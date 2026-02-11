क्रीडा

Carrom Tournament: शिवाजी पार्क जिमखाना कॅरम स्पर्धेत मुंबईच्या महम्मद घुफ्रान आणि मिताली पाठकला विजेतेपद

17th Shivaji Park Gymkhana Carrom Tournament: शिवाजी पार्क जिमखाना आयोजित राज्य मानांकन कॅरम स्पर्धेत मुंबईच्या महम्मद घुफ्रानने पुरुष एकेरीत विजेतेपद पटकावले. महिला एकेरीत मुंबईच्या मिताली पाठकने विजेतेपद मिळवले.
17th Shivaji Park Gymkhana Carrom Tournament

शिवाजी पार्क जिमखाना आयोजित महाराष्ट्र कॅरम असोसिएशन व मुंबई डिस्ट्रिक्ट कॅरम असोसिएशनच्या मान्यतेने १७ व्या शिवाजी पार्क जिमखाना राज्य मानांकन कॅरम स्पर्धेतील पुरुष एकेरीच्या गटाचे मुंबईच्या महम्मद घुफ्रानने विजेतेपद पटकावले.

अंतिम सामन्यात त्याने पुण्याच्या अभिजित त्रिपनकरला २५-१४, २५-० असे सरळ आणि सहज दोन सेटमध्ये हरवले. अंतिम फेरीच्या या सामन्यात घुफ्रानने सुरुवातीपासूनच सामन्यावर आपली पकड ठेवली होती.

राज्यस्तरीय कॅरम स्पर्धेमध्ये साक्षी रामदूरकर उपविजेती
