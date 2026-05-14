Chhatrapati Shivaji Maharaj Volleyball Cup 2026: छत्रपती शिवाजी महाराज चषक राज्यस्तरीय व्हॉलीबॉल स्पर्धेत यजमान मुंबईसह कोल्हापूर, लातूरच्या संघानी अपेक्षेप्रमाणे विजयी सलामी दिली. १८ वर्षांखालील मुलांच्या गटात पुणे संघाने नाशिक विरूध्द चिवट झंुज देत विजय खेचून आणले. पुण्याच्या मुलींच्या दोन्ही संघाने चमकदार कामगिरीचे प्रदर्शन घडवित दिवस गाजवला. पुणे संघाच्या मुलींच्या दोन्ही संघाने विजयश्री प्राप्त केली. १८ वर्षांखालील मुलांच्या गटातील अटीतटीच्या लढतीत पुणे संघाने नाशिकचा २५-२०, २५-२१ गुणांनी पराभव करून गटात अव्वल स्थानावर झेप घेतली आहे. .साखळी पध्दतीने १८ व २१ वर्षांच्या मुला-मुलींच्या स्पर्धेत दोन गटात स्पर्धा सुरू रंगली आहे. 21 वर्षांखालील मुलांच्या गटात यजमान मुंबईने नाशिकला 25/10,25/12 गुणांनी नमवले. सामन्यात मुंबई संघाने सुरूवातीपासून आपली पकड कायम राखत विजयी वाटचाल सुरू केली आहे. या गटातील दुसऱ्या साखळी लढतीत लातूरने कोल्हापूरवर 25/15,25/10 गुणांनी मात करीत विजयाचा झेंडा रोवला. १८ वर्षांखालील मुलींच्या गटातही लातूरने नाशिकचा 25/6,25/11 गुणांनी धुव्वा उडवित मैदान गाजवले..मुलांच्या १८ वर्षांखालील गटातील पुणे विरूध्द नाशिक ही लढत शेवटच्या मिनिटापर्यंत चुरशीची झाली. सुरूवातीपासून पुणे संघाने आक्रमक खेळ करीत आघाडी घेतली. पुण्याचा कर्णधार अनुज जोशीने मध्यरेषेवरून खेळताना जोरदार स्मॅशेस मारून गुणांची खाते उघडले. पाठोपाठ ओम झगडेने जोरदार प्रतिकार करीत तर स्वानंद राजोपाध्यने सुरेख पास करीत सामन्यावर वर्चस्व कायम राखले. नाशिक संघाने चिवट झुंज दुसऱ्या सेटमध्येही अपुरी ठरली..पुणे संघाच्या मुलींनी १८ व २१ वर्षांखालील दोन्ही गटातील लढती जिंकून आपली विजयाची दावदारी दाखवली. २१ वर्षांखालील गटात पुणे संघाने लातूरवर 25/11,25/16 गुणांनी सहज मात केली. 18 वर्षांखालील गटात गटात पुणे संघाने संभाजीनगरवर 25/8,25/10 गुणांनी एकतर्फी विजय संपादन केला.