Cameron Green: मुंबई इंडियन्स टेन्शन वाढलं 17.50 कोटीचा खेळाडू गंभीर जखमी अन्...

Cameron Green Injury Video : IPL फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियन्सच्या चाहत्यांसाठी एक वाईट बातमी आहे. खरं तर आयपीएल 2023 च्या लिलावात 17.5 कोटींमध्ये विकला गेलेला ऑस्ट्रेलियन अष्टपैलू कॅमेरून ग्रीन दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या बॉक्सिंग डे कसोटीत जखमी झाला. ग्रीन बोटाला फ्रॅक्चर झाल्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सिडनी येथे होणाऱ्या आगामी तिसऱ्या कसोटीतून बाहेर पडला आहे. आयसीसीच्या म्हणण्यानुसार प्रोटीजविरुद्ध सुरू असलेल्या दुसऱ्या कसोटीच्या दुसऱ्या दिवशी उशिरा फलंदाजी करताना अॅनरिक नॉर्टजेच्या वाढत्या चेंडूने ग्रीनच्या बोटावर आदळला आणि त्याला दुखापतग्रस्त रिटायर व्हावे लागले. (Cameron Green ruled out of third Test against South Africa due to finger injury)

ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात खेळल्या जात असलेल्या बॉक्सिंग डे कसोटीच्या दुसऱ्या दिवशी एनरिक नॉर्खियाचा वेगवान चेंडू त्याच्या ग्लोव्हजवर आदळला आणि ग्रीन वेदनांनी ओरडला. यानंतर ग्रीनने हातमोजे काढले तेव्हा त्याच्या बोटातून रक्त येत होते. ग्रीनला तत्काळ मैदानातून बाहेर काढण्यात आले आणि त्यानंतर या खेळाडूला स्कॅनसाठी पाठवण्यात आले.

ऑस्ट्रेलियन मीडियानुसार कॅमेरून ग्रीनला मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंडवरून थेट हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले, जिथे त्याच्या बोटाचे स्कॅन केले गेले. दुखापत गंभीर असल्याने ग्रीन या कसोटी सामन्यात पुढे खेळणार नाही. कॅमेरून ग्रीनच्या दुखापतीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. त्याचवेळी चाहते आयपीएल आणि मुंबई इंडियन्ससाठी ही वाईट बातमी म्हणत आहेत.

आयपीएल 2023 च्या मिनी लिलावात कॅमेरून ग्रीनसाठी अनेक संघांमध्ये चुरशीची लढत झाली. प्रत्येकाला त्याचा आपल्या संघात समावेश करायचा होता. अशा परिस्थितीत त्याची किंमत त्याच्या आधारभूत किमतीच्या कितीतरी वर गेली. अखेरीस मुंबई इंडियन्सने ग्रीनला तब्बल 17.5 कोटींना विकत घेतले.