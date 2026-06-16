Neeraj Chopra: दुखापतीनंतर नीरज चोप्रा थेट 'या' मोठ्या स्पर्धेतून मैदानात उतरणार! राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या निवडीबाबत मोठी अपडेट

नवी दिल्ली : सलग दोन ऑलिंपिकमध्ये पदक पटकावणारा भारताचा भालाफेकपटू नीरज चोप्रा हा दोहा डायमंड लीगमधून पुनरागमन करणार आहे. ही स्पर्धा येत्या १९ जून रोजी पार पडणार आहे..नीरज चोप्रा २०२५ मधील १८ सप्टेंबर रोजी झालेल्या जागतिक स्पर्धेमध्ये सहभागी झाला होता. त्यानंतर तो आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांपासून दूर आहे. दुखापतीमुळे तो स्पर्धांमध्ये सहभागी होऊ शकला नाही..Vinesh Phogat: साक्षी मलिकचा विनेशला पाठिंबा;परदेशात नवमातांना पुनरागमनासाठी नियम शिथिल; आपल्याकडे अडवणूक.सोशल माध्यमावर नीरज चोप्राच्या दोहा डायमंड लीगमधील सहभागाबाबत माहिती देण्यात आली. दरम्यान, भारतीय ॲथलेटिक्स संघटनेकडून रविवारी राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेसाठी भारतीय संघातील खेळाडूंची नावे जाहीर करण्यात आली..PV Sindhu and Lakshya Sen: जेतेपदाचा दुष्काळ संपणार? सिंगापूर ओपनमध्ये पी. व्ही. सिंधू आणि लक्ष्य सेन रचणार इतिहास!.यामध्ये नीरज चोप्राची निवड करण्यात आली, पण त्याला पात्रता निकष पूर्ण करावा लागणार आहे, अशी अट टाकण्यात आली. आता दोहा येथील स्पर्धेमध्ये त्याचा सहभाग निश्चित झाला आहे. या स्पर्धेमधून तो पात्रता निकषाची अट पूर्ण करु शकणार आहे. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा २३ जुलै ते २ ऑगस्ट यादरम्यान स्कॉटलंडमधील ग्लासगो येथे खेळवण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.