Mirabai Chanu : मीराबाई चानूचा ऑलिंपिक मार्ग खडतर; ४९ किलो वजनी गटाला कात्री, आता ५३ किलोत खेळावे लागणार

टोकियो ऑलिंपिकमध्ये ४९ किलो वजनी गटात रौप्यपदक पटकावणाऱ्या भारतीय महिला वेटलिफ्टर खेळाडू मीराबाई चानू हिला मोठा धक्का बसला आहे. आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीकडून नव्या वजनी गटाला हिरवा कंदील दाखवण्यात आला आहे. त्यानुसार आता महिला विभागात ५३ किलो वजनी गटापासून सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे मीराबाई चानू हिला आता ४९ किलो वजनी गटात सहभागी होता येणार नाही. .लॉस एंजेलिस ऑलिंपिक २०२८ मध्ये होणार असून, यामध्ये सहभागी व्हायचे असल्यास तिला ५३ किलो वजनी गटात खेळावे लागणार आहे. यासाठी तिला वजन वाढवावे लागणार आहे. भारतीय संघाचे प्रमुख प्रशिक्षक विजय शर्मा यांनी नव्या नियमाबाबत आपले मत व्यक्त करताना म्हटले की, ऑलिंपिकमध्ये ४९ किलो वजनी गटाला कात्री लावण्यात आली आहे. ही बाब मीराबाई चानूसाठी हितकारक ठरू शकणार आहे. कारण वजन घटवणे हे वजन वाढवण्यापेक्षा अधिक अवघड असते..Mirabai Chanu : पिरियडचा तिसरा दिवस अन्...! मीराबाई चानूने सांगितलं Olympic मेडल हुकण्याचं कारण.दरम्यान, वर्षभरात दुसऱ्यांदा वजनी गट बदलण्यात आला आहे. मीराबाई चानूने यावर्षी राष्ट्रकुल स्पर्धेमध्ये सुवर्णपदक पटकावले होते. तसेच जागतिक स्पर्धेमध्ये रौप्यपदकाची कमाई केली होती. या दोन्ही स्पर्धेमध्ये ती ४८ किलो वजनी गटामध्ये सहभागी झाली. ऑलिंपिकसाठी नवा वजनी गट आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीकडून पुढील ऑलिंपिकसाठी नव्या वजनी गटांना हिरवा कंदील दाखवण्यात आला आहे. महिला विभागात आता ५३, ६१, ६९, ७७, ८६ व ८६पेक्षा अधिक असे सहा वजनी गट असणार आहेत..Mirabai Chanu Olympic 2024 Live : मीराबाई चानूचेही पदक थोडक्यात हुकले; भारतीयांच्या दिवसाचा शेवटही 'कडू'!.मीराबाई चानू हिला लॉस एंजेलिस ऑलिंपिकमध्ये ५३ किलो वजनी गटात सहभागी व्हावे लागणार असले तरी पुढील वर्षी (२०२६) होणार असलेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत ती ४८ किलो वजनी गटातच सहभागी होणार आहे. आशियाई ही प्रतिष्ठेची स्पर्धा आटोपल्यानंतर २०२७ व २०२८ या दोन वर्षांमध्ये ती आपले वजन वाढवून ऑलिंपिकमध्ये ५३ किलो वजनी गटात सहभागी होण्याचा प्रयत्न करणार आहे. सध्या तरी मीराबाई चानू ही जुन्याच (४८/४९ किलो) वजनी गटात सहभागी होईल.