World Athletics Championships : नीरज चोप्राने एकाच प्रयत्नात केले सर्वांना गार, आता पाकिस्तानच्या अर्शद नदीमच्या कामगिरीकडे लक्ष

World Athletics Championships Tokyo2025 Neeraj Chopra vs Arshad Nadeem rivalry in javelin : भारताचा गोल्डन बॉय नीरज चोप्रा चीनमध्ये सुरू असलेल्या जागतिक मैदानी अजिंक्यपद स्पर्धेत जेतेपदाचा बचाव करण्यासाठी मैदानावर उतरला आहे. आज झालेल्या पात्रता स्पर्धेत पहिल्याच प्रयत्नात त्याने ८४.८५ मीटर भालाफेक करून अंतिम फेरीतील आपले स्थान पक्के केले. अंतिम फेरीत पात्रता निश्चित करण्यासाठी ८४.४० हे अंतर ठेवले गेले होते आणि नीरजने पहिल्याच प्रयत्नात ते पार केले. नीरजने २०२३ मध्ये बुडापेस्ट येथे सुवर्णपदक पटकावले होते..जागतिक स्पर्धेत भालाफेक प्रकारात एकूण ३७ खेळाडूंनी सहभाग नोंदवला आहे आणि त्यात अ गटात १९ व ब गटात १८ खेळाडूंचा समावेश होता. अ गटात नीरजने पहिल्याच प्रयत्नात अंतिम फेरीची पात्रता पक्की केली. एकूण १२ खेळाडू फायनलसाठी पात्र ठरणार आहेत. नीरजच्या गटात भारताच्या सचिन यादवचाही समावेश आहे आणि त्याने दुसऱ्या प्रयत्नात ८३.६७ मीटर भाला फेकला आहे. या गटात जर्मनीच्या ज्युलियन वेबरने दुसऱ्या प्रयत्नात ८७.२१ मीटर लांब भालाफेक करून अंतिम फेरीत धडक मारली आहे. .Athletics Championships: छत्रपती शिवाजी महाराज की जय! चीनमध्ये सर्वेश कुशारेची जागतिक मैदानी स्पर्धेत अभिमानास्पद कामगिरी.ऑलिम्पिक व जागतिक स्पर्धेची प्रत्येकी दोन पदकं नावावर असलेला नीरज सलग पाचव्या स्पर्धेची फायनल खेळणार आहे. तो २०२१ची ऑलिम्पिक, २०२२ व २०२३ च्या जागतिक आणि २०२४ च्या ऑलिम्पिक स्पर्धेनंतर २०२५ च्या जागतिक स्पर्धेची फायनल खेळणार आहे. उद्या ही फायनल होईल आणि त्याच्यासमोर पाकिस्तानचा अर्शद नदीमचे आव्हान असणार आहे. .नीरजने २०२१ च्या ऑलिम्पिकमध्ये ८६.६५ मीटर लांब भालाफेक करून सुवर्णपदक जिंकले होते. त्यानंतर २०२४ मध्ये त्याल ( ८९.४५ मी.) रौप्यपदकावर समाधान मानावे लागले. जागतिक स्पर्धेतही त्याने २०२३ मध्ये ८८.१७ मीटरसह सुवर्ण कामगिरी केली. त्यापूर्वी २०२२ मध्ये ८८.१३ मीटर लांब भाला फेक करून त्याने रौप्य जिंकले होते. .अर्शद नदीमने २०२४ च्या ऑलिम्पिकमध्ये ९२.९७ मीटर लांब भाला फेकून ऐतिहासिक सुवर्णपदक जिंकले होते. जागतिक स्पर्धेत त्याचा ब गटात समावेश आहे आणि त्याची पात्रता स्पर्धा सायंकाळी होणार आहे. २०२३ च्या जागतिक स्पर्धेत त्याला ८७.८२ मीटरसह रौप्यपदक जिंकता आले होते.