US Open: लेकीला दिलेलं प्रॉमिस नोव्हाक जोकोव्हिचने केलं पूर्ण, सामना जिंकताच 'Soda Pop' डान्स Video Viral

Novak Djokovic emotional promise viral at US Open 2025 : नोव्हाक जोकोव्हिचने यूएस ओपनच्या उपांत्यपूर्व फेरीत टेलर फ्रिट्झचा पराभव करून आपली मुलगी तारा हिच्या वाढदिवसानिमित्त एक खास भेट दिली. विजयानंतर त्याने टेनिस कोर्टवर 'Soda Pop' गाण्यावर ठेका धरला. सुरुवातीला अनेकांना वाटले की त्याने हा डान्स त्याला चिडवणाऱ्या प्रेक्षकांना उद्देशून केला आहे, परंतु नंतर जोकोव्हिचने स्पष्ट केले की, तो त्याची मुलगी तारासाठी होता. त्याच दिवशी तिचा आठवा वाढदिवस होता.."माझ्या मुलीसाठी हा डान्स होता आणि मला आशा आहे की, सकाळी उठल्यावर तिला तो पाहून आनंद होईल," असे तो म्हणाला.जागतिक क्रमावारीत सातव्या स्थानावर असलेला जोकोव्हिच या विजयामुळे खूप समाधानी होता. त्याने फ्रिट्झवर ६-३, ७-५, ३-६, ६-४ असा विजय मिळवला. हा सामना तीन तास २४ मिनिटे चालला. सामन्यादरम्यान काही प्रेक्षकांच्या गोंधळामुळे त्याची एकाग्रता काही काळासाठी भंग पावली आणि त्यामुळे त्याला तिसरा सेट गमवावा लागला, पण त्याने लवकरच स्वतःला सावरले आणि निर्णायक चौथा सेट जिंकून सामना आपल्या नावावर केला..जोकोव्हिचने यापूर्वीच ताराला वाढदिवसाची भेट म्हणून उपांत्यपूर्व फेरीतील विजय मिळवून देण्याचे वचन दिले होते. त्याने ते वचन पूर्ण केले. फ्रिट्झने या सामन्यात १३ पैकी केवळ दोन ब्रेक पॉइंट्स जिंकले, ज्याचा त्याला चांगलाच फटका बसला. जोकोव्हिचला आता उपांत्य फेरीत दुसऱ्या मानांकित कार्लोस अल्काराझच्या आव्हानाला सामोरे जावे लागेल. या दोघांमध्ये आतापर्यंत झालेल्या आठ सामन्यांपैकी जोकोविचने पाच सामने जिंकले आहेत..नोव्हाक जोकोव्हिच आणि कार्लोस अल्काराझ हे यूएस ओपनच्या उपांत्य फेरीत एकमेकांविरुद्ध खेळणार आहेत.यापूर्वीच्या आठ सामन्यांमध्ये नोव्हाकने ५-३ अशी आघाडी घेतली आहे. २०२४ च्या पॅरिस ऑलिंपिकमध्ये आणि या वर्षीच्या ऑस्ट्रेलियन ओपनमध्ये झालेल्या त्यांच्या मागील दोन भेटींमध्ये नोव्हाकने विजय मिळवला आहे. हार्ड कोर्टवर नोव्हाकचा अल्काराझविरुद्धचा रेकॉर्ड ३-० असा आहे..पण सध्या कार्लोस त्याच्या कारकिर्दीतील सर्वात सातत्यपूर्ण फॉर्ममध्ये आहे. त्याने मागील ३६ सामन्यांपैकी ३५ सामन्यांत विजय मिळवला आहे. त्याचा एकमेव पराभव विम्बल्डनमध्ये जागतिक क्रमवारीत पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या यानिक सिनरकडून झाला होता.