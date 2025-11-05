क्रीडा

Mohammed Shami: ३ सामन्यात १५ विकेट्स... शमीचा परफॉर्मन्स जबर, तरी संघाबाहेर! आगरकर-गंभीर वादामुळे ‘क्लीन बोल्ड’?

India Vs South Africa Test News: दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणा केली आहे. यात वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमीचा टीम इंडियामध्ये समावेश करण्यात आला नाही.
दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणा करण्यात आली आहे. या घोषणेसह, वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमी पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. कारण त्याला टीम इंडियामधून वगळण्यात आले आहे. शमी सध्या रणजी ट्रॉफीमध्ये बंगालकडून खेळत आहे. शमीने बंगालसाठी उत्कृष्ट गोलंदाजी केली आहे. परंतु असे असूनही त्याला संघातून वगळल्याने गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

