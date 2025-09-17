क्रीडा

Athletics Championship 2025: नीरज चोप्रा विरुद्ध अर्शद नदीम लढत होणार! जाणून घ्या कुठे अन् किती वाजता पाहाता येणार फायनल

Neeraj Chopra vs Arshad Nadeem: वर्ल्ड ऍथलेटिक्स चॅम्पियनशीप २०२५ मध्ये भालाफेकीच्या अंतिम फेरीत नीरज चोप्रा आणि अर्शद नदीम आमने-सामने असणार आहेत. ही अंतिम फेरी कुठे आणि कधी पाहाता येईल जाणून घ्या.
Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • वर्ल्ड ऍथलेटिक्स चॅम्पियनशीप २०२५ मध्ये नीरज चोप्रा आणि अर्शद नदीम यांच्यातील भालाफेकीची अंतिम फेरी लक्षवेधी ठरणार आहे.

  • पॅरिस ऑलिम्पिकनंतर पहिल्यांदाच हे दोघे आमने-सामने येणार आहेत.

  • नीरजने पहिल्याच प्रयत्नात अंतिम फेरी गाठली असून, अर्शदने तिसऱ्या प्रयत्नात अंतिम फेरीत पात्रता मिळवली आहे.

Neeraj Chopra
Javelin Throw
Arshad Nadeem
Men's javelin throw
Javelin Throw Competition
Tokyo World Athletics 2025

