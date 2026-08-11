Hockey World Cup Schedule: स्वातंत्र्यदिनापासून सुरू होणार थरार! IND vs PAK सामना कधी अन् कुठे पाहाता येणार? जाणून घ्या सर्वकाही

Men's & Women's Hockey World Cup Marathi News: नुकताच फिफा वर्ल्ड कप आणि राष्ट्रकुल स्पर्धा संपल्यानंतर आता क्रीडाप्रेमींना वेध लागले आहेत ते हॉकी वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेचे. यंदा नेदरलँड्स आणि बेल्जियम येथे पुरुष आणि महिला हॉकी वर्ल्ड कप खेळला जाणार आहे. १५ दिवस चालणाऱ्या स्पर्धेला १५ ऑगस्टपासून म्हणजेच भारताच्या स्वातंत्र्य दिनापासून स्पर्धेला सुरुवात होणार आहे. तसेच २९ ऑगस्टला महिलांचा, तर ३० ऑगस्टला पुरुषांचा अंतिम सामना खेळला जाईल. ही स्पर्धा ॲमस्टेलवीनमधील वॅजेनर हॉकी स्टेडियम आणि वावरे येथील नव्याने बांधलेले बेल्फियस हॉकी मैदान येथे पार पडणार आहे. एकूण १६ संघ या स्पर्धेत सहभागी होणार असून यंदाचे स्पर्धेते स्वरुपही नवीन आहे. पारंपारिक उपांत्यपूर्व फेरीच्या जागी सेकंड ग्रुप स्टेज अशी फेरी घेण्यात येणार आहे, याचा अर्थ बाद फेरीच्या सामन्यांपूर्वी प्रत्येक संघ किमान पाच सामने खेळेल. .Hockey Jersey Controversy: हॉकी संघाच्या भगव्या जर्सीवरून वाद पेटला, अध्यक्षांना अंधारात ठेवून निर्णय घेतला... Email ने उडवली खळबळ; नेमका वाद काय?.भारताच्या सामन्यांचे वेळापत्रक१६ संघांना चार-चारच्या गटात विभागण्यात आले आहे. भारताच्या पुरुष संघाचा समावेश 'पुल डी' मध्ये असून या गटात भारतासह इंग्लंड, पाकिस्तान आणि वेल्स हे संघ आहेत. तसेच भारतीय महिला संघही 'पुल डी'मध्ये आहे. या गटात भारतासह चीन, इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका आहे. भारतीय पुरुष संघाचे नेतृत्व हरमनप्रीत सिंह करेल, तर महिला संघाचे नेतृत्व सलीमा टेटे करणार आहे. भारतीय पुरुष संघ १५ ऑगस्टला पहिला सामना वेल्सविरुद्ध खेळेल. हा सामना दुपारी ४.३० वाजता सुरू होणार आहे. तसेच भारतीय महिला संघ १६ ऑगस्टला चीनविरुद्ध दुपारी ४.३० वाजता पहिला सामना खेळले. या सामन्यांसह स्पर्धेतील मोहिमेला भारतीय संघ सुरुवात करेल..त्यानंतर १७ ऑगस्टला इंग्लंडविरुद्ध भारतीय पुरुष संघाचा सामना होईल. याशिवाय पारंपारिक प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानविरुद्धही भारताचा सामना होणार असून हा बहुचर्चित सामना १९ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. इंग्लंड आणि पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यांना संध्याकाळी ६.३० वाजता सुरुवात होणार आहे.भारतीय महिला संघ चीनविरुद्धच्या सामन्यानंतर १८ ऑगस्टला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध, तर २० ऑगस्टला इंग्लंडविरुद्ध सामना खेळायचा आहे. हे दोन्ही सामने संध्याकाळी ६.३० वाजता सुरू होतील..दरम्यान दुसऱ्या फेरीला २१ ऑगस्टपासून सुरुवात होणार असून यात प्रत्येक गटातील अव्वल दोन संघ इ आणि एफ गटात विभागले जातील. तर इतर संघ क्लासिफिकेशनच्या गटात असतील. २७ ऑगस्टपासून बाद फेरीला सुरुवात होईल. २७ आणि २८ ऑगस्ट रोजी महिलांचे आणि २८ आणि २९ ऑगस्ट रोजी पुरुषांचे उपांत्य फेरीचे सामने होणार आहेत. तसेच २९ ऑगस्टला महिलांचे कांस्य पदकासाठी आणि अंतिम सामना होईल. त्यानंतर ३० ऑगस्टला पुरुषांचा कांस्य पदकासाठीचा सामना आणि अंतिम सामना होईल.कुठे पाहाणार?महिला आणि पुरुष हॉकी वर्ल्ड कपचे सामने भारतात स्टार स्पोर्ट्सच्या चॅनेल्सवर पाहाता येणार आहेत. तसेच डीडी फ्री डीशवरील डीडी स्पोर्ट्स चॅनेलवरही भारताचे सामने पाहाता येतील. याशिवाय जिओहॉटस्टार या ओटीटी प्लॅटफॉर्मच्या ऍप किंवा वेबसाईटवरही या स्पर्धेतील सर्व सामने पाहाता येणार आहेत. .Hockey : सलिमा टेटेच्या नेतृत्वाखाली भारत वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी सज्ज! महाराष्ट्राची ऋतुजा पिसाळचीही निवड; २० खेळाडूंची नावं जाहीर.पहिल्या फेरीसाठी पुरुष संघांची गटवारी -अ गट - नेदरलँड्स, अर्जेंटिना, न्यूझीलंड, जपानब गट - बेल्जियम, जर्मनी, फ्रान्स, मलेशियाक गट - ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, आयर्लंड, दक्षिण आफ्रिकाड गट - भारत, इंग्लंड, पाकिस्तान, वेल्सपहिल्या फेरीसाठी महिला संघांची गटवारीअ गट - नेदरलँड्स, ऑस्ट्रेलिया, चिली, जपानब गट - अर्जेंटिना, जर्मनी, अमेरिका, स्कॉटलंडक गट - बेल्जियम, स्पेन, न्यूझीलंड, आयर्लंडड गट - भारत, चीन, इंग्लंड, दक्षिण आफ्रिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.