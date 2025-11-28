Bajaj Pune Grand Tour 2026: पुणेकरांना पाहायला मिळणार सायकलिंग रेसचा थरार; स्पर्धेत भारताचे दोन संघ उतरणार

सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (CFI) ने भारतीय पुरुष एलिट रायडर्ससाठी निवड चाचण्यांची घोषणा केली आहे. या चाचण्यांद्वारे भारत दोन संघ ‘इंडिया A’ आणि ‘इंडिया B’ यांना भारतातील पहिल्या UCI 2.2 कॅटेगरी रोड रेस, म्हणजेच बजाज पुणे ग्रँड टूर (19 ते 23 जानेवारी 2026) मध्ये उतरवणार आहे..Cycling Journey : सायकलवर ७०० किमीचा प्रवास पूर्ण करणारी प्रीती निमजे यांची प्रेरणादायक गाथा.राष्ट्रीय रोड सायकलिंग अजिंक्यपद स्पर्धा-सह-निवड चाचण्या 2 ते 6 डिसेंबर 2025 दरम्यान संबलपूर, ओडिशा येथे आयोजित केल्या जातील. निवडलेल्या खेळाडूंचा पुढील मूल्यांकन फेरी 28 डिसेंबर 2025 रोजी पुण्यात होणाऱ्या नॅशनल रोड रेसद्वारे केली जाईल..‘इंडिया A’ आणि ‘इंडिया B’ या दोन भारतीय संघांच्या उपस्थितीमुळे उदयोन्मुख तसेच अनुभवी सायकलपटूंना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपली क्षमता सिद्ध करण्यासाठी अधिक व्यापक मंच उपलब्ध होणार आहे..महत्वाकांक्षी बजाज पुणे ग्रँड टूर 2026 हे भारताचे एक प्रमुख आयोजन आहे, ज्याद्वारे पुणे आणि भारताला UCI च्या जागतिक कॅलेंडरमध्ये कायमस्वरूपी स्थान मिळवून देण्याचे उद्दिष्ट आहे. या पहिल्या आवृत्तीमध्ये जगभरातील उत्कृष्ट आंतरराष्ट्रीय सायकलपटू सहभागी होणार असून, स्पर्धेत उच्च दर्जाचा वेग आणि रोमांच अनुभवता येणार आहे. टूरमध्ये एकूण 437 किमी अंतराचे चार टप्पे असतील, ज्यात पुणे जिल्ह्यातील निसर्गरम्य मार्गांचा समावेश आहे, आणि त्यामुळेच ही स्पर्धा देशातील सर्वात आशादायक क्रीडा स्पर्धांपैकी एक ठरणार आहे..Pune Grand Cycle Tour: सायकलींच्या शहराला मिळेल नवी ओळख; देवेंद्र फडणवीस : पुणे ग्रँड सायकल स्पर्धेची घोषणा.आगामी निवड चाचण्यांविषयी बोलताना CFI चे सरचिटणीस श्री. मनिंदर पाल सिंग म्हणाले, “राष्ट्रीय अजिंक्यपद स्पर्धा-सह-निवड चाचण्या या बजाज पुणे ग्रँड टूर 2026 साठी आपले सर्वात मजबूत संघ तयार करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. दोन संघ, इंडिया A आणि इंडिया B उतरवण्याचा निर्णय हा अधिक खेळाडूंना संधी देण्याचा आणि भारतीय सायकलिंगचा दर्जा उंचावण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.