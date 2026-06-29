Venezuela Earthquake: नेमारची फुटबॉल मैदानापलीकडची माणुसकी! भूकंपाच्या धक्क्यातून सावरणाऱ्या देशाला मदतीचा हात; किती दिली देणगी?

Neymar Jr Donation for Venezuela Twin Earthquakes Relief: ब्राझिलचा स्टार फुटबॉलपटू नेमार ज्युनियरने मैदानातील खेळाबाहेर जाऊन त्याच्यातील माणुसकीची प्रचिती पुन्हा एकदा दिली आहे. त्याने नुकतेच व्हेनेझुएला देशात झालेल्या भीषण भूकंपानंतर मदतीचा हात पुढे केला आहे. बुधवारी (२४ जून) संध्याकाळी व्हेनेझुएलामध्ये काही मिनिटांच्या अंतरात दोन भीषण भूकंप झाले होते. त्यामुळे मोठी जीवितहानी झाली. त्यामुळे भूकंपग्रस्तांसाठी नेमारने मदतीचा हात दिला आहे. .Neymar Return Video: ९८१ दिवसांची प्रतिक्षा संपली... प्रेक्षकांकडून टाळ्यांचा कडकडाट अन् मैदानात पाऊल ठेवताच नेमारच्या डोळ्यात अश्रू.बुधवारी संध्याकाळी व्हेनेझुएलाची राजधानी कॅराकससह अनेक ठिकाणी भूकंपाचे धक्के बसले होते. यूएस जिओलॉजिकल सर्व्हे (USGS) नुसार पहिला भूकंप ७.१ तीव्रतेचा आणि दुसरा भूकंप ७.५ तीव्रतेचा होता. हे दोन्ही भूकंप काही वेळेच्या अंतरातच झाले. त्यामुळे अनेक मोठ्या इमारतीही कोसळल्या आणि सर्वत्र धूळीचे लोट दिसत होते..या भीषण भूकंपामध्ये १४०० पेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू झाला असून ३२३८ हून अधिक जण जखमी झाले आहेत. तसेच रिपोर्ट्सनुसार ३१०० अधिक कुटुंब विस्थापित झाली आहेत. त्यामुळे अनेक मानवतावादी संस्था आणि सरकारांनी मदत पुरवण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे..नेमारकडून मदतीचा हातनेमारने व्हेनेझुएलामध्ये झालेल्या भूकंपग्रस्तांसाठी कथितरित्या २,५०,००० अमेरिकन डॉलर्सची देणगी दिली आहे. एल सुमारियोच्या वृत्तानुसार, नेमारच्या देणगीतून आपत्तीग्रस्त हजारो कुटुंबांना अन्न, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, तात्पुरता निवारा आणि इतर आपत्कालीन मदतीसह अत्यावश्यक वस्तू पुरवण्यास मदत होईल. नेमारने म्हटले आहे की 'व्हेनेझुएलामधील लोकांसोबत माझी सहानुभूती आहे..Massive Earthquake: मैदानात सामना सुरू होता अन् अचानक जमीन हादरू लागली... तीव्र भूकंपावेळीचा Video Viral.नेमार सध्या फिफा वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत व्यस्त आहे. त्याने या स्पर्धेतून ९८१ दिवसांच्या प्रतिक्षेनंतर नेमारने ब्राझीलसाठी पुनरागमन केले होते. तो बुधवारी दुखापतीनंतर स्कॉटलंडविरुद्धच्या सामन्यात ७६ व्या मिनिटाला उतरला होता.भारताकडूनही मदतव्हेनेझुएलामध्ये झालेल्या भूकंपग्रस्तांसाठी भारताकडूनही मदत दिली गेली आहे. 'ऑपरेशन अमिस्ताद' सुरू करून भारताने एका विशेष वैद्यकीय पथकासह ६६ टन मदत साहित्य पाठवले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.