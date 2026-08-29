क्रीडा

Neeraj Chopra: नीरज चोप्रा अंतिम शर्यतीसाठी पात्र; डायमंड लीग ; श्रीलंकेच्या रुमेश पाथिरागेचे आव्हान मात्र कायम

Neeraj Chopra Qualifies for Diamond League Final: नीरज चोप्राने डायमंड लीगच्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला आहे. दोन स्पर्धांतून १२ गुण मिळवत तो गुणतालिकेत सहाव्या स्थानी राहिला.
Neeraj Chopra

Neeraj Chopra

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवी दिल्ली: भारताचा स्टार भालाफेकपटू नीरज चोप्रा यंदाच्या डायमंड लीग मालिकेतील केवळ दोन स्पर्धांमध्ये सहभागी झाला असला तरी तो ५ सप्टेंबर रोजी ब्रुसेल्स येथे होणाऱ्या डायमंड लीग अंतिम फेरीसाठी पात्र ठरला आहे.

Loading content, please wait...
sports
Neeraj Chopra
Neeraj Chopra Diamond League
Marathi News Esakal
www.esakal.com