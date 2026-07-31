Commonwealth Games 2026: भारताची 'ज्युदो'त पदक हॅटट्रिक! LIC एजंटच्या लेकीच्या जिद्दीला सलाम; कोण आहे यामिनी मौर्य?

Yamini Mourya wins Commonwealth Games 2026 Judo Gold: भारतीय ज्युदोपटूंनी राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेचा शुक्रवारचा दिवस गाजवला. राष्ट्रकुल स्पर्धेच्या इतिहासात भारताला एकदाही ज्युदोमध्ये सुवर्णपदक जिंकता आले नव्हते आणि आज एकमागून एक असे दोन सुवर्णपदक आले. अस्मिता डे आणि हर्ष सिंग यांच्यानंतर यामिनी मौर्य हिने सुवर्णपदकासाठी जोर लावला, परंतु तिला रौप्यपदकावर समाधान मानावे लागले. राष्ट्रकुलमध्ये ज्युदोत सुवर्ण जिंकून देणारी अस्मिता ही पहिली महिला व भारतीय खेळाडू ठरली. पुरुष खेळाडूचा हा मान हर्षने पटकावला. अस्मितानंयर मध्यप्रदेशच्या यामिनीने पदक जिंकून इतिहास घडवला. .त्रिपुराच्या अस्मिता डे, हिने राष्ट्रकुल स्पर्धा इतिहासात भारतासाठी ज्युदोमध्ये सुवर्णपदक जिंकण्याचा पहिला मान पटकावला. शुक्रवारी तिने महिलांच्या ४८ किलो वजनी गटात कॅनडाच्या हैदी क्वाच हिचा युको डावात २-१ असा पराभव केला. निर्धारीत वेळेत सामना १-१ असा बरोबरीत सुटल्याने Golden score चा डाव खेळला आणि पहिला गुण घेत सुवर्णपदक नावावर केले. पुरुषांच्या ६० किलो गटाचा अंतिम सामना हर्ष सिंग विरुद्ध जोशुआ कॅट्झ (ऑस्ट्रेलिया) असा झाला. हर्षने फायनलमध्येही वाझा-अरी (१०-०) ने विजय मिळवला.हर्ष हा भारतीय लष्कराचा जवान असून तो सैन्याच्या 'आर्मी ज्युडो नोड' चा खेळाडू आहे..दिवसाच्या तिसऱ्या फायनलमध्ये यामिनीने इंग्लंडच्या ऐसेल्या टोप्रॅकला कडवी टक्कर दिली. इंग्लंडच्या खेळाडूने आक्रमक पवित्रा घेत, भारताच्या यामिनीवर दडपण बनवण्यात यश मिळवला. त्यामुळे गुणाच्या शोधात असलेल्या यामिनीकडून फाऊल झाला आणि तिला पिवळे कार्ड दाखवले गेले. ऐसेल्यालाही पिवळे कार्ड मिळाले, परंतु यामिनीकडून पुन्हा चूक झाल्याने तिला दुसरे पिवळे कार्ड दाखवले गेले. आक्रमण आणि बचावाचा सुरेख खेळ झालेला पाहायला मिळाला. निर्धारित वेळेत दोन्ही खेळाडूंना गुण घेता न आल्याने सामना Golden Score वर गेला. यात ज्याचा पहिला गुण तो विजेता... त्यामुळे या गुणासाठी दोघींनी चांगलाच जोर लावलेला.. इंग्लंडची खेळाडू हावी झालेली पाहायला मिळाली, परंतु यामिनीने अप्रतिम बचावाने तिला प्रत्युत्तर दिले. पण, यामिनीला लाल कार्ड दाखवले गेल्याने २.५५ मिनिटांच्या गोल्डन स्कोअर सामन्यात इंग्लंडच्या खेळाडूने बाजी मारली. यामिनीला रौप्यपदकावर समाधान मानावे लागले. .Who is Yamini Mourya?२८ वर्षीय यामिनीकेंद्र सरकारच्या 'खेलो इंडिया' योजनेची खेळाडू असून इन्स्पायर इन्स्टिट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मध्ये प्रशिक्षण घेते. ती FISU जागतिक विद्यापीठ खेळ २०२३ ज्यूदोमध्ये पदक जिंकणारी पहिली भारतीय महिला ठरली, जिथे तिने कांस्य पदक पटकावले होते..यामिनीचे वडील हरीओम मौर्य हे मध्य प्रदेशातील सागर येथे एलआयसी (LIC) एजंट म्हणून काम करतात. त्यांची कौटुंबिक आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बेताची होती, तरीही त्यांनी यामिनीला ज्युदो खेळण्यापासून कधीही रोखले नाही. आर्थिक अडचणी असूनही त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाने यामिनीच्या खेळाच्या स्वप्नांना नेहमीच मनापासून पाठिंबा दिला आहे. त्यांच्या याच पाठिंब्यामुळे आज यामिनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाचे नाव उज्ज्वल करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.