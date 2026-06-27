Women T20 World Cup: महिला टी-२० विश्वचषक २०२८ साठी ९ संघ पात्र! पाकिस्तानलाही मिळाले तिकीट; आता उरले फक्त 'इतके' स्पॉट्स

२०२६ च्या महिला टी२० विश्वचषक स्पर्धेचे आयोजन इंग्लंड आणि वेल्स करत आहेत. बाद फेरीच्या सामन्यांची सुरुवात जवळ येत असताना २०२८ च्या विश्वचषक स्पर्धेसाठी एकूण नऊ संघ पात्र ठरल्याचे वृत्त समोर आले आहे. खराब कामगिरीमुळे २०२६ च्या विश्वचषक स्पर्धेतून बाहेर पडलेला पाकिस्तान संघदेखील २०२८ च्या विश्वचषक स्पर्धेसाठी पात्र ठरला आहे. २०२६ च्या टी२० विश्वचषकासाठीच्या १२ संघांची प्रत्येकी सहा संघांच्या दोन गटांमध्ये विभागणी करण्यात आली होती..आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने जाहीर केले आहे की, २०२६ विश्वचषक गुणतालिकेतील दोन्ही गटांतील अव्वल चार संघ २०२८ च्या विश्वचषकासाठी थेट पात्र ठरले आहेत. प्रत्येक गटातून दोन संघ बाद झाल्यामुळे भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, न्यूझीलंड, दक्षिण आफ्रिका, बांगलादेश, श्रीलंका आणि वेस्ट इंडिज हे संघ पुढील विश्वचषकासाठी पात्र ठरले आहेत. २०२६ च्या टी२० विश्वचषकाच्या गट टप्प्यातून पाकिस्तान बाहेर पडला होता. .आता AI ठरवणार संघात कोणाला संधी मिळणार! क्रिकेटमध्ये तंत्रज्ञानाचा नवा अध्याय; आकडेवारीपासून थेट संघ निवडीसाठी वापर होणार.असे असूनही, त्याने पुढील विश्वचषकात थेट प्रवेश मिळवला आहे. पाकिस्तान २०२८ च्या विश्वचषकाचे यजमानपद भूषवणार आहे आणि यजमान म्हणून पुढील विश्वचषकातही खेळणार आहे. २०२८ च्या टी२० विश्वचषकात आपले स्थान निश्चित करणारा हा नववा संघ आहे. पुढील विश्वचषकासाठी पात्र ठरणारा दहावा संघ ६ जुलैनंतरच्या आयसीसी क्रमवारीच्या आधारे निश्चित केला जाईल. सध्या जगात नवव्या क्रमांकावर असलेला आयर्लंड संघ, सध्याच्या क्रमवारीनुसार पात्र ठरण्याच्या चांगल्या स्थितीत आहे. .IND A vs SL A, Test: श्रीलंकन फलंदाजांची झुंज भारतीय फिरकीसमोर अपुरी; तिसऱ्याच दिवशीच गमावले ९ विकेट्स; सामन्यावर टीम इंडियाची मजबूत पकड.२०२८ च्या विश्वचषकात एकूण १२ संघ सहभागी होतील. अंतिम दोन संघ जागतिक पात्रता फेऱ्यांमधून ठरवले जातील. श्रीलंकेला हरवून २०२८ च्या महिला टी-२० विश्वचषकासाठी थेट पात्र ठरण्याची स्कॉटलंडला एक सुवर्णसंधी होती. पण त्यांनी स्वतःच्याच चुकीमुळे ती गमावली. प्रथम फलंदाजी करताना स्कॉटलंडने १५२ धावांचे लक्ष्य ठेवले. लक्ष्याचा पाठलाग करताना श्रीलंकेची धावसंख्या ६ गडी बाद ११८ होती. या क्षणी स्कॉटलंडचा विजय निश्चित वाटत होता. पण मग शेवटच्या तीन षटकांमध्ये बाजी पलटली. शानदार फलंदाजी करत श्रीलंकेने एक चेंडू आणि तीन गडी राखून विजय मिळवला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.