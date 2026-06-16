क्रीडा

Neeraj Chopra: दुखापतीनंतर नीरज चोप्रा थेट 'या' मोठ्या स्पर्धेतून मैदानात उतरणार! राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या निवडीबाबत मोठी अपडेट

Neeraj Chopra Set for Comeback: ऑलिंपिक पदक विजेता नीरज चोप्रा दोहा डायमंड लीगमधून पुनरागमन करणार आहे. दुखापतीनंतर तो पुन्हा आंतरराष्ट्रीय भालाफेक स्पर्धेत उतरून भारताचे प्रतिनिधित्व करणार आहे.
Neeraj Chopra

Neeraj Chopra

esakal

Varsha Balhe
Updated on

नवी दिल्ली : सलग दोन ऑलिंपिकमध्ये पदक पटकावणारा भारताचा भालाफेकपटू नीरज चोप्रा हा दोहा डायमंड लीगमधून पुनरागमन करणार आहे. ही स्पर्धा येत्या १९ जून रोजी पार पडणार आहे.

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