क्रीडा

Netherlands vs Morocco Live: भगवं वादळ रोखलं! मोरोक्कोने शूट आऊटमध्ये नेदरलँड्सला नमवलं; श्वास रोखून धरायला लावणारी ५ मिनिटं

NED vs MOR Fifa World Cup 2026 Marathi News: फिफा वर्ल्ड कप 2026 स्पर्धेत आणखी एका बलाढ्य संघाला धक्का बसला. जर्मनीनंतर आता नेदरलँड्सलाही मोरोक्कोने पेनल्टी शूटआऊटमध्ये पराभूत करत स्पर्धेबाहेरचा रस्ता दाखवला. निर्धारित आणि अतिरिक्त वेळेनंतर सामना बरोबरीत सुटल्यानंतर विजेता ठरवण्यासाठी पेनल्टी शूटआऊटचा आधार घ्यावा लागला.
Morocco defeated the Netherlands 3-2 in a dramatic penalty shootout to qualify for the FIFA World Cup 2026 Round of 16

Morocco defeated the Netherlands 3-2 in a dramatic penalty shootout to qualify for the FIFA World Cup 2026 Round of 16

Swadesh Ghanekar
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Netherlands vs Morocco Marathi Updates : फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेचा थरार आता खऱ्या अर्थाने रंगताना दिसत आहे. पाचवेळच्या विजेत्या ब्राझीलला Round of 32 मध्ये २-१ असा विजय मिळवण्यासाठी जपानच्या कडव्या आव्हानाचा सामना करावा लागला. तेच चारवेळच्या विजेत्या जर्मनीचे आव्हान पॅराग्वेने पेनल्टी शूटआऊटमध्ये संपुष्टात आणले. १-१ अशा बरोबरीनंतर पेनल्टी शूट आऊटमध्ये दोन्ही संघांचे प्रत्येकी २ प्रयत्न चुकल्याने तिथेही ३-३ अशी बरोबरी झाली. पण, सडन डेथमध्ये पॅराग्वेने गोल करून बाजी मारली. मंगळवारचा तिसरा सामना नेदरलँड्स विरुद्ध मोरोक्को यांच्यातही चुरस रंगली आणि पेनल्टी शूट आऊटमध्ये मोरोक्कोने बाजी मारली.

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