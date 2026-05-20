IPL: मुंबई-कोलकतामध्ये केवळ वर्चस्वाची लढाई; अजिंक्य रहाणेचा संघ पराभवाची परतफेड करणार?

कोलकता: आयपीएल सुरू झाली त्याच्या दुसऱ्या दिवशी मंबई इंडियन्सने सलामीच्या सामन्यात कोलकता संघाचा पराभव करून आपली मोहीम सुरू केली. आता बाद फेरीचे सामने संपता संपता या दोन संघांत पुन्हा सामना होत आहे त्या वेळी मुंबईचे आव्हान संपलेले आहे, तर कोलकताच्या आव्हानातील धुगधुगी कायम आहे..उद्या ईडन गार्डनवर होणाऱ्या या सामन्यात मुंबईचा संघ कोलकता संघाचे आव्हान संपुष्टात आणणार की कोलकता संघ सलामीच्या सामन्याची परतफेड करणार याची उत्सुकता आहे. दोन्ही संघांचा हा १३ वा साखळी सामना आहे त्यानंतर प्रत्येकी एकेक सामना शिल्लक असेल..उद्याच्या सामन्यात पराभव झाला, तर त्यांचे आव्हान अधिकृतपणे संपुष्टात येईल. मात्र, विजय मिळाला तरी त्यांना प्लेऑफ गाठता येईल असे नाही. पंजाब किंग्स आणि लखनौ सुपर जायंट्स यांच्यातील सामन्याच्या निकालावर त्यांना लक्ष ठेवावे लागेल..हार्दिक पंड्या संघात परतणार?दुखापतीमुळे हार्दिक पंड्या गेल्या काही सामन्यांत खेळला नव्हता. आता तो तंदुरुस्त झाला असल्याचे सांगण्यात येत आहे. गेल्या सामन्यात शार्दुल ठाकूरने हार्दिकच्या पुनरागमनाचे संकेत दिले होते. उद्याच्या सामन्यासाठी हार्दिक संघासोबत कोलकतामध्ये दाखल झाला होता आणि गेले दोन दिवस त्याने सरावही केलेला आहे..