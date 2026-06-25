क्रीडा

Neymar Return Video: ९८१ दिवसांची प्रतिक्षा संपली... प्रेक्षकांकडून टाळ्यांचा कडकडाट अन् मैदानात पाऊल ठेवताच नेमारच्या डोळ्यात अश्रू

Neymar Emotional Injury Return World Cup 2026: ९८१ दिवसांच्या प्रतिक्षेनंतर नेमारने ब्राझीलसाठी पुनरागमन करताच मियामीतील प्रेक्षकांनी उभे राहून टाळ्यांचा कडकडाट केला. मैदानात उतरताना नेमारच्याही डोळ्यात अश्रू तरळले.
Neymar emotional return video after 981 days

Neymar emotional return video after 981 days

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Neymar comeback match highlights: लिओनल मेस्सी आणि ख्रिस्तियानो रोनाल्डो यांच्यासोबतच ब्राझीलच्या नेमार ज्युनियरसाठी फिफा वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा खास आहे. काही दिवसांपूर्वी हा वर्ल्ड कप खेळणार की नाही हे देखील नेमारला माहित नव्हते, पण ब्राझीलच्या पहिल्या सामन्यात जेव्हा तो मैदानात उतरला तेव्हा मात्र त्याला त्याच्या भावना अनावर झाल्या होत्या.

Neymar emotional return video after 981 days
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