिळवला.ओडिशाच्या देबासिस साहूने पुरुष एकेरी गटात मोठा धक्कादायक निकाल नोंदवला. त्याने पाचव्या मानांकित पार्थ अग्रवालचा एका रोमांचक सामन्यात ७-५, ६-० असा पराभव केला. पहिल्या सेटमध्ये दोघांमध्ये जोरदार टक्कर झाली. पार्थने जरी ५-३ अशी आघाडी घेतली होती तरी त्यानंतर ३९ व्या क्रमांकाच्या देबासिसने सलग चार गेम जिंकून सामन्यात आघाडी घेतली. दुसऱ्या सेटमध्ये देखील त्याने कुठलीही कसर न राहू देता पुढील फेरीत पोहोचण्यासाठी दमदार विजय मिळवला..दरम्यान, सातव्या मानांकित पंजाबच्या साहिरा सिंगनेही महिला एकेरी गटात कर्नाटकच्या सोनिका जदीशचा ६-४, ६-० असा सरळ सेटमध्ये पराभव केला. पहिल्या सेटमध्ये साहिरासमोर कठीण आव्हान होते, कारण सोनिकाने पहिले दोन गेम गमावल्यानंतर २-२ अशी बरोबरी केली होती. त्यानंतर मात्र साहिराने तिच्या अचूक सर्व्हिसचा वापर करून तिच्या प्रतिस्पर्ध्यावर ४-२ अशी आघाडी मिळवून सेट जिंकला. दुसऱ्या सेटमध्ये देखील साहिराने संपूर्ण वर्चस्व गाजवले आणि दुसऱ्या फेरीत प्रवेश निश्चित केला.तामिळनाडूच्या मनीष सुरेशकुमारनेही पुरुष एकेरी गटात स्पर्धेची विजयी सुरुवात केली, ओडिशाच्या अमृतजय मोहंतीचा सरळ सेटमध्ये ६-३, ६-१ असा पराभव केला. स्पर्धेचा हा माजी विजेता खेळतांना सुरुवातीपासूनच आत्मविश्वासपूर्ण दिसत होता. पहिला सेट जिंकण्यासाठी त्याने जोरदार फोरहँडचे प्रदर्शन घडविले. दुसऱ्या सेटमध्ये मनीषने पहिल्यापेक्षा अधिक चांगली कामगिरी केली. यात त्याने सहाच्या तुलनेत केवळ एक गेम गमावला..३० व्या फ़िनेस्टा ओपन नॅशनल टेनिस चॅम्पियनशिप नवी दिल्लीत 'या' दिवशी सुरू होणार.प्रतिष्ठित अशा या स्पर्धेच्या जेतेपदांव्यतिरिक्त, विजेत्यांना एकूण २१ लाख ५५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त बक्षीस रक्कम आणि कनिष्ठ गटात किट अलाउन्स देण्यात येईल. १६ आणि १४ वर्षांखालील एकेरी स्पर्धांमध्ये विजेते आणि उपविजेत्यांना प्रत्येकी २५,००० रुपयांची टेनिस शिष्यवृत्ती देखील मिळेल.१६ आणि १४ वर्षांखालील मुले आणि मुलींच्या गटातील पात्रता आणि मुख्य सोडतीचे सामने ५ ऑक्टोबर ते ११ ऑक्टोबर दरम्यान खेळवले जातील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.