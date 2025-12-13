क्रीडा

मेस्सी आला अन् ५ मिनिटात गेला... चाहते हजारो रुपये खर्चूनही पाहू शकले नाहीत; ममता बॅनर्जींनी माफी मागत दिले चौकशीचे आदेश

lionel messi at kolkata : अर्जेंटिनाचा स्टार फुटबॉलपटू लियोनेल मेस्सी हा फक्त पाच मिनिटात त्याच्या कोलकात्यातील स्टेडियमवर आयोजित कार्यक्रमातून निघून गेल्यानं चाहत्यांची निराशा झाली.
Mamata Banerjee Apologises Over Messi Event Chaos

Esakal

सूरज यादव
Updated on

लियोनेल मेस्सी भारत दौऱ्यावर असून तो कोलकात्यात पोहोचण्याआधीच फुटबॉल प्रेमीमध्ये मोठा उत्साह निर्माण झाला होता. शनिवारी जेव्हा मेस्सी भारतात पोहोचला तेव्हा त्याला पाहण्यासाठी चाहत्यांनी सॉल्ट लेक स्टेडियममध्ये मोठी गर्दी केली होती. मेस्सी मैदानात येताच मात्र मोठा गोंधळ सुरू झाला. लोकांनी बॉटल्स फेकायला सुरुवात केली. काही ठिकाणी लोक खुर्चीवर उभा राहिले. यानंतर चाहत्यांमध्ये मारहाणही झाली आणि तोडफोडीचे प्रकार घडले.

