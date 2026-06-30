FIFA World Cup 2026 : पैशाने नाही विकत घेता येत गुणवत्ता; वर्ल्डकप फुटबॉलमधील सौदी, कतारच्या अपयशानंतर अधोरेखित

ॲटलांटा - जागतिकचे फुटबॉलचे भवितव्य घडवत असलेल्या आणि फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चरमध्ये प्रगती करत असले तरी आखातामधील सौदी अरेबिया आणि कतार देशांच्या अपयशामळे, हातात कितीही मोठी संपत्ती असली तरिही जागतिक स्तरावर यश विकत घेऊ शकत नाही, असे अधोरेखित झाले..सध्या सुरू असलेल्या विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेत सौदी अरेबिया आणि कतार यांचे आव्हान साखळीतच संपुष्टात आले. सौदी अरेबिया संघाला तर कमीत कमी गुण मिळाले, परंतु त्यांच्या गटात असलेला चिमुकला देश केप व्हेर्दे हा संघ प्रथमच विश्वकरंडक स्पर्धेस पात्र ठरून बाद फेरीतही दाखल झाला.सौदी अरेबियाचीही मोठी लीग आहे. त्यात ख्रिस्तियानो रोनाल्डो, नेमार आणि करिम बेन्झेमासारख्या मोठ्या खेळाडूंना घसघशीत निधी देऊन क्लबशी करारबद्ध केलेले आहे. व्यावसायिक फुटबॉल लीगमध्ये सौदी अरेबियामधील लीग म्हणजे मालामाल करणारी लीग म्हणून पाहिले जाते. आता २०३४ मधील विश्वकरंडक स्पर्धेचे यजमानपद त्यांना मिळालेले आहे..गतवेळची स्पर्धा कतार येथे झाली होती, पण यंदा तीन साखळी सामने खेळल्यानंतर त्यांनाही घरचा रस्ता स्वीकारावा लागला. इराण आणि इकार या आखातातील संघांचीही तिच अवस्था झाली. या तुलनेत १० पैकी नऊ अफ्रिकन संघांनी अंतिम ३२ संघात स्थान मिळवले. एकूणच आखातील संघांची वाट बिकट झाली आहे हे साखळी सामन्यांतून स्पष्ट झाले.अखेरचा साखळी सामन्यात केप व्हेर्दे संघाने सौदी अरेबिया संघाला गोलशुन्य बरोबरीत रोखले. त्यामुळे १९९४ नंतर पुन्हा बाद फेरी गाठण्याचा त्यांचे स्वप्न भंगले..गतस्पर्धेचे यजमान असलेल्या कतारने स्वित्झर्लंडविरुद्धच्या साखळी सामन्यात अखेरच्या क्षणी गोल करून सामना बरोबरीत सोडवला, मात्र त्यांचे आव्हानही साखळीत संपले. गत स्पर्धेतही दोन साखळी सामन्यानंतर त्यांचे आव्हान संपुष्टात आले होते.स्वित्झर्लंडविरुद्धच्या सामन्यात अखेरच्या क्षणी गोल करून आम्ही किमान अशा सामन्यांत लढत देऊ शकतो याचे समाधान मिळाले, असे मत कतारचे प्रशिक्षक जुलेन लोपेटगुई यांनी व्यक्त केले.लोपेटगुई हे स्पेन आणि रेयाल माद्रिद संघांचे माजी प्रशिक्षक राहिले आहेत. जागतिक स्तरावरचा या मोठ्या अनुभवाचा वापर त्यांनी कतारचा संघ तयार करताना केला, परंतु संघाच्या कामगिरीत प्रगती झाली नाही..आशियात वर्चस्व जगात निष्प्रभ३० लाख लोकसंख्या असलेल्या कतारचा आशियातील फुटबॉलमध्ये मोठा दबदबा आहे. सलग दोनदा त्यांनी आशिया करंडक स्पर्धेत विजेतेपद मिळवले. त्यात त्यांनी जपान आणि दक्षिण कोरिया यासारख्या संघांवर वर्चस्व गाजवले, परंतु आशियातून बाहेर गेल्यावर विश्व स्तरावर त्यांची कामगिरी इतर देशांसमोर एकदमच फुसका बार ठरली..आपल्याएवढीच क्षमता असलेल्या संघांविरुद्ध खेळतो तेव्हा उत्तम कामगिरी होणे अपेक्षित असते, परंतु अशा वेळीही संघाचा खालावलेला खेळ चिंता करणारा असतो.- जॉर्जिओस डोनिस, सौदी अरेबियाचे प्रशिक्षक.जगातील इतर देशांची तुलना करताना आपण कोठे आहोत याची जाणीव होते, परंतु लहान देश असला तरी कतारने फुटबॉलमध्ये फार मोठा उत्साह दाखवत मोठी आर्थिक उलाढालही केली आहे, आम्ही दिवसागणिक प्रगती करत आहोत.- जुलेन लोपेटगुई, कतारचे प्रशिक्षक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.