IPL 2026 : सात पैकी पाच सामन्यात पराभव, तरीही मुंबई इंडियन्सच्या प्लेऑफमध्ये जाणार? कसं असेल समीकरण...

IPL Mumbai Indians Playoff: आयपीएलमध्ये गुरुवारी झालेल्या चेन्नईविरुद्धच्या सामन्यात मुंबई इंडियन्सला मोठ्या पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. या सामन्यात चेन्नईने प्रथम फलंदाजी करत २०७ धावांचं आव्हान उभं केलं होतं. मात्र या धावांचा पाठलाग करताना मुंबईचा संपूर्ण संघ केवळ १०४ धावांत गारद झाला..या पराभवानंतर मुंबईचा पुढील फेरीत पोहोचण्याचा मार्ग अधिक कठीण झाला आहे. सात सामन्यांपैकी हा त्यांचा पाचवा पराभव ठरला असून त्यांनी आतापर्यंत फक्त दोन सामने जिंकले आहेत. परिणामी, मुंबईचा संघ गुणतालिकेत आठव्या स्थानावर घसरला असून त्यांची चिंता वाढली आहे..IPL 2026 POINT TABLE: चुका करूनही चेन्नई सुपर किंग्स जिंकले! कोलकाता नाइट रायडर्सची विजयाची पाटी कोरीच, मुंबई इंडियन्सला धक्का....प्लेऑफमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी किमान १६ गुणांची गरज असते. सध्या मुंबईच्या खात्यात फक्त चार गुण आहेत. त्यामुळे उर्वरित सात सामन्यांपैकी किमान सहा सामने जिंकणे त्यांच्यासाठी अत्यावश्यक झाले आहे. जर त्यांनी सातपैकी फक्त पाच सामने जिंकले किंवा एखादा सामना पावसामुळे रद्द झाला, तर त्यांची अडचण आणखी वाढू शकते. अशा परिस्थितीत त्यांना इतर संघांच्या निकालांवर अवलंबून राहावे लागेल..Mumbai Indians Scenario: पंजाब किंग्सकडून दारूण पराभवानंतर मुंबई इंडियन्स प्ले ऑफसाठी पात्र ठरतील का? जाणून घ्या गणित.दरम्यान, या सामन्यात चेन्नईकडून संजू सॅमसनने अप्रतिम शतकीय खेळी साकारली. त्यांच्या या खेळीच्या जोरावर चेन्नईने २० षटकांत २०७ धावा केल्या. प्रत्युत्तरात मुंबईचा डाव १९ षटकांत १०४ धावांत आटोपला. हा मुंबईसाठी आतापर्यंतचा सर्वात मोठा पराभव ठरला. चेन्नईच्या गोलंदाजांमध्ये अकील हुसेन विशेष प्रभावी ठरला. त्याने १७ धावा देत चार फलंदाज बाद केले आणि मुंबईला एकापाठोपाठ एक धक्के दिले. मुंबईकडून तिलक वर्मा यांनी ३७ तर सूर्यकुमार यादव यांनी ३५ धावांची खेळी केली.