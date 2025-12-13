Match Fixing : भारतीय क्रिकेटवर पुन्हा मॅच फिक्सिंगचे सावट; चार खेळाडू निलंबित, नेमकं काय घडतंय?

भारतीय क्रिकेटवर पुन्हा एकदा मॅच फिक्सिंगचं सावट बघायला मिळते आहे. देशांतर्गत क्रिकेट स्पर्धेत मॅच फिक्सिंग झाल्याचा आरोप करण्यात येतो आहे. याप्रकरणी आसाम क्रिकेटने चार खेळाडूंनी निलंबितही केलं आहे. त्यांच्याविरोधात तक्रारदेखील दाखल करण्यात आली आहे. आसाम क्रिकेट संघटनेने एक प्रसिद्धीपत्रक जारी करत ही धक्कादायक माहिती दिली आहे. त्यामुळे क्रिकेट वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आलं आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी २०२५ दरम्यान मॅच फिक्सिंग करण्याच्या प्रयत्न करण्यात आला आहे. हा प्रयत्न २६ नोव्हेंबर ते ८ डिसेंबर या कालावधीत खेळण्यात आलेल्या सामन्यादरम्यान करण्यात आल्याचं सांगितले जात आहे. विशेष म्हणजे, या स्पर्धेत आसामचा संघ ग्रुप स्टेजमधूनच बाहेर पडला. निलंबित करण्यात आलेल्या खेळाडूंमध्ये अमित सिन्हा, इशान अहमद ,अमन त्रिपाठी आणि अभिषेक ठाकुरी यांचा समावेश आहे..Rohit Shamra, विराट कोहली यांच्या भविष्याचा फैसला करण्यासाठी गौतम गंभीरने डाव साधला! BCCI ने बोलावली बैठक, नेमकं काय घडलं?.या खेळाडूंवर राज्यात कोणत्याही प्रकारच्या क्रिकेट खेळण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत हे खेळाडू कोणत्याही स्तरावरील स्पर्धेत खेळू शकणार नाहीत, असं आसाम क्रिकेटकडून सांगण्यात आलं आहे. याबाबत त्यांनी सर्व जिल्हा क्रिकेट संघटनांनादेखील कळवलं आहे. याशिवाय त्यांच्या विरोधात तक्रारदेखील दाखल करण्यात आली आहे. या तक्रारीनंतर बीसीसीआयच्या अँटी करप्शन युनिटने तपासा सुरु केला असल्याचं सांगण्यात येत आहे..Team India: मोठा ट्वीस्ट येणार? BCCI ने दुसऱ्या वनडेआधी बोलावली मिटिंग, गंभीर-आगरकरही राहणार उपस्थित.हे प्रकरण पुढे आल्यानंतर आम्ही बीसीसीआयच्या अँटी करप्शन अँड सिक्युरिटी युनिटकडे तक्रार दाखल केली आहे. त्यानुसार त्यांनी तपास सुरू केला आहे. याशिवाय आसाम क्रिकेट बोर्डही याप्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करत आहेत. आमच्या प्राथमिक तपासात या खेळाडूंकडून मॅच फिक्सिंगमध्ये सहभाग असल्याचं आढळून आला आहे. त्यामुळे आम्ही त्यांना निलंबित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. असं आसाम क्रिकेट बोर्डाच्या परिपत्रकातून सांगण्यात आलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.