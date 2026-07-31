क्रीडा

Commonwealth Games 2026: भारताची 'ज्युदो'त पदक हॅटट्रिक! LIC एजंटच्या लेकीच्या जिद्दीला सलाम; कोण आहे यामिनी मौर्य?

LIC Agent's Daughter Yamini Mourya Scripts History: राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा २०२६ मध्ये भारतीय ज्युदोपटूंनी इतिहास घडवत पदकांची हॅटट्रिक पूर्ण केली. अस्मिता डे आणि हर्ष सिंग यांच्या सुवर्णपदकानंतर मध्य प्रदेशच्या यामिनी मौर्य हिने महिला ५७ किलो गटात शानदार कामगिरी करत ज्युदोत भारतासाठी तिसरे पदक जिंकले.
Yamini Mourya wins Commonwealth Games 2026 Judo Gold

Yamini Mourya wins Commonwealth Games 2026 Judo Gold

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Yamini Mourya wins Commonwealth Games 2026 Judo Gold: भारतीय ज्युदोपटूंनी राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेचा शुक्रवारचा दिवस गाजवला. राष्ट्रकुल स्पर्धेच्या इतिहासात भारताला एकदाही ज्युदोमध्ये सुवर्णपदक जिंकता आले नव्हते आणि आज एकमागून एक असे दोन सुवर्णपदक आले. अस्मिता डे आणि हर्ष सिंग यांच्यानंतर यामिनी मौर्य हिने सुवर्णपदकासाठी जोर लावला, परंतु तिला रौप्यपदकावर समाधान मानावे लागले. राष्ट्रकुलमध्ये ज्युदोत सुवर्ण जिंकून देणारी अस्मिता ही पहिली महिला व भारतीय खेळाडू ठरली. पुरुष खेळाडूचा हा मान हर्षने पटकावला. अस्मितानंयर मध्यप्रदेशच्या यामिनीने पदक जिंकून इतिहास घडवला.

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