30th Fenesta Open Tennis: महाराष्ट्राच्या वैष्णवी अडकरने जिंकले विजेतेपद; मनिष सुरेशकुमार पुरुष विभागात विजेता

तमिळनाडूचा मनिष सुरेशकुमार आणि महाराष्ट्राचा वैष्णवी अडकरने आपली जिंकण्याची घोडदौड अखेरपर्यंत सुरू ठेवत, डिएलटीए कॉम्पलेक्स नवी दिल्ली येथे सुरू असलेल्या ३० व्या फिनेस्टा ओपन नॅशनल टेनिस स्पर्धेमध्ये शनिवारी पुरूष आणि महिला एकेरी सामन्यांचे अंतिम सामने जिंकले आणि विजेतेपदाचा मान मिळवला.दोन तास चाललेल्या खेळामध्ये आपले सातत्य आणि दबाव कायम ठेवत, मनिष सुरेशकुमारने क्रिथीवासन सुरेशला पुरूष एकेरी सामन्यात ६-४, ६-२ असे पराभूत केले..३० व्या फेनेस्टा खुल्या राष्ट्रीय टेनिस चॅम्पियनशिप स्पर्धेत महाराष्ट्राच्या वैष्णवी आडकरची विजयी सुरुवात.दोघेही खेळाडू आक्रमक पद्धतीने खेळत असताना सर्व्ह ब्रेक करत १-१ अशी बरोबरी केली. पण त्यानंतर मनिषने किर्थीवासनची सर्व्ह ब्रेक करत २-१ अशी आघाडी घेतली आणि पुढचा गेम देखील जिंकून ३-१ ने आगेकूच केली. इथे किर्थीवासन मजबूतीने पुढे आला आणि सर्व्ह ब्रेक करण्यावर रोख लावत सामना ४-३ असा पुढे नेला. पण मनिषने त्यानंतर आपल्या प्रतिस्पर्ध्याची सर्व्ह पुन्हा ब्रेक करत सेट ६-४ असा संपविला.दुसऱ्या सेटमध्ये देखील आपला जोम कायम ठेवत, तमिळनाडूचा खेळाडूने आपला तोल न ढळू देता, मोठ्या रॅलीज खेळून उत्तम ग्राऊंडस्ट्रोक घेत मजबूत असा परतावा केला. त्याने समाना संपविताना प्रतिस्पर्ध्याला ६-२ असे नमवले आणि पुरूष एकेरीच्या विजेतेपदाचा मान पटकावला.दुसरीकडे , वैष्णवीने महिला एकेरी सामना अगदी वरच्या गिअरवर सुरू केला, ज्यामुळे महाराष्ट्राच्याच आकांक्षा नित्तूरेची सर्व्ह ब्रेक करत पहिल्या सेटमध्ये २-० ची आघाडी मिळविली, आकांक्षाने हार न मानता सर्व्ह ब्रेक करत पुढे जाण्याचा प्रयत्न केला, पण वैष्णवीने कोणताही वेळ न गमावता खेळावरील आपले नियंत्रण परत मिळविले आणि पहिला सेट जिंकला.दुसऱ्या सेटमध्ये देखील असेच झाले वैष्णवीने खेळावरील नियंत्रण ढळू दिले नाही. सुरुवातीला दोन्ही खेळाडूंनी आपली सर्व्ह ब्रेक होऊ दिली नाही, पण पुढे वैष्णवीने आकांक्षाची सर्व्ह दोनदा ब्रेक केली आणि ५-१ अशी आघाडी मिळविली. आकांक्षाने परत लढत देण्याचा प्रयत्न केला, पण वैष्णवीचे नियंत्रण सुटले नाही आणि तिने आत्मविश्वासाने दुसरा सेट जिंकला आणि महिला एकेरी अंतिम सामना ६-१, ६-२ अशा फरकाने जिंकून विजेतेपद पकटकावण्याचा मान मिळविला..अंडर-१८ चा श्रेणीमध्ये हर्षिणी एन ने स्निग्धा कांताचा ६-१, २-६, ६-४ असा पराव केला आणि तीन तासापेक्षा अधिक काळ चाललेल्या या खेळामध्ये मुलींचा एकेरी अंतिम सामना जिंकण्याचा मान मिळविला. या श्रेणीमधील मुलांच्या अंतिम सामन्यामध्ये,ह्रुथिक कटकमला इजा झाल्याने माघार घ्यावी लागली असल्याने, ताविष पहावाने ह्रुथिक कटकमवर ७-६(२), १-०(इजेमुळे माघार) असा विजय मिळविला.दरम्यान , पुरूष दुहेरी अंतिम सामन्यामध्ये नितिन कुमार सिन्हा आणि मान केशरवानी यांनी मनिष सुरेशकुमार आणि अभिनव संजिव एस यांचा ६-४, ३-६ , [१०-५] असा पराभव करत, उत्तम लढत देऊन सामना जिंकला. महिला दुहेरी श्रेणीमध्ये, आकांक्षा नित्तूरे आणि सोहा सादिक एकत्र लढल्या आणि पूजा इंगळे आणि युबरानी बॅनर्जी यांना अंतिम सामन्यात ६-२, ६-२ असे पराभूत केले..30th Fenesta Open Tennis: महाराष्ट्राची आकांशा नित्तूरे दुसऱ्या फेरीत; दिव्या भारद्वाजचीही आगेकूच.व्रज गोहिल आणि प्रकाश सरन यांनी अंडर-१८ दुहेरी अंतिम सामन्यात करण थापा आणि चन्नमल्लिकार्जुन याले यांचा २-६, ७-५, [१०-५] असा पराभव केला. अंडर -१८ महिला दुहेरी अंतिम सामन्यामध्ये सविथा भुवनेश्वरन आणि आहाना यांनी उत्तम खेळाचे प्रदर्शन करत आकांक्षा घोष आणि दिपशिखा व्हीचा ६-३, ६-३ असा थेट सेटमध्ये पराभव करून ट्रॉफीवर आपले नाव कोरले.या स्पर्धेत प्रतिष्ठित पदकांशिवाय, विजेत्यांना बक्षीसरूपी एकूण रू.२१.५५ लाख देण्यात येतील तसेच जुनियर श्रेणीतील खेळाडूंना किट खरेदीकरता भत्ता दिला जाईल.अंडर १६ आणि अंडर १४चा एकेरी सामन्यांमधील विजेत्यांना आणि उप-विजेत्यांना टेनिस शिष्यवृती रू.२५,००० प्रत्येकी दिली जाईल. मुलांचा अंडर-१६ आणि अंडर-१४ श्रेणीचे क्वॉलिफ़ायिंग आणि मेन ड्रॉ सामने ऑक्टोबर ५ ते ऑक्टोबर ११ दरम्यान खेळले जातील.डीसीएम श्रीराम लिमिटेडचा सहाय्याने ऑल इंडिया टेनिस असोसियेशन (AITA) आणि दिल्ली लॉन टेनिस असोसियेशन (DLTA )द्वारा आयोजित फ़िनेस्टा ओपन ही भारतातील सर्वात मोठी देशांतर्गत टेनिस स्पर्धा आहे, जिथे संपूर्ण देशातून अव्वल असे स्पर्धक सहभागी होतात.