Mohammed Shami: ३ सामन्यात १५ विकेट्स... शमीचा परफॉर्मन्स जबर, तरी संघाबाहेर! आगरकर-गंभीर वादामुळे ‘क्लीन बोल्ड’?

दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणा करण्यात आली आहे. या घोषणेसह, वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमी पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. कारण त्याला टीम इंडियामधून वगळण्यात आले आहे. शमी सध्या रणजी ट्रॉफीमध्ये बंगालकडून खेळत आहे. शमीने बंगालसाठी उत्कृष्ट गोलंदाजी केली आहे. परंतु असे असूनही त्याला संघातून वगळल्याने गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत..शमीने त्याच्या शेवटच्या तीन रणजी ट्रॉफी सामन्यांमध्ये १५ विकेट्स घेतल्या आहेत. उत्तराखंडविरुद्धच्या सामन्यात त्याने सात विकेट्स घेतल्या. त्याला संघातून वगळण्यात आले हे केवळ त्याच्या गोलंदाजी आणि कामगिरीमुळे नाही तर संघ व्यवस्थापनाच्या रणनीतीमुळे देखील आहे. शिवाय शमीने मुख्य निवडकर्ता अजित आगरकर यांच्या एका विधानावरही भाष्य केले. ज्यामुळे त्याच्या पराभवाला कारणीभूत ठरले असावे..ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी संघ निवडीनंतर अजित आगरकर आणि मोहम्मद शमी यांच्यातील मतभेद समोर आले. ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या एकदिवसीय आणि टी-२० मालिकेसाठी शमीचा टीम इंडियामध्ये समावेश नव्हता. शमी पूर्णपणे तंदुरुस्त नसल्याचे कारण देण्यात आले. शमीने त्याच्या तंदुरुस्तीबद्दलच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली..रणजी ट्रॉफी सामन्यानंतर माध्यमांशी बोलताना शमीने आगरकरच्या फिटनेस स्टेटमेंटला उत्तर देताना म्हटले की, "जर मी कसोटी सामन्यात दिवसभर खेळू शकतो आणि गोलंदाजी करू शकतो, तर मी एकदिवसीय सामन्यात का खेळू शकत नाही? माझी फिटनेस कशी आहे ते तुम्ही पाहू शकता." शमीने आगरकरच्या फोन कॉलबद्दलही सांगितले..मोहम्मद शमीला बऱ्याच काळापासून कसोटी संघात स्थान मिळालेले नाही. तो शेवटचा जून २०२३ मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्धचा कसोटी सामना खेळला होता. तो एकदिवसीय आणि टी२० मध्ये खेळू शकला आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये तो एकदिवसीय सामन्यात दिसला. तो इंग्लंडविरुद्धच्या टी२० मालिकेचाही भाग होता. परंतु त्यानंतर तो भारतीय संघात परतू शकला नाही.