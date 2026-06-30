क्रीडा

FIFA World Cup 2026 : पैशाने नाही विकत घेता येत गुणवत्ता; वर्ल्डकप फुटबॉलमधील सौदी, कतारच्या अपयशानंतर अधोरेखित

सध्या सुरू असलेल्या विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेत सौदी अरेबिया आणि कतार यांचे आव्हान साखळीतच आले संपुष्टात.
FIFA World Cup 2026

FIFA World Cup 2026

sakal

एपी
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ॲटलांटा - जागतिकचे फुटबॉलचे भवितव्य घडवत असलेल्या आणि फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चरमध्ये प्रगती करत असले तरी आखातामधील सौदी अरेबिया आणि कतार देशांच्या अपयशामळे, हातात कितीही मोठी संपत्ती असली तरिही जागतिक स्तरावर यश विकत घेऊ शकत नाही, असे अधोरेखित झाले.

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