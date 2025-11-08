MS Dhoni : धोनी आयपीएलचा पुढचा हंगामही खेळणार? चेन्नईच्या सीईओंनी स्पष्टच सांगितलं...

महेंद्रसिंग धोनीने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली असली तरी तो अद्याप आयपीएल खेळत आहे. अशातच तो आयपीएलचा २०२६चा मोसमही तो खेळणार असल्याचे चेन्नई सुपरकिंग्स संघाचे सीईओ काशी विश्वनाथन यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे धोनीच्या चाहत्यांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे. तसेच धोनी खेळणार की नाही, या चर्चांनाही पूर्णविराम मिळाला आहे. .यासंदर्भात काशी विश्वनाथन यांनी सांगितलं की, की महेंद्रसिंग धोनी २०२६चा मोसम खेळणार की नाही अशीच चर्चा सुरु आहे. मात्र, तो आता पुढचा हंगाम खेळणार आहे. धोनीने स्वत: आम्हाला यासंदर्भात माहिती दिली आहे. त्यामुळे तो आगामी हंगामासाठी मैदानात दिसेल हे निश्चित आहे..Ranji Trophy : मोहम्मद शमीने टप्पात कार्यक्रम केला; MS Dhoni चा पठ्ठ्या शतक झळकावून एकटा नडायला गेला, पण....दरम्यान, गेल्या वर्षीच्या हंगामात सीएसकेचं आयपीएलमधील प्रदर्शन अत्यंत निराशाजनक राहिलं आहे. गुणतालिकेतही त्यांचा संघ अगदी शेवट्या स्थानी राहिला. नियमित कर्णधार ऋतुराज गायकवाडच्या अनुपस्थितीत धोनीने स्वतः संघाची धुरा सांभाळली. आगामी हंगाम हा धोनीचा १९वा हंगाम असणार आहे. तसेच सीएसकेसाठी खेळताना हा १७ वा हंगाम असणार आहे. धोनी आयपीएलच्या पहिल्या हंगामापासून खेळतो आहे..MS Dhoni: कॅप्टनकूल आता 'ड्रोन पायलट'! CSK ला सोडून मुंबई इंडियन्समध्ये एन्ट्रीच्या चर्चेदरम्यान धोनीचे नवे ट्रेनिंग पूर्ण.महत्त्वाचे म्हणजे धोनीने सीएसकेसाठी २४८ आयपीएल सामने खेळले आहेत. यात त्याने ४ हजार ८६५ धावा केल्या आहेत. तसेच त्याच्या नेतृत्वातच सीएसकेने पाच वेळा ट्रॉफीवर नाव कोरलं आहे. अशातच धोनींच्या पुन्हा खेळण्याच्या निर्णयाने त्याच्या चाहत्यांमध्ये उत्साहाची लाट आहे. सीएसकेच्या चाहत्यांना आता पुढील हंगामाची उत्सुकता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.