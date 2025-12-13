मेस्सी आला अन् ५ मिनिटात गेला... चाहते हजारो रुपये खर्चूनही पाहू शकले नाहीत; ममता बॅनर्जींनी माफी मागत दिले चौकशीचे आदेश

लियोनेल मेस्सी भारत दौऱ्यावर असून तो कोलकात्यात पोहोचण्याआधीच फुटबॉल प्रेमीमध्ये मोठा उत्साह निर्माण झाला होता. शनिवारी जेव्हा मेस्सी भारतात पोहोचला तेव्हा त्याला पाहण्यासाठी चाहत्यांनी सॉल्ट लेक स्टेडियममध्ये मोठी गर्दी केली होती. मेस्सी मैदानात येताच मात्र मोठा गोंधळ सुरू झाला. लोकांनी बॉटल्स फेकायला सुरुवात केली. काही ठिकाणी लोक खुर्चीवर उभा राहिले. यानंतर चाहत्यांमध्ये मारहाणही झाली आणि तोडफोडीचे प्रकार घडले..जगातील स्टार फुटबॉलपटूला पाहता येत नसल्यानं चाहते नाराज झाले. चाहत्यांनी सुरक्षा रक्षकांचं कडं तोडून मैदानात घुसण्याचा प्रयत्न केला. मैदानावर उभारलेले तंबूही पाडले आणि मोठ्या प्रमाणावर तोडफोड केली. या सगळ्या प्रकारावर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही नाराजी व्यक्त करत व्यवस्थापनातील त्रुटींवर आश्चर्य व्यक्त केलंय. या गोंधळाच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसंच ममता बॅनर्जी यांनी मेस्सी आणि त्याच्या चाहत्यांची या गोंधळासाठी माफीही मागितलीय..शिक्षण, नोकरी, लग्न, घर सगळं झालं... पण मला आवडतं तेच राहिलं; तरुणीने ३० लाख पॅकेजचा जॉब सोडला.ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, सॉल्ट लेक स्टेडिममध्ये झालेल्या गोंधळामुळे मला धक्का बसला. मी लियोनेल मेस्सी आणि त्याच्या चाहत्यांची माफी मागते. या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी जात असतानाच स्टेडियममध्ये गोंधळ सुरू झाला. यामुळे कार्यक्रम केवळ १० मिनिटातच गुंडाळण्यात आला..कोलकात्यात फुटबॉल प्रेमींसाठी अविस्मरणीय असा क्षण ठरेल असं वाटत असतानाच गोंधळ झाल्यानं चाहत्यांनी प्रचंड नाराजी व्यक्त केली. स्टेडियममध्ये योग्य व्यवस्था केली नसल्यानं मेस्सी येताच मोठा गोंधळ उडाला. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेल्यानं कार्यक्रम मधेच थांबवण्यात आला. या परिस्थितीमुळे शाहरुख खान, सौरव गांगुली आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनाही मेस्सीची भेट घेता आली नाही..सॉल्ट लेक स्टेडियमवर चाहते सुरक्षा रक्षकांचं कडे तोडून मैदानात घुसले होते. परिस्थिती इतकी बिघडली की, शेवटी मेस्सीला सुरक्षेच्या गराड्यात बाहेर काढावं लागलं. मेस्सीला पाहण्यासाठी चाहत्यांनी साडे चार हजार ते दहा हजार रुपयांपर्यंतचं तिकीट खरेदी केलं होतं. पण फक्त पाच मिनिटंच तो स्टेडियममध्ये थांबला आणि निघून गेला..एका चाहत्यानं सांगितलं की, एक ग्लास कोल्ड्रिंग १५० ते २०० रुपये होती. तिकिटासाठी हजारो रुपये मोजूनही मेस्सीला पाहता आलं नाही. लोक त्यांचा महिन्याचा पगार खर्चून आले होते. मी तिकिटासाठी ५ हजार रुपये दिले आणि मुलासोबत इथं आलो होतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.