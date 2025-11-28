क्रीडा

Bajaj Pune Grand Tour 2026: पुणेकरांना पाहायला मिळणार सायकलिंग रेसचा थरार; स्पर्धेत भारताचे दोन संघ उतरणार

Bajaj Pune Grand Tour 2026 National trials: बजाज पुणे ग्रँड टूर 2026 ही भारतातील पहिली UCI 2.2 कॅटेगरी रोड रेस असून पुण्यात होणार आहे. या स्पर्धेत भारताचे दोन संघ उतरणार आहेत.
Bajaj Pune Grand Tour 2026

Bajaj Pune Grand Tour 2026

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (CFI) ने भारतीय पुरुष एलिट रायडर्ससाठी निवड चाचण्यांची घोषणा केली आहे. या चाचण्यांद्वारे भारत दोन संघ ‘इंडिया A’ आणि ‘इंडिया B’ यांना भारतातील पहिल्या UCI 2.2 कॅटेगरी रोड रेस, म्हणजेच बजाज पुणे ग्रँड टूर (19 ते 23 जानेवारी 2026) मध्ये उतरवणार आहे.

<div class="paragraphs"><p>Bajaj Pune Grand Tour 2026</p></div>
Cycling Journey : सायकलवर ७०० किमीचा प्रवास पूर्ण करणारी प्रीती निमजे यांची प्रेरणादायक गाथा
Loading content, please wait...
pune
tour
Cycling
cycle riding competition
cycle competition news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com