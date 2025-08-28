Video Viral: एका माशीमुळे खेळाडूने जिंकले तब्बल १७ कोटी रुपये, पाहा नेमकं काय झालं?

BMW चॅम्पियनशीपमध्ये ब्रिटीश गोल्फर टॉमी फ्लीटवूडला एका माशीमुळे अनपेक्षित विजय मिळाला. व्हायरल व्हिडिओत दिसते की, चेंडू होलच्या जवळ थांबला होता, पण माशीच्या हलण्यामुळे चेंडू होलमध्ये गेला. त्यामुळे टॉमीला २ मिलियन डॉलरचे बक्षीस मिळाले, ज्यामुळे अनेकांनी हा चमत्कार मानला आहे..कोणताही खेळ म्हटलं की जय-पराजय होतोच. बऱ्याचदा अनपेक्षितपणे एखाद्या खेळाडूला विजय मिळतो, तर कधी पराभव. सध्या सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्यात खेळाडूला मिळालेला विजय पाहून अनेकजण थक्कं झाले आहेत. विशेष म्हणजे या विजयासाठी एक छोटी माशी कारणीभूत ठरली असल्याचे म्हटले जात आहे. हा व्हिडिओ गोल्फचा आहे..Sanju Samson: संजूने बॉल फेकला, मोठ्या भावानं बेल्स उडवल्या; सॅमसन बंधूंनी पहिल्याच चेंडूवर केलं रनआऊट; Video Viral.BMW चॅम्पियनशीपच्या दरम्यान एका माशीमुळे ब्रिटीश गोल्फर टॉमी फ्लीटवूडसाठी नशीबच पालटले. माशीमुळे त्याने कोट्यवधीचे बक्षीस मिळवले आहे. त्यामुळे अनेकांनी हा चमत्कारच झाला असल्याचे म्हटले, तर यामुळे परिस्थिती कधीही बदलू शकते, अशी चर्चा होत आहे..दरम्यान, जो व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, त्यात दिसते की टॉमी फ्लीयवूडने शॉट मारला. त्यानंतर चेंडू गोल्फ होलच्या अगदी जवळ येऊन थांबला होता. चेंडू अगदी काही सेंटीमीटरच होलपासून दूर होता. त्यामुळे चेंडू होलमध्ये जाणार नाही असं वाटत होतं. पण काही सेंकदात चेंडू होलमध्ये गेला, ते पाहून अनेकजण थक्क झाले. पण जेव्हा रिप्ले पाहिला, तेव्हा दिसले की चेंडू होलच्या बाहेर स्थिर झाल्यानंतर त्यावर माशी बसली होती आणि ती तिथून गेल्यानंतर चेंडू थोडा हलला आणि होलमध्ये गेला..Viral Video : बाप तसा बेटा..! वीरूच्या लेकाची फटकेबाजी, पदार्पणाच्या सामन्यात आर्यवीरने भारतीय गोलंदाजाला चोपले.तो चेंडू होलमध्ये गेल्याने टॉमी फ्लीटवूड चौथ्या क्रमांकावर राहिला आणि त्यामुळे त्याला २ मिलियन डॉलर (साधारण १७ कोटी रुपये) बक्षीस मिळाले आहे. त्यामुळे एका माशीमुळे टॉमी फ्लीटवूडला झालेला मोठा फायदा झाल्याच्या भावना व्यक्त होत आहेत..FAQs१. टॉमी फ्लीटवूडचा व्हायरल व्हिडिओ कोणत्या स्पर्धेतला आहे?➡️ BMW चॅम्पियनशिपमधील हा व्हिडिओ आहे.२. माशीमुळे काय घडलं?➡️ माशी बसल्यानंतर चेंडू हलला आणि होलमध्ये गेला.३. टॉमी फ्लीटवूडला किती बक्षीस मिळालं?➡️ त्याला २ मिलियन डॉलर (साधारण १७ कोटी रुपये) मिळाले.४. व्हिडिओ सोशल मीडियावर का व्हायरल झाला?➡️ कारण एका माशीने निकाल बदलला आणि हे अविश्वसनीय दृश्य होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.