Neeraj Chopra: नीरज चोप्रा अंतिम शर्यतीसाठी पात्र; डायमंड लीग ; श्रीलंकेच्या रुमेश पाथिरागेचे आव्हान मात्र कायम

नवी दिल्ली: भारताचा स्टार भालाफेकपटू नीरज चोप्रा यंदाच्या डायमंड लीग मालिकेतील केवळ दोन स्पर्धांमध्ये सहभागी झाला असला तरी तो ५ सप्टेंबर रोजी ब्रुसेल्स येथे होणाऱ्या डायमंड लीग अंतिम फेरीसाठी पात्र ठरला आहे. .१९ जून रोजी (दोहा) आणि २१ ऑगस्ट रोजी (लौसाने) येथे झालेल्या डायमंड लीग स्पर्धांमध्ये दुसरे स्थान मिळवत नीरजने १२ गुणांची कमाई केली. त्यामुळे तो गुणतालिकेत सहाव्या स्थानावर राहिला आणि ब्रुसेल्समध्ये होणाऱ्या अंतिम फेरीत सहभागी होण्यासाठी पात्र ठरला..Sugar Price Update : साखरेचे भाव 20 टक्क्यांनी घसरले! सट्टेबाजी अन् साठेबाजी रोखण्यासाठी सरकार अॅक्शन मोडवर; 15 दिवसांचा कोटा लागू.गुरुवारी झ्युरिच येथे झालेल्या मालिकेतील १४व्या आणि अखेरच्या फेरीअखेर गुणतालिका अद्ययावत करण्यात आली. त्यानंतर नीरजचे अंतिम फेरीतील स्थान निश्चित झाले.यावर्षी झालेल्या १४ डायमंड लीग स्पर्धांपैकी पाच स्पर्धांमध्ये पुरुषांची भालाफेक आयोजित करण्यात आली होती; मात्र नीरजने त्यापैकी केवळ दोन स्पर्धांमध्ये सहभाग घेतला..गेल्या महिन्यात ग्लासगो येथे झालेल्या राष्ट्रकुल स्पर्धेत तो पूर्णतः तंदुरुस्त नव्हता. तरीही त्याने ८५.८३ मीटरच्या हंगामातील सर्वोत्तम फेकीसह रौप्यपदक जिंकले होते. त्यानंतर लौसाने येथील डायमंड लीगमध्ये त्याने ८८.०५ मीटरची फेक करीत आपल्या कामगिरीत सुधारणा केली. डायमंड लीग अंतिम स्पर्धा ब्रुसेल्समध्ये दोन दिवस चालतील..४ सप्टेंबर रोजी १६ क्रीडा प्रकारांच्या स्पर्धा होतील, तर उर्वरित १६ स्पर्धा दुसऱ्या दिवशी होतील. पुरुषांची भालाफेक स्पर्धा ५ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. या हंगामात आतापर्यंत ९० मीटरपेक्षा लांब फेक करणारा जर्मनीचा ज्युलियन वेबर हा दुसरा खेळाडू आहे..Smart Meter Complaints: ‘स्मार्ट मीटर’बाबत सर्वाधिक २६६ तक्रारी महावितरणच्या ग्राहक समाधान शिबिरात ४०४ तक्रारी दाखल.पाथिरागे आघाडीवरश्रीलंकेचा उदयोन्मुख स्टार रुमेश पाथिरागे ३९ गुणांसह गुणतालिकेत अव्वल स्थानावर आहे. त्यामुळे ब्रुसेल्समध्ये डायमंड लीगची ट्रॉफी जिंकण्यासाठी तो प्रबळ दावेदार मानला जात आहे. त्याने भालाफेकीच्या पाचही डायमंड लीग स्पर्धांमध्ये सहभाग घेतला. त्यापैकी चार स्पर्धा त्याने जिंकल्या, तर एका स्पर्धेत तो दुसऱ्या स्थानावर राहिला. यावरून या हंगामातील त्याचे वर्चस्व स्पष्ट होते..पाथिरागेने झ्युरिचमध्ये गुरुवारी झालेल्या स्पर्धेत ९२.०७ मीटरची शानदार फेक करीत विजेतेपद पटकावले. हंगामातील त्याची ही दुसरी ९० मीटरपेक्षा लांब फेक होती. त्याने रोममध्ये ९२.८२ मीटरची फेक केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.