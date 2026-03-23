IPL सारखीच नवी टी२० स्पर्धा, 'या' क्रिकेट बोर्डानं केली घोषणा; सुरुवात कधी?

भारतातील आयपीएलच्या यशानंतर जगभरातील क्रिकेट मंडळांकडून अशा प्रकारच्या स्पर्धा आयोजित केल्या जात आहेत. यापूर्वी ऑस्ट्रेलियाने बिग बॅश, इंग्लंडने द हंड्रेड, बांग्लादेशने बीपीएल, दक्षिण आफ्रिकेने एसए२० आणि पाकिस्तानने पीएसएल या स्पर्धा सुरु केल्या आहेत. नवोदित खेळाडूंना संधी देणं हा यामागचा उद्देश आहे. त्याचप्रमाणे आता न्यूझीलंडने त्यांची स्पर्धा आयोजित केली आहे. ही स्पर्धा सुद्धा आयपीएल प्रमाणेच यशस्वी होईल, असा विश्वास न्यूझीलंड क्रिकेट बोर्डाने व्यक्त केला आहे. .न्यूझीलंड क्रिकेट मंडळाच्या अध्यक्षा लिंडन यांनी सांगितले की, आम्ही आमची टी-२० स्पर्धा सुरु करण्याचा निर्णय़ घेतला आहे. स्थानिक क्रिकेटपटूंना प्रोत्साहन देणे हा या मागचा उद्देश आहे. तसेच प्रत्येक संघात राष्ट्रीय संघातील खेळाडूसुद्धा असतील, असेही त्यांनी नमूद केले आहे..या नव्या स्पर्धेमुळे न्यूझीलंड क्रिकेटला मंडळाला आर्थिकदृष्ट्या मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे. तसेच नव्या खेळाडूंनाही मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे. सध्या न्यूझीलंडमध्ये रग्बी हा खेळ अधिक लोकप्रिय असला तरी या स्पर्धेमुळे क्रिकेटचे चाहते वाढण्याची अपेक्षा क्रिकेट बोर्डाकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.