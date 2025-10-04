क्रीडा

30th Fenesta Open Tennis: महाराष्ट्राच्या वैष्णवी अडकरने जिंकले विजेतेपद; मनिष सुरेशकुमार पुरुष विभागात विजेता

Vaishnavi Adkar and Manish Sureshkumar Emerge Victorious: ३० व्या फिनेस्टा ओपन टेनिस स्पर्धेत तमिळनाडूचा मनिष सुरेशकुमार आणि महाराष्ट्राची वैष्णवी अडकर यांनीअनुक्रमे पुरुष आणि महिला एकेरीचे विजेतेपद पटकावले.
Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
तमिळनाडूचा मनिष सुरेशकुमार आणि महाराष्ट्राचा वैष्णवी अडकरने आपली जिंकण्याची घोडदौड अखेरपर्यंत सुरू ठेवत, डिएलटीए कॉम्पलेक्स नवी दिल्ली येथे सुरू असलेल्या ३० व्या फिनेस्टा ओपन नॅशनल टेनिस स्पर्धेमध्ये शनिवारी पुरूष आणि महिला एकेरी सामन्यांचे अंतिम सामने जिंकले आणि विजेतेपदाचा मान मिळवला.

दोन तास चाललेल्या खेळामध्ये आपले सातत्य आणि दबाव कायम ठेवत, मनिष सुरेशकुमारने क्रिथीवासन सुरेशला पुरूष एकेरी सामन्यात ६-४, ६-२ असे पराभूत केले.

३० व्या फेनेस्टा खुल्या राष्ट्रीय टेनिस चॅम्पियनशिप स्पर्धेत महाराष्ट्राच्या वैष्णवी आडकरची विजयी सुरुवात
