Carrom Tournament: शिवाजी पार्क जिमखाना कॅरम स्पर्धेत मुंबईच्या महम्मद घुफ्रान आणि मिताली पाठकला विजेतेपद

शिवाजी पार्क जिमखाना आयोजित महाराष्ट्र कॅरम असोसिएशन व मुंबई डिस्ट्रिक्ट कॅरम असोसिएशनच्या मान्यतेने १७ व्या शिवाजी पार्क जिमखाना राज्य मानांकन कॅरम स्पर्धेतील पुरुष एकेरीच्या गटाचे मुंबईच्या महम्मद घुफ्रानने विजेतेपद पटकावले. अंतिम सामन्यात त्याने पुण्याच्या अभिजित त्रिपनकरला २५-१४, २५-० असे सरळ आणि सहज दोन सेटमध्ये हरवले. अंतिम फेरीच्या या सामन्यात घुफ्रानने सुरुवातीपासूनच सामन्यावर आपली पकड ठेवली होती. .राज्यस्तरीय कॅरम स्पर्धेमध्ये
साक्षी रामदूरकर उपविजेती.महिला एकेरीच्या अंतिम लढतीत मुंबईच्या मिताली पाठकने मुंबईच्याच रिंकी कुमारीला २५-१२, २१-९ असे सहज पराभूत करून विजेतेपदावर आपले नाव कोरले. पुरुषांच्या तिसऱ्या क्रमांकासाठीच्या लढतीत ठाण्याच्या झैद अहमद फारुकीने पुण्याच्या सागर वाघमारेला २५-०, २३-७ असे हरवले, तर महिलांच्या तिसऱ्या क्रमांकासाठी झालेल्या लढतीत ठाण्याच्या समृद्धी घाडिगावकरने बाजी मारली. तिने ठाण्याच्याच चैताली सुवारेला १७-१५, २५-११ असे सहज चीत केले. .प्रमुख अतिथी अतुल कुलकर्णी यांच्या शुभहस्ते विजेत्या खेळाडूंना चषक, प्रमाणपत्र व रोख पारितोषिके देऊन गौरविण्यात आले. या प्रसंगी शिवाजी पार्क जिमखान्याचे विश्वस्थ श्रीमती लता देसाई, प्रकाश नायक, महेंद्र ठाकूर, दीपक विश्वासराव, व्हाईस चेअरमन विश्वास नेरुरकर, सरचिटणीस संजीव खानोलकर, सह चिटणीस सुनील रामचंद्रन, इनडोअर खेळ सचिव सनिल समेळ, खजिनदार सी ए विलास सोमण, कार्ड सचिव अजय पाटणकर, कॅन्टीन सचिव आशुतोष जोगळेकर व महाराष्ट्र कॅरम असोसिएशनचे मानद सचिव अरुण केदार आणि सहसचिव केतन चिखले व डॉ अनिल नेरुरकर उपस्थित होते..कुंभवडेत शुक्रवारपासून
जिल्हास्तर कॅरम स्पर्धा.पुरुष एकेरी उपांत्य फेरीचे निकालमहम्मद घुफ्रान (मुंबई) वि वि सागर वाघमारे (पुणे) २५-१७, २५-२अभिजित त्रिपनकर (पुणे) वि वि झैद अहमद फारुकी (ठाणे) २३-१९, २५-०महिला एकेरी उपांत्य फेरीचे निकालरिंकी कुमारी (मुंबई) वि वि चैताली सुवारे (ठाणे) २५-२, २५-३मिताली पाठक (मुंबई) वि वि समृद्धी घाडीगावकर (ठाणे) २५-१०, ५-२५, २१-८.