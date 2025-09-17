Athletics Championship 2025: नीरज चोप्रा विरुद्ध अर्शद नदीम लढत होणार! जाणून घ्या कुठे अन् किती वाजता पाहाता येणार फायनल

वर्ल्ड ऍथलेटिक्स चॅम्पियनशीप २०२५ मध्ये नीरज चोप्रा आणि अर्शद नदीम यांच्यातील भालाफेकीची अंतिम फेरी लक्षवेधी ठरणार आहे. पॅरिस ऑलिम्पिकनंतर पहिल्यांदाच हे दोघे आमने-सामने येणार आहेत. नीरजने पहिल्याच प्रयत्नात अंतिम फेरी गाठली असून, अर्शदने तिसऱ्या प्रयत्नात अंतिम फेरीत पात्रता मिळवली आहे..टोकियोमध्ये सध्या वर्ल्ड ऍथलेटिक्स चॅम्पियनशीप २०२५ स्पर्धा सुरू आहे. या स्पर्धेत बुधवारी पुरुषांच्या भालाफेरीची पात्रता फेरी पार पडली. या पात्रता फेरीतील दोन्ही गटातून मिळून १२ खेळाडू अंतिम फेरीसाठी पात्र ठरले आहेत. यामध्ये भारताचा दोन वेळचा ऑलिम्पिक पदक विजेता नीरज चोप्रासह सचिन यादवचाही समावेश आहे. तसेच पाकिस्तानच्या अर्शद नदीमचाही समावेश आहे. गेल्या काही वर्षांपासून नीरज आणि अर्शद यांच्यात नेहमीच स्पर्धा पाहायला मिळाली आहे. त्यामुळे आता यावेळीही त्यांच्यातील स्पर्धा लक्षवेधी ठरणार आहे..World Athletics Championships : नीरज चोप्राने एकाच प्रयत्नात केले सर्वांना गार, आता पाकिस्तानच्या अर्शद नदीमच्या कामगिरीकडे लक्ष.पॅरिस ऑलिम्पिकनंतर पहिल्यांदाज नीरज आणि अर्शद आमने सामने असणार आहेत. पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये अर्शदने सुवर्णपदक, तर नीरजने रौप्य पदक जिंकले होते. तसेच पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतरही पहिल्यांदाच हे दोघे आमने-सामने येत असल्याने त्यांच्या लढतीकडे अनेकांचे लक्ष आहे. आधीच आशिया कप २०२५ मध्ये झालेल्या भारत - पाकिस्तान सामन्यावरून वाद होताना दिसत आहेत. अशातच आता नीरज आणि अर्शद समोरासमोर येणार असल्याने या अंतिम फेरीला वेगळं वळणही मिळालं आहे. दरम्यान, केवळ नीरजच नाही, तर यंदा भारताचा सचिन यादवही अंतिम फेरीत असल्याने त्याच्याकडेही लक्ष असेल.बुधवारी झालेल्या पात्रता फेरीत ३७ खेळाडूंची दोन गटात विभागणी केलेली होती. यामध्ये अंतिम फेरीसाठी पात्र ठरण्यासाठी खेळाडूंना ८४.५० मीटर अंतर पार करावे लागणार होते किंवा ३७ खेळाडूंमधून सर्वोत्तम १२ खेळाडूंमध्ये स्थान मिळवावे लागणार होते. यामध्ये भारताचे रोहित यादव आणि यशवीर सिंग अनुक्रमे २८ आणि ३० व्या क्रमांकावर राहिले. त्यामुळे त्यांना अंतिम फेरी गाठता आली नाही..नीरजने पहिल्याच प्रयत्नात गाठली अंतिम फेरीनीरज आणि सचिन दोघेही अ गटात होते. नीरजने पहिल्याच प्रयत्नात ८४.८५ मीटर लांब भाला फेकला आणि अंतिम फेरीचं तिकीट मिळवलं. त्यामुळे त्याचं नाव पहिल्याच प्रयत्नात १२ खेळाडूंमध्ये आलं होतं. त्यामुळे त्याने नंतर भाला फेकला नाही. दरम्यान सचिन यादवने दुसऱ्या प्रयत्नात ८३.६७ मीटर अंतर पार केले होते. तो नंतरच्या प्रयत्नांमध्ये हे अंतर पार करू शकला नाही. परंतु हे अंतर त्याला अंतिम फेरीत प्रवेश करून देण्यास पुरेसे ठरले. कारण तो अ गटात ६ व्या क्रमांकावर राहिला असला, तरी एकूण ३७ खेळाडूंमध्ये १० व्या क्रमांकावर राहिला..टोकियोमध्ये नीरजला पुन्हा पदकाची संधीनीरजने २०२१ मध्ये टोकियो ऑलिम्पिकमध्येच सुवर्णपदक जिंकण्याचा करिष्मा केला होता. आता पुन्हा तो टोकियोमध्ये अंतिम फेरी खेळताना दिसणार आहे. नीरजचा सध्याचा फॉर्मही चांगला आहे. त्याने या वर्षाच्या सुरूवातीलाच दोहा डायमंड लीगमध्ये पहिल्यांदाच ९० मीटरचं अंतर पार केलं होतं. त्याने ९०.२३ मीटर लांब भाला फेकला होता. दरम्यान, नीरज आता गतविजेता म्हणून वर्ल्ड ऍथलेटिक्स चॅम्पियनशीप २०२५ मध्ये खेळत आहे. त्याने २०२३ मध्ये बुडाबेस्टला झालेल्या वर्ल्ड ऍथलेटिक्स चॅम्पियनशीपमध्ये सुवर्णपदक जिंकलं होतं.अर्शद नदीमची अंतिम फेरीसाठी पात्रपॅरीस ऑलिम्पिकमध्ये नीरजला मागे टाकत सुवर्णपदक जिंकलेल्या अर्शद नदीम नंतर फारसा खेळलेला नाही, त्याच्या गुडघ्यावर शस्त्रक्रिया झाली आहे. दरम्यान, त्याने पात्रता फेरीतही फारशी चांगली सुरुवात केली नव्हती. त्याला पहिल्या प्रयत्नात ७६.९९ मीटर, तर दुसऱ्या प्रयत्नात ७४.१७ मीटर अंतरच पार करता आले होते. पण तिसऱ्या आणि शेवटच्या प्रयत्नात त्याने ८५.२८ मीटर लांब भाला फेकला आणि अंतिम सामन्यासाठी थेट पात्रता मिळवली..Athletics Championships: छत्रपती शिवाजी महाराज की जय! चीनमध्ये सर्वेश कुशारेची जागतिक मैदानी स्पर्धेत अभिमानास्पद कामगिरी.अनेक दिग्गज मैदानातदरम्यान, अंतिम फेरीत नीरजला केवळ अर्शदचेच नाही, तर अँडरसन पीटर्स, ज्युलियन वेबर्स, याकुब वाडलेच यांसारख्या खेळाडूंचंही मोठं आव्हान असणार आहे.कधी आणि कुठे पाहाणार अंतिम फेरीवर्ल्ड ऍथलेटिक्स चॅम्पियनशीप २०२५ स्पर्धेतील पुरुषांची भालाफेकीची अंतिम फेरी गुरुवारी (१८ सप्टेंबर) भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी ३.५३ मिनिटांनी सुरू होणार आहे. या स्पर्धेचे थेट प्रक्षेपण भारतात टीव्हीवर स्टार स्पोर्ट्सच्या चॅनेल्सवर पाहाता येणार आहे. तसेच जिओस्टार या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरही या स्पर्धेचे थेट प्रक्षेपण होत आहे.अंतिम फेरीसाठी पात्र ठरलेले खेळाडू -नीरज चोप्रा (भारत), सचिन यादव (भारत), अँडरसन पीटर्स (ग्रेनडा), ज्युलियन वेबर्स (जर्मनी), जुलियस येगो (केनिया), डेव्हिड वेगनर (पोलंड), अर्शद नदीम (पाकिस्तान), कर्टिस थॉम्पसन (अमेरिका), याकुब वाडलेच (झेकिया), केशोर्न वॉलकोट (त्रिनिदाद अँड टोबॅगो), कॅमेरॉन मॅकएन्टायर (ऑस्ट्रेलिया), रुमेश पाथिरागे (श्रीलंका).FAQs१. नीरज चोप्राने किती अंतराची भालाफेक केली?(What was Neeraj Chopra’s throw distance?)➤ ८४.८५ मीटर.२. सचिन यादवने किती अंतराची भालाफेक केली?(How far did Sachin Yadav throw?)➤ ८३.६७ मीटर.३. अर्शद नदीमने अंतिम फेरीत कशी पात्रता मिळवली?(How did Arshad Nadeem qualify for the final?)➤ तिसऱ्या प्रयत्नात ८५.२८ मीटर भालाफेक करून.४. अंतिम फेरीत किती खेळाडू पात्र झाले?(How many players qualified for the final?)➤ १२ खेळाडू.५. अंतिम फेरी कधी होणार आहे?(When will the final take place?)➤ १८ सप्टेंबर रोजी दुपारी ३.५३ वाजता.६. अंतिम फेरीचे थेट प्रक्षेपण कुठे पाहता येईल?(Where can we watch the live telecast of the final?)➤ स्टार स्पोर्ट्स चॅनेल्स आणि जिओस्टार ओटीटीवर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.