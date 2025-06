क्रीडा

Cricket Rule : सीमारेषेवर 'बनी हॉप' अवैध, MCCने झेल घेण्याच्या नियमात केला बदल

New Rule by MCC in Cricket : नव्या नियमानुसार हवेत उडी मारून सीमारेषेबाहेर असलेला चेंडू फक्त एकदाच झेलता येईल. झेल पूर्ण करण्यासाठी क्षेत्ररक्षकाला पुन्हा मैदानात यावं लागले.