Match Fixing : भारतीय क्रिकेटवर पुन्हा मॅच फिक्सिंगचे सावट; चार खेळाडू निलंबित, नेमकं काय घडतंय?

Match Fixing Allegations Rock Indian Cricket : आसाम क्रिकेट संघटनेने एक प्रसिद्धीपत्रक जारी करत मॅच फिक्सिंगबाबत धक्कादायक माहिती दिली आहे. त्यामुळे क्रिकेट वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आलं आहे. याप्रकरणी चार खेळाडूंवर कारवाईदेखील करण्यात आली आहे.
भारतीय क्रिकेटवर पुन्हा एकदा मॅच फिक्सिंगचं सावट बघायला मिळते आहे. देशांतर्गत क्रिकेट स्पर्धेत मॅच फिक्सिंग झाल्याचा आरोप करण्यात येतो आहे. याप्रकरणी आसाम क्रिकेटने चार खेळाडूंनी निलंबितही केलं आहे. त्यांच्याविरोधात तक्रारदेखील दाखल करण्यात आली आहे. आसाम क्रिकेट संघटनेने एक प्रसिद्धीपत्रक जारी करत ही धक्कादायक माहिती दिली आहे. त्यामुळे क्रिकेट वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आलं आहे.

