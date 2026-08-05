Neeraj Chopra: नीरज समोर पुन्हा श्रीलंकेच्या पथिरागेचे आव्हान; राष्ट्रकुल स्पर्धेमधील पाच खेळाडूंचा लुसान डायमंड लीगमध्ये सहभाग

नवी दिल्ली: ऑलिंपिक असो वा राष्ट्रकुल सुवर्णपदकापासून दूर राहत असलेल्या नीरज चोप्राच्या प्रतिस्पर्ध्यांमध्ये आता श्रीलंकेच्या रुमेश पथिरागे याची वाढ झाली आहे. याच रुमेशचे पुन्हा एकदा आव्हान नीरज चोप्रासमोर असणार आहे. २१ ऑगस्ट रोजी होत असलेल्या लुसान डायमंड लीगमध्ये नीरजसह रुमेशही सहभागी होत आहे. .ग्लासगो येथे नुकत्याच झालेल्या राष्ट्रकुल स्पर्धेत नीरजपेक्षा सरस कामगिरी करून रुमेशने सुवर्णपदक जिंकले. त्यामुळे नीरजला पुन्हा एकदा रौप्यपदकावर समाधान मानण्याची वेळ आली. हे रौप्यपदक मिळवताना नीरजने त्याची यंदाच्या मोसमातील ८५.८३ मीटर ही सर्वोत्तम कामगिरी केली; परंतु ती सुवर्णपदकासाठी पुरेशी ठरली नाही. राष्ट्रकुल स्पर्धेत सहभागी झालेले एकूण पाच प्रतिस्पर्धी लुसान येथील डायमंड लीगमध्ये खेळणार आहेत..UPI Payment News : Google pay, PhonePe, Paytm ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी! युपीआय पेमेंटवर शुल्क लागणार? संसदेत विधेयक.त्यात ऑलिंपिक विजेता पाकिस्तानचा अर्शद नदीम, माजी विश्वविजेता त्रिनिनादचा केशॉर्न वॉलकॉट, माजी विश्वविजेता ग्रेनेडाचा अँडरसन पीटर्स आणि माजी ऑलिंपिक विजेता जर्मनीचा थॉमस रोहर्लर आणि रुमेश पथिरागे यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त टोकियो ऑलिंपिकमध्ये रौप्यपदक मिळवणारा चेक प्रजासत्ताकचा जेकब वाल्देच, जर्मनीचा ज्युलियन वेबर, स्वीत्झर्लंडचा सिमॉन वेलँड आणि अमेरिकेचा कर्टिस थॉमसन हेसुद्धा स्पर्धा करणार आहेत..गेल्या चार ऑलिंपिक आणि विश्व अजिंक्यपद स्पर्धेत विजेतेपद मिळवणारे असे पाच सुपरस्टार भालाफेकपटू सहभागी होत असल्यामुळे ही डायमंड लीग स्पर्धा कमालीची चुरशीची होईल, असे संयोजकांचे म्हणणे आहे. गेल्या सप्टेंबरमध्ये कंबरेच्या दुखापतीनंतर पुनरागमन करणाऱ्या नीरज चोप्राची ही तिसरी स्पर्धा असणार आहे. जून महिन्यात झालेल्या दोहा डायमंड लीगमध्ये नीरजने ८५.६९ मीटर लांब भाला फेकला होता..Amravati Rain: जुलै अखेरच्या पावसाने पावणेदोन लाख हेक्टरतील पिके उद्ध्वस्त; दहा जणांचा बळी, सर्वाधिक नुकसान बुलडाणा व अमरावती जिल्ह्यात.राष्ट्रकुल स्पर्धेत त्याने ८५.८३ अशी माफक सुधारणा केली; पण लुसान डायमंड लीगमध्ये सुवर्णपदक मिळवायचे असेल तर नीरजला किमान ९० मीटरचे टार्गेट ठेवावे लागेल. विजेतेपद जिंकल्यानंतर वाजणारे राष्ट्रगीत सुखावणारे असते, मी त्यासाठी सर्वोत्तम कामगिरी करण्याचा प्रयत्न करीत असतो. सध्या तरी सुधारणा होत आहे, अजून इतरही स्पर्धा असणार आहेत, असे नीरजने राष्ट्रकुल स्पर्धेत रौप्यपदक मिळवल्यानंतर सांगितले होते. २०२४ मध्ये झालेल्या लुसान डायमंड लीग स्पर्धेत नीरजला रौप्यपदक मिळाले होते, त्या वेळी त्याने ८९.४९ मीटर लांब भाला फेकला होता. तर २०२२ मध्ये विजेतेपद मिळवताना त्याने ८९.०८ मीटर अशी कामगिरी केली होती..पथिरागेला अधिक संधी? राष्ट्रकुल स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकताना पथिरागाने ८९.७५ मीटर अशी कामगिरी केली होती, त्यामुळे लौसानेमध्येही त्याला अधिक संधी असल्याचे बोलले जात आहे. ९२.६२ मीटर ही त्याची वैयक्तिक सर्वोत्तम कामगिरी आहे. जून महिन्यात रोम येथे झालेल्या गोल्डन गाला स्पर्धेत त्याने लांब भाला फेकला होता. यंदाच्या मोसमात ९० मीटर कामगिरी करणारा तो एकमेव भालाफेकपटू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.