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Neymar Retire: ब्राझीलचे वर्ल्ड कप स्पर्धेतून पॅकअप अन् नेयमारचा धक्कादायक निर्णय! म्हणाला, मी खूप प्रयत्न केले, पण...

Neymar retires from international football : ब्राझीलच्या फिफा वर्ल्ड कप २०२६ मधील निराशाजनक मोहिमेनंतर स्टार फुटबॉलपटू नेयमारने आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलमधून निवृत्तीची घोषणा करत चाहत्यांना मोठा धक्का दिला आहे.
Neymar retires from international football

Neymar retires from international football

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Neymar retirement after Brazil World Cup exit: ब्राझीलचा दिग्गज फुटबॉलपटू नेयमार ज्युनियरने आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलमधून निवृत्ती जाहीर केली. ब्राझीलला २०२६ फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या राऊंड ऑफ १६ मध्ये सोमवारी नॉर्वेकडून २-१ ने पराभव पत्करावा लागला. त्यानंतर ३४ वर्षीय फॉरवर्डने सामना संपताच काही क्षणांतच आपला निर्णय जाहीर केला. त्याने 'सेलेसाओ' संघासोबतच्या आपल्या १६ वर्षांच्या कारकिर्दीला पूर्णविराम दिला.

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