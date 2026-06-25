Neymar Return Video: ९८१ दिवसांची प्रतिक्षा संपली... प्रेक्षकांकडून टाळ्यांचा कडकडाट अन् मैदानात पाऊल ठेवताच नेमारच्या डोळ्यात अश्रू

Neymar comeback match highlights: लिओनल मेस्सी आणि ख्रिस्तियानो रोनाल्डो यांच्यासोबतच ब्राझीलच्या नेमार ज्युनियरसाठी फिफा वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा खास आहे. काही दिवसांपूर्वी हा वर्ल्ड कप खेळणार की नाही हे देखील नेमारला माहित नव्हते, पण ब्राझीलच्या पहिल्या सामन्यात जेव्हा तो मैदानात उतरला तेव्हा मात्र त्याला त्याच्या भावना अनावर झाल्या होत्या. .1,00,82,62,80,000 ! Neymar ची लाईफ झिंगालाला... ब्राझिलीयन उद्योगपतीने 'मृत्युपत्रात' सोडला खजिना; कारण ऐकाल तर व्हाल चकीत....बुधवारी ब्राझीलचा स्कॉटलंडविरुद्ध सामना झाला. या सामन्यात ब्राझीलने ३-० असा विजय मिळवला. ब्राझीलसाछी विनिशियस ज्युनियरने दोन गोल केले, तर मॅथ्युस कुन्हाने एक गोल केला. या सामन्यात ७६ व्या मिनिटाला नेमार सब्स्टिट्युट खेळाडू म्हणून मैदानात आला.हा क्षण सामान्य सब्स्टिट्युशनपेक्षा खूप वेगळा होता. एकेकाळी मेस्सी आणि रोनाल्डो यांच्यासोबतच भविष्यातील महान खेळाडू म्हणून नेमारकडे पाहिले जात होते. पण त्याच्यासाठी या वर्ल्ड कपमध्ये मैदानात पाऊल ठेवणे हेच मोठे यश होते..नेमारची कारकिर्द बरीच वादग्रस्त ठरली आहे. सातत्याने होणाऱ्या दुखापतींमुळे त्याची बिघडलेली लय, कमी झालेला वेग आणि काही वाद या सर्व गोष्टींमुळे तो फुटबॉलच्या केंद्रस्थानापासून लांब ढकलला गेला.पण ब्राझीलच्या चाहत्यांनी फिफा वर्ल्ड कप २०२६ मधील पहिल्या सामन्यात त्याचे जल्लोषात स्वागत केले. ज्यावेळी नेमारने मैदानात पाऊल ठेवले, तेव्हा मियामीमधील प्रेक्षकांनी उठून उभे राहून टाळ्या वाजवत त्याला प्रोत्साहन दिले..चौथा वर्ल्ड कप खेळण्यासाठी मैदानात उतरणाऱ्या नेमारसाठीही हा भावनिक क्षण होता. मैदानात जाण्यापूर्वीच त्याचे डोळे पाणावले होते. कारण गेल्या तीन वर्षात त्याने बराच काळ दुखापतीमुळे मैदानाबाहेरच घालवला होता.त्याने १०० हून अधिक सामने चुकवले होते. तसेच आधी युरोपियन फुटबॉलमधून तो सौदी अरेबियाला गेला, तिथून पुन्हा ब्राझीलला आला. अखेर त्याने ९८१ दिवसांनंतर त्याने ब्राझीलसाठी पुनरागमन केले..Neymar: अनुभवी नेमारचे ब्राझील संघात पुनरागमन; फुटबॉल विश्वकरंडकासाठी निवड; तीन वर्षांनंतर राष्ट्रीय टीममध्ये.नेमार कुन्हाच्या जागी मैदानात आला होता. ब्राझीलचे मुख्य प्रशिक्षक कार्लो अंसेलोटी (Carlo Ancelotti) यांनी म्हटले की 'मला वाटतं तो या संधीसाठी पात्र होता आणि म्हणून मी त्याला ती संधी दिली. तो चांगला सराव करत होता. तो खेळाबाबत गंभीर होता. त्याच्या कौशल्यमुळे तो खेळू शकतो आणि संघाा मदत करू शकतो. मला वाटतं जरी तो काही मिनिटांसाठीच खेळला असला, तरी तो चांगला खेळला.'ब्राझीलने या वर्ल्ड कपपूर्वी या हंगामात ब्राझिलियन क्लब सँटोससाठी आठ सामन्यांमध्ये चार गोल केले आहेत. त्यामुळे त्याची निवड ब्राझील संघात निवडण्यात आले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.