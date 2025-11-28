विराट, रोहित अन् रिषभ पंत...! धोनीच्या घरी सजली भारतीय क्रिकेटपटूंची 'मैफिल', पाहा VIDEO

कसोटी माालिकेनंतर भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात तीन एकदिवसीय सामन्यांची मालिका होणार आहे. त्यापैकी पहिला सामना ३० नोव्हेंबर रोजी रांची येथे खेळवला जाणार असून त्यासाठी दोन्ही संघ रांचीत दाखल झाले आहेत. यादरम्यानच गुरूवारी रात्री विराट कोहली अनेक भारतीय क्रिकेटपटू धोनीच्या फार्महाऊसवर डिनरसाठी पोहोचले. त्याचा व्हिडीओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे..खरं तर रांचीत भारतीय संघाचा सामना असेल तेव्हा धोनीकडून भारतीय खेळाडूंना नेहमीच डिनरसाठी आमंत्रित केलं जातं. त्यानुसार यंदाही भारतीय खेळाडूंना डिनसाठी आमंत्रित करण्यात आलं होतं. त्यासाठी गुरुवारी रात्री विराट कोहली, रोहित शर्मा, रिषभ पंत आणि ऋतुराज गायकवाडसह अनेक खेळाडू धोनीच्या फार्महाऊसवर पोहोचले. विशेष म्हणजे डिनरनंतर धोनीने स्वत: गाडी चालवत विराटला हॉटेलवर सोडलं..Virat Kohli आधी नाही म्हणाला, नंतर बोलला 'फक्त एक घ्या', खूप दिवसांनी भारतात आल्यावर केलं असं काही..., Video Viral.दरम्यान, दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध तीन एकदिवसीय सामन्याची मालिका होणार आहे. या मालिकेसाठी भारतीय संघ रांचीत दाखल झाला आहे. कसोटी मालिकेतील पराभवाचा वचपा काढण्यासाठी भारतीय खेळाडू सज्ज आहेत. ३० नोव्हेंबर रोजी रांची येथील इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियमवर पहिला एकदिवसीय सामना खेळवला जाणार आहे..महत्त्वाचे म्हणजे या मालिकेत रोहित शर्मा आणि विराट कोहली पुनरागमन करणार आहेत. दोघांनी ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध शेवटचा एकदिवसीय सामना खेळला. या सामन्यात रोहित आणि विराट यांनी धमाकेदार कामगिरी केली होती. आता दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सामन्यातही त्यांच्याकडून अशाच कामगिरीची अपेक्षा आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध एकदिवसीय मालिकेत के. एल. राहुल भारतीय संघाचे नेतृत्व करणार आहेत..Rohit Sharma - Virat Kohli: 'थँक यू ऑस्ट्रेलिया! परत येऊ की नाही माहित नाही, पण...', सिडनीतील विजयानंतर विराट-रोहित झाले व्यक्त.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.