क्रीडा

Hockey World Cup Schedule: स्वातंत्र्यदिनापासून सुरू होणार थरार! IND vs PAK सामना कधी अन् कुठे पाहाता येणार? जाणून घ्या सर्वकाही

Men's & Women's Hockey World Cup Schedule & Live Streaming Details : फिफा वर्ल्ड कप आणि राष्ट्रकुल स्पर्धेनंतर आता हॉकी वर्ल्ड कपचा थरार सुरू होणार आहे. या स्पर्धेत भारताचे सामने कधी होणार आहे आणि कुठे पाहाता येणार, याबाबत सविस्तर जाणून घ्या.
Men's & Women's Hockey World Cup 2026

Men's & Women's Hockey World Cup 2026

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Men's & Women's Hockey World Cup Marathi News: नुकताच फिफा वर्ल्ड कप आणि राष्ट्रकुल स्पर्धा संपल्यानंतर आता क्रीडाप्रेमींना वेध लागले आहेत ते हॉकी वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेचे. यंदा नेदरलँड्स आणि बेल्जियम येथे पुरुष आणि महिला हॉकी वर्ल्ड कप खेळला जाणार आहे.

१५ दिवस चालणाऱ्या स्पर्धेला १५ ऑगस्टपासून म्हणजेच भारताच्या स्वातंत्र्य दिनापासून स्पर्धेला सुरुवात होणार आहे. तसेच २९ ऑगस्टला महिलांचा, तर ३० ऑगस्टला पुरुषांचा अंतिम सामना खेळला जाईल.

ही स्पर्धा ॲमस्टेलवीनमधील वॅजेनर हॉकी स्टेडियम आणि वावरे येथील नव्याने बांधलेले बेल्फियस हॉकी मैदान येथे पार पडणार आहे. एकूण १६ संघ या स्पर्धेत सहभागी होणार असून यंदाचे स्पर्धेते स्वरुपही नवीन आहे. पारंपारिक उपांत्यपूर्व फेरीच्या जागी सेकंड ग्रुप स्टेज अशी फेरी घेण्यात येणार आहे, याचा अर्थ बाद फेरीच्या सामन्यांपूर्वी प्रत्येक संघ किमान पाच सामने खेळेल.

Men's & Women's Hockey World Cup 2026
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