Mumbai Cricket Association: मुंबई क्रिकेट संघटनेचे पूरग्रस्तांसाठी एक कोटी

मुंबई : देशातील सर्वात महत्त्वाची क्रिकेट संघटना असलेल्या मुंबई क्रिकेट संघटनेने पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मदतीचा हात पुढे केला आहे. एक कोटी रुपये मुख्यमंत्री सहाय्य फंडला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. .त्याचबरोबर मुंबई क्रिकेटपटू एकत्रितपणे २५ लाख रुपये देणार आहेत. मुंबई क्रिकेट संघटनेची अपेक्स कॉन्सिलची आज बैठक झाली. त्यात पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसह इतरही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले..वेंगसरकर यांचा पुतळाभारताची माजी कर्णधार आणि दिग्गज फलंदाज दिलीप वेंगसरकर यांचा पुतळा वानखेडे स्टेडियमध्ये उभारण्यात येणार आहे..इतर निर्णयमैदान क्लबांना देण्यात येणारे क्रिकेट प्रोत्साहन अनुदानात १०,००० प्रति सामना इतकी वाढ. मैदान क्लबांना आवश्यक मैदान उपकरणे उपलब्ध करून देणार..India Olympics Dream : ऑलिंपिकमध्ये अधिकाधिक पदके मिळवून देण्यासाठी खेळाडूंनी तयारी करावी : राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन .दिलीप वेंगसरकर यांचा पुतळा उभारणे म्हणजे मुंबईच्या महान क्रिकेट परंपरेला दिलेला आदर आहे. तसेच शेतकरीबांधव आणि मैदान क्लबांसाठीचे आमचे उपक्रम ही एमसीएची समाजाशी असलेली खोल नाळ दर्शवत आहे.- अजिंक्य नाईक, एमसीए अध्यक्ष.