MCA Mumbai Election: एमसीए निवडणुकीत पवार-शेलार गटाचे वर्चस्व; १६ पैकी १२ जागांवर विजय, आव्हाड उपाध्यक्ष, नार्वेकरांचाही विजय

मुंबई : मुंबई क्रिकेट संघटनेच्या बहुचर्चित निवडणुकीत शरद पवार-आशीष शेलार गटाने वर्चस्व मिळवले. आज झालेल्या निवडणुकीत १६ पैकी १२ पदांवर त्यांचे उमेदवार निवडून आले. जितेंद्र आव्हाड नवे उपाध्यक्ष असणार आहेत..दोन दिवसांपूर्वी अजिंक्य नाईक बिनविरोध निवडून आलेल्या मुंबई क्रिकेट संघटनेच्या या निवडणुकीत पवार-शेलार गटाचे वर्चस्व अपेक्षित होते. त्यानुसार त्यांनी रणनीती आखून आणि मतदारांशी संपर्क ठेवून वर्चस्व मिळवले. क्रिकेटसह राजकीय क्षेत्रात उत्सुकता असलेले जितेंद्र आव्हाड आणि मिलिंद नार्वेकर या राजकीय नेत्यांनीही बाजी मारली..उपाध्यक्षपदासाठी आव्हाड यांनी नवीन शेट्टी यांचा २०१-१५५ असा पराभव केला. उपाध्यक्षपदानंतर महत्त्वाच्या असलेल्या सचिवपदी डॉ. उन्मेश खानविलकर यांचाही विजय झाला. त्यांनी शाहआलम शेख यांच्यावर २२७-११९ अशी मात केली. खानविलकर हे सहा वर्षांपूर्वीही सचिवपदी निवडून आले होते. शाहआलम शेख यांनी अजिंक्य नाईक यांच्या विरोधात पहिली याचिका शहर दिवाणी न्यायालयात दाखल केली होती..नार्वेकर यांचा मोठा विजयकार्यकारी समितीत असले तरी मुंबई क्रिकेट संघटनेच्या प्रशासनाचा अनुभव असेलेले मिलिंद नार्वेकर यांनी मतांचे द्विशतक पार केले. त्यांना कार्यकारी समितीमध्ये २४१ मते मिळाली. या निवडणुकीत सर्वाधिक मते मिळवणारे नार्वेकर चौथ्या क्रमांकाचे उमेदवार ठरले..खजिनदारपदी एएस गटाचे अरमान मलिक यांनी पवार-शेलार गटाच्या सुरेंद्र शेवाळे यांचा २३४-११९ असा पराभव केले. हे महत्त्वाचे पद पवार-शेलार गटाच्या हातून निसटले. उर्वरित तीन जागा त्यांनी कार्यकारी समितीतून गमावल्या. कार्यकारी समितीमध्ये संदीप विचारे यांना सर्वाधिक २४७ मते मिळाली..एमसीए नवनियुक्त कार्यकारिणी समितीअजिंक्य नाईक(अध्यक्ष बिनविरोध)जितेंद्र आव्हाड (उपाध्यक्ष)उन्मेश खानविलकर (सचिव)नीलेश भोसले (सहसचिव)अरमान मलिक (खजिनदार)कार्यकारी समिती ः संदीप विचारे, सुरज समत, विघ्नेश कदम, मिलिंद नार्वेकर, भूषण पाटील, नदीम मेमन, विकास रेपाळे, प्रमोद यादव, नील सावंतप्रशासकीय समिती सदस्य ः किशोर जैन.MCA Election: शिवसेना नेते मिलिंद नार्वेकर मुंबई क्रिकेट संघटनेच्या निवडणूकीत!.मी मुंबई क्रिकेट संघटनेत सहा वर्षांनी पुनरागमन करत आहे, याचा आनंद आहे. अनेक कामे पुढे करायची आहेत. त्यातील सॅटेलाइट अकादमी हे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.- उन्मेश खानविलकर, सचिव.