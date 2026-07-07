FIFA World Cup 2026: मेस्सीला रोखायचंय? संदेश झिंगनने सांगितली इजिप्तला 'जिंकण्याची' गुरुकिल्ली

मुंबई : गतविजेता अर्जेंटिना आणि लढाऊ इजिप्त यांच्यातील चुरशीच्या सामन्याने, तसेच या स्पर्धेत आपल्या खेळाने सर्वांना प्रभावित करणाऱ्या कोलंबिया विरुद्ध स्वित्झर्लंड या सामन्याने फिफा विश्वचषक स्पर्धेच्या उप-उपांत्यपूर्व फेरीचा थरार संपणार आहे. बाद फेरीचे सामने अनेकदा छोट्या-छोट्या रणनीतिक गोष्टींवर ठरतात. त्यामुळे या दोन्ही सामन्यांमध्ये शिस्त, बचाव फळीचे संघटन आणि ऐनवेळचे निर्णय अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतील, असे मत भारतीय फुटबॉल संघाचा आणि एफसी गोवाचा डिफेंडर तसेच 'झी ५' चा तज्ज्ञ संदेश झिंगन याने व्यक्त केले आहे..राऊंड ऑफ ३२ च्या सामन्यात केप व्हर्डे विरुद्ध दोन गोल पत्करावे लागल्यानंतरही, लिओनेल स्कालोनी यांच्या मार्गदर्शनाखालील अर्जेंटिनाचा संघ जोरदार पुनरागमन करेल, असा विश्वास झिंगनने व्यक्त केला आहे..Fifa World Cup 2026: ब्राझीलला बरोबरीचेच समाधान; मोरोक्कोसमोर पाच वेळच्या विजेत्यांचा कस, व्हिनिसियसच्या गोलने दिलासा.झिंगन म्हणाला, "साहजिकच, जेव्हा तुम्ही दोन गोल पत्करता, तेव्हा लोक लगेच तुमच्या बचाव फळीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात. पण एका सुमार कामगिरीमुळे तुम्ही अचानक निकृष्ट ठरत नाही, जसे की एका चांगल्या कामगिरीमुळे तुम्ही अजिंक्य ठरत नाही. जर तुम्ही अर्जेंटिनाचा गेल्या १०-१५ सामन्यांमधील रेकॉर्ड पाहिला, तर त्यांनी क्वचितच गोल पत्करले आहेत. माझ्या मते, बचाव फळीतील मजबुती ही त्यांची सर्वात मोठी ताकद आहे आणि केप व्हर्डे विरुद्धचा सामना ते केवळ एक तात्पुरती घसरण म्हणून पाहतील. त्या सामन्यात विजय मिळवणे महत्त्वाचे होते आणि इजिप्तविरुद्ध ते अधिक आक्रमक खेळ करतील अशी मला अपेक्षा आहे.".इजिप्तच्या रणनीतीबद्दल बोलताना या भारतीय डिफेंडरने सांगितले की, आफ्रिकन संघ मोहम्मद सालाह आणि ओमर मरमुश यांच्या माध्यमातून वेगाने आक्रमण करण्याचा प्रयत्न करेल, परंतु अर्जेंटिनाचा चेंडू गमावल्यानंतरचा आक्रमक दबाव तितकाच महत्त्वाचा ठरेल..इजिप्त कदाचित बचावात्मक पवित्रा घेईल आणि प्रतिआक्रमणावर भर देईल, कारण ती त्यांची ताकद आहे. परंतु अर्जेंटिनाची एक गोष्ट मला खूप आवडते, ती म्हणजे चेंडूवरील ताबा सुटल्यानंतर ते किती वेगाने 'काउंटर-प्रेस' (परत मिळवण्यासाठी दबाव) करतात. ते समूहाने चेंडूचा पाठलाग करतात आणि प्रतिस्पर्ध्यांना आक्रमणाची संधी देत नाहीत. जर इजिप्तला मेस्सीचा प्रभाव कमी करायचा असेल, तर त्याला वन-ऑन-वन रोखणे हा एकमेव मार्ग नाही, तर रॉड्रिगो डी पॉल आणि अलेक्सिस मॅक अलिस्टर सारख्या खेळाडूंकडून त्याला होणारा चेंडूचा पुरवठा खंडित करावा लागेल. मेस्सीचा प्रभाव कमी करण्याचा हाच एकमेव व्यावहारिक मार्ग आहे.".झिंगनच्या मते, स्वित्झर्लंडने आपल्या चेंडू स्वतःकडे ठेवण्याच्या शैलीवर ठाम राहिले पाहिजे आणि कोलंबियाच्या आक्रमक दबावाचा धोका न मानता, त्याचा वापर एक संधी म्हणून केला पाहिजे. "मला वाटते की त्यांनी आपली बिल्ड-अप योजना सुरू ठेवावी, कारण बिल्ड-अप करण्याचा एक उद्देश प्रतिस्पर्ध्याला दबाव आणण्यासाठी आमंत्रित करणे हा असतो. जेव्हा तुम्ही हाय-प्रेस (पुढून दबाव) करता, तेव्हा तुमच्या मागे बरीच मोकळी जागा सुटते. स्वित्झर्लंडला असे वाटेल की कोलंबियाने त्यांच्या हाफमधून (क्षेत्रातून) पुढे यावे, जेणेकरून निर्माण होणाऱ्या मोकळ्या जागेचा फायदा केवळ दोन ते तीन पासेसमध्ये घेता येईल. बिल्ड-अपचा मुख्य उद्देश दबाव आमंत्रित करणे हाच असतो, जेणेकरून प्रतिस्पर्ध्याच्या मागे निर्माण होणाऱ्या जागेचा वापर करून त्यांना फटका देता येईल.".झिंगनने कोलंबियाच्या रणनीतिक लवचिकतेचे आणि आक्रमक गुणवत्तेचे कौतुक केले, तर स्वित्झर्लंडची शिस्त आणि संघटित मध्य-फळी ही या चुरशीच्या सामन्याचा पाया ठरेल असे सांगितले. "कोलंबिया हा या स्पर्धेतील सर्वात रोमांचक संघांपैकी एक आहे. ते जेम्स रॉड्रिग्जच्या मदतीने मध्यफळीत (Midfield) वर्चस्व निर्माण करतात, चेंडूवर चांगले नियंत्रण ठेवतात आणि नंतर लुईस डियाझच्या वेगाचा वापर करून मागच्या बाजूला आक्रमणासाठी जागा शोधतात. तो एक परिपूर्ण संघ आहे. पण स्वित्झर्लंड देखील एका वेगळ्या पद्धतीने तितकाच प्रभावी आहे..Premium|FIFA World Cup stories : फिफा विश्वकरंडकातील थरारक कथा; ज्यांवर आजही विश्वास बसत नाही.ते खूप घट्ट खेळतात, रणनीतीबाबत शिस्तबद्ध आहेत आणि अत्यंत संघटित पद्धतीने बचाव करतात. माझ्या मते मंझांबी हा त्यांच्यासाठी 'एक्स-फॅक्टर' ठरला आहे, ज्यामुळे त्यांच्या आक्रमणाला धार आली आहे. मला खरं तर असं वाटतंय की स्वित्झर्लंड हा सामना थोड्या फरकाने जिंकेल. पण दोन्ही संघ इतके तोडीस तोड आहेत की, जो संघ मध्यफळीत कमी चुका करेल आणि योग्य निर्णय घेईल, तोच उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश करेल." फिफा विश्वचषक २०२६ चे थेट प्रक्षेपण झी ५ वर हिंदी, इंग्रजी, मल्याळम आणि बांगला भाषांमध्ये पाहा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.