क्रीडा

FIFA World Cup 2026: मेस्सीला रोखायचंय? संदेश झिंगनने सांगितली इजिप्तला 'जिंकण्याची' गुरुकिल्ली

Argentina vs Egypt tactical preview: फिफा विश्वचषक 2026 च्या उप-उपांत्यपूर्व फेरीतील अर्जेंटिना विरुद्ध इजिप्त आणि स्वित्झर्लंड विरुद्ध कोलंबिया सामन्यांबाबत संदेश झिंगनने सविस्तर रणनीतिक विश्लेषण केले. मेस्सी, सालाह आणि कोलंबियाच्या आक्रमणाबाबत त्याने महत्त्वाचे मत व्यक्त केले.
FIFA World Cup 2026

FIFA World Cup 2026

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : गतविजेता अर्जेंटिना आणि लढाऊ इजिप्त यांच्यातील चुरशीच्या सामन्याने, तसेच या स्पर्धेत आपल्या खेळाने सर्वांना प्रभावित करणाऱ्या कोलंबिया विरुद्ध स्वित्झर्लंड या सामन्याने फिफा विश्वचषक स्पर्धेच्या उप-उपांत्यपूर्व फेरीचा थरार संपणार आहे. बाद फेरीचे सामने अनेकदा छोट्या-छोट्या रणनीतिक गोष्टींवर ठरतात.

त्यामुळे या दोन्ही सामन्यांमध्ये शिस्त, बचाव फळीचे संघटन आणि ऐनवेळचे निर्णय अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतील, असे मत भारतीय फुटबॉल संघाचा आणि एफसी गोवाचा डिफेंडर तसेच 'झी ५' चा तज्ज्ञ संदेश झिंगन याने व्यक्त केले आहे.

Loading content, please wait...
fifa
Lionel Messi
Football News In Marathi
Football
FIFA World Cup