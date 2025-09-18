क्रीडा
Athletics Championships: नीरज-अर्शदकडून निराशा, पण भारताच्या सचिनचं पदक फक्त ४० सेंटीमीटरने हुकलं; जाणून कोण ठरलं विजेता
Neeraj Chopra , Sachin Yadav Misses Medal: वर्ल्ड ऍथलेटिक्स चॅम्पियनशीप २०२५ मध्ये नीरज चोप्रा आणि अर्शद नदीम यांच्याकडून निराशा झाली, पण सचिन यादवने आपल्या उत्कृष्ट कामगिरीने भारतीयांची मने जिंकली. पण त्याचं पदक फक्त ४० सेंटीमीटरने हुकले.
Summary
वर्ल्ड ऍथलेटिक्स चॅम्पियनशीप २०२५ स्पर्धेत भालाफेकमध्ये नीरज चोप्रा आणि अर्शद नदीम या दोघांनाही पदक जिंकण्यात अपयश आले.
मात्र सचिन यादवने उत्कृष्ट कामगिरी करत अनेकांची मनं जिंकली.
परंतु, सचिनचं पदक फक्त ४० सेंटीमीटरने हुकलं.