Netherlands vs Morocco Live: भगवं वादळ रोखलं! मोरोक्कोने शूट आऊटमध्ये नेदरलँड्सला नमवलं; श्वास रोखून धरायला लावणारी ५ मिनिटं

Netherlands vs Morocco Marathi Updates : फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेचा थरार आता खऱ्या अर्थाने रंगताना दिसत आहे. पाचवेळच्या विजेत्या ब्राझीलला Round of 32 मध्ये २-१ असा विजय मिळवण्यासाठी जपानच्या कडव्या आव्हानाचा सामना करावा लागला. तेच चारवेळच्या विजेत्या जर्मनीचे आव्हान पॅराग्वेने पेनल्टी शूटआऊटमध्ये संपुष्टात आणले. १-१ अशा बरोबरीनंतर पेनल्टी शूट आऊटमध्ये दोन्ही संघांचे प्रत्येकी २ प्रयत्न चुकल्याने तिथेही ३-३ अशी बरोबरी झाली. पण, सडन डेथमध्ये पॅराग्वेने गोल करून बाजी मारली. मंगळवारचा तिसरा सामना नेदरलँड्स विरुद्ध मोरोक्को यांच्यातही चुरस रंगली आणि पेनल्टी शूट आऊटमध्ये मोरोक्कोने बाजी मारली. .नेदरलँड्स-मोरोक्को यांच्यात कडवी टक्कर पाहायला मिळाली.. दोन्ही संघांना प्रयत्न करूनही ७०व्या मिनिटापर्यंत गोल करता आला नव्हता. पण, अखेर नेदरलँड्सच्या खात्यात पहिले यश आले आणि ७२ व्या मिनिटाला कोडी गॅक्पोच्या गोलने संघाला १-० अशी आघाडी मिळवून दिली. ही पिछाडी मोडून काढण्यासाठी आता मोरोक्कोने जोर लावला. घड्याळाचे काटे पळत होते, तसे मोरोक्कोच्या चाहत्यांची धडधड वाढत चाललेली. भरपाई वेळेत इस्सा डिओपने भन्नाट गोल करून मोरोक्कोन फॅन्सना जल्लोषाची संधी दिली. निर्धारित वेळेत सामना १-१ असा बरोबरीत सुटल्याने ३० मिनिटांचा अतिरिक्त खेळ झाला..Shocking: जर्मनीचा खेळ खल्लास... पॅराग्वेचा पेनल्टी शूट आऊटमध्ये रोमहर्षक विजय, Fifa World Cup स्पर्धेतून माजी विजेते बाहेर.या अतिरिक्त वेळेत सामना सावधगिरी आणि धाडस यांच्यामध्ये हेलकावे खात होता. मोरोक्कोचा संघ अधिक सकारात्मक दिसला, तर नेदरलँड्सचा संघ चेंडू ताब्यात नसताना ४-५-१ या संक्षिप्त रचनेत थोडे मागे राहून खेळण्यास प्राधान्य देत होता. त्यांच्याकडे प्रतिहल्ल्यावर आक्रमण करण्याचा वेग आहे आणि ते त्या क्षणांची संयमाने वाट पाहत होते. पण, ९६व्या मिनिटाला सौफियाने रहिमीने गोलजाळीच्या अगदी जवळून गोलसाठी प्रयत्न केला, परंतु व्हर्ब्रुगेनने आणखी एक जबरदस्त बचाव केला. अतिरिक्त वेळेतही बरोबरीची कोंडी न सुटल्याने सामना पेनल्टी शूट आऊटमध्ये गेला..BRA vs JPN World Cup 2026: व्हॉट अ मॅच... ब्राझीलने शेवटच्या मिनिटाला मिळवला थरारक विजय, जपानच्या लढाऊवृत्तीचे जगभरात कौतुक.टी कूपमेनर्सने नेदरलँड्सला आघाडी मिळवून दिली. पण, त्यानंतर मोरोक्कोच्या एन एल अयनौईचा व नेदरलँड्सच्या जे क्लुएवर्टचा प्रयत्न फसल्याने सामन्यातील रंगत अजूनही कायम राहिली. एस रहिमीच्या गोलने सामना १-१ असा बरोबरीत आणला, परंतु डब्लू वेघोर्टने गोल करून नेदरलँड्सची आघाडी २-१ अशी वाढवली. त्याला सी तब्लीने उत्तर देताना २-२ अशी बरोबरी साधली. त्यानंतर सलग तीन प्रयत्न ( दोन नेदरलँड्स) अपयशी ठरल्याने सामना मोरोक्कोच्या बाजूने झुकला अन् आय सैबरीने गोल करून मोरोक्कोचा ३-२ ( १-१) असा विजय निश्चित केला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.