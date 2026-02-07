नोवाक जोकोविच... युद्धजर्जर बालपणातून फुललेली भरजरी कारकीर्द

संपूर्ण कारकीर्दीत २४ ग्रँडस्लॅम सिंगल्स अजिंक्यपदे व एक ऑलिंपिक गोल्ड ही एक कमाल कामगिरी आहे. एक ग्रँडस्लॅम सिंगल्स अजिंक्यपद म्हणजे एका ऑलिंपिक सुवर्णपदकाच्या बरोबरीचे म्हणायला हरकत नाही एवढी 'दर्जात्मक' स्पर्धा जगभरातून ग्रँडस्लॅम स्पर्धांसाठी असते आणि अशी २४ अजिंक्यपदे (व १ ऑलिंपिक गोल्ड) मिळविणाऱ्या टेनिसपटू नोवान जोकोविचचे बालपण आपण कल्पना करू शकणार नाही अशा युद्धजर्जर परिस्थितीत गेले आहे.१९९९ साली सर्बियावर म्हणजेच जोकोविचच्या देशावर NATO राष्ट्रांचे युद्ध परिस्थितीत अतोनात बॉम्बिंग्ज् होत असत. छोटा जोकोविच तेव्हा ११ वर्षांचा होता. त्याचे दोन भाऊ, आई वडील (डीयाना व सर्जान) अशा सगळ्यांनी त्याच्या आजोबांच्या बेलग्रेड येथील निवासस्थानाच्या तळघरात असलेल्या खास युद्ध परिस्थितीत वापरासाठी बांधलेल्या बंकरमध्ये तब्बल ७८ सलग रात्री आश्रय घेतला होता. जोकोसाठी मानसिकदृष्ट्या अतिशय अस्वस्थ असा तो कालखंड होता. पुढचा क्षण काय घेऊन येईल याची अजिबात कल्पना नसलेली ती जोकोविचच्या आयुष्यातील अत्यंत अवघड फेज होती..Novak Djokovic: जोकोविच आप्पाचा विषय लय हार्डए... विम्बल्डननेच शेअर केला मराठी गाण्यावर Video; एकदा पाहाच.पहिल्या मजल्यावरील काँक्रिटच्या पायऱ्यांखाली बेसमेंटला जात असताना, डोके सांभाळत खाली उतरतांना दोन स्टीलचे दरवाजे उघडावे लागत व त्यापैकी एक तर फूटभर जाड असलेला होता यावरून त्या बंकर व परिसरातील परिस्थितीची आपल्याला कल्पना येईल. एखाद्या बँक व्हॉल्ट किंवा सबमरीनची आठवण व्हावी असे ते दृश्य असायचे. जोकोचे आजोबा वाल्दिमिर यांच्या घरापासून २०० मीटर्स अंतरावर त्याच इमारतीत ते बंकर होते. नाटो राष्ट्रांच्या हल्ल्यांच्या पहिल्या आठवड्यात झालेला हा हल्ला जोकोच्या चांगलाच स्मरणात आहे. रात्री तीनला बॉम्बिंग सुरू झाले. खिडक्यांच्या काचा फुटायला लागल्या, स्फोटाचे आवाज यायला लागले, जोकोचे सारे कुटुंबीय घराबाहेर पडले. जोकोच्या आईचे एका रेडिएटरवर डोके आपटले व काही क्षण तिची शुद्ध हरपली. जोको व त्याचे दोन भाऊ रडत होते. जोकोच्या कुटुंबाने आसरा शोधायचा प्रयत्न केला, पण बाहेर अजिबात वीज नव्हती, रस्ते फक्त धुराने भरून गेले होते. आवाज फक्त विमानांचे व स्फोटांचे येत होते. एकमेकांचा आवाज देखील ऐकू येत नव्हता जेव्हा की ते एकमेकांपासून काही सेंटिमीटर्सवर उभे होते. घाबरलेला जोको एका दगडावरून पळताना घसरला. त्याचे हात व गुडघे खूप सोलावटून निघाले. त्याने वर आकाशात पाहिले. एक करड्या रंगाचा पोलादी त्रिकोण त्याला दिसला....ते एक F -1 17 स्टील्थ बॉम्बर आकाशात रोरावत होते...जोकोच्या मनात आजही ते भीतीदायक दृश्य खोलवर वास्तव्याला आहे. ते वॉरप्लेन दोन इमारती पलीकडे असलेल्या एका हॉस्पिटलवर रॉकेट वर्षाव करीत होते. जोकोला वाटले आता सारे काही संपले.परंतु क्षणभरात ते जेट दिसेनासे झाले व जोकोचे कुटुंबीय बंकरच्या दिशेने कसेबसे मार्गस्थ झाले. आजही एखादा पॉईंट जिंकल्यावर चिअरिंग क्राउडच्या आवाजात त्याला अचानक येणारे भीतीदायक मोठे आवाज क्वचित भासत असतात. कधी फायर अलार्म वाजलाच तर जोकोला त्याचे मन भूतकाळात घेऊन जाते..त्यावेळी त्या इमारतीतील खूप सारी कुटुंबे बेसमेंटमधील बंकरमध्ये रहात. तेथे नेवेन मार्कोविक हा मुलगा जोकोला भेटला. जोकोच्याच वयाचा तो मुलगा होता. त्यावेळी इमारतीतील खूप साऱ्या रहिवाशांचा आपापसात एक अतूट बंध आयुष्यभरासाठी तयार झाला होता. जोको आणि मार्कोविच हे दोघेही आयुष्यभरासाठी जिवलग मित्र झाले. जोकोने नंतर येलेना रिस्टिचला जीवन साथी म्हणून स्वीकारले तेव्हा जोकोचा 'बेस्ट मॅन' हा मार्कोविचच होता. मार्कोविच हा एक माजी व्यावसायिक फुटबॉलपटू आहे.बंकरमध्ये काही काळ घालविला की सारे जण नैसर्गिक सूर्यप्रकाश आणि खुल्या हवेसाठी आसुसलेले असत. प्रत्येक रात्री बंकरमध्ये परत जाण्याची कल्पना प्रत्येकासाठी भीतीदायक असे.आजही जोकोची ती अपार्टमेंट बिल्डिंग अस्तित्वात आहे, जेथे तेव्हा पन्नास कुटुंबे वास्तव्यास होती. आणि हो...ते बंकर देखील आजही तुम्हाला बघायला मिळते..युद्धानंतर अनेक वर्षे जोकोच्या मनात युद्धाच्या कटू आठवणींनी सातत्याने राग धुमसत असे. मात्र त्याने योग्य वेळी त्यावर नियंत्रण मिळवून त्याच्या खेळात, त्या रागामुळे वाया जाणारी ऊर्जा ओतण्यात यश मिळविले.जोकोचे कुटुंबीय एका अर्थाने सुदैवीच कारण संपूर्ण युद्धाच्या कालावधीत त्याचे सारे कुटुंबीय, जवळचे नातेवाईक आणि त्याचे घर यांना काहीही हानी झाली नाही. मात्र जोकोचे अनेक सर्बियन मित्र, त्यांचे नातेवाईक यांनी या युद्धात प्राण गमाविले त्यांच्या वेदनांनी जोको व त्याचे कुटुंबीय व्यथित होत असत."मात्र या युद्धामुळे येणाऱ्या संतापामुळे आपण काहीही करू शकत नाही, केवळ स्वतःचेच नुकसान करीत आहोत, आयुष्यात काही भरीव करायचे असेल तर यातून बाहेर पडलेच पाहिजे" हे जोकोने स्वतःला वारंवार समजाविले. युद्धाच्या काळात जोकोने स्वतःचा सराव कसा चालू ठेवला. भल्या पहाटे जोको घराबाहेर पडत असे आणि जेथे अर्धवट जळालेली हिरवळ दिसे तेथील कोर्ट्स तो सरावासाठी निवडत असे कारण? कारण अशा ठिकाणी हल्ला होऊन गेलेला आहे तेथे पुन्हा लढाऊ जेट्स, रॉकेट्स यांचा हल्ला पुन्हा होण्याची शक्यता कमी!.सरावाची वेळ अगदी सकाळी/भल्या पहाटे किंवा लंचच्या वेळी कारण यावेळी हल्ले होण्याची शक्यता पुन्हा कमी!! जोकोच्या आईने तर बंकर मधल्या घुसमटलेल्या वातावरणाला कंटाळून शेवटी घोषित केले होते की, " यापुढे मी एकही रात्र त्या बंकर मध्ये काढू शकणार नाही "."जर आपण परत आपल्या घरी रात्री रहायला गेलो आणि आपल्या घरांच्या इमारतीवरच NATO च्या विमानांनी बॉम्बिंग केले तर ते आपले नशीब " अशा निष्कर्षावर जोकोचे आईवडील आले होते आणि जोको त्यांच्या विचारांशी पूर्ण सहमत होता.एकदा तर जोको आणि त्याचे कुटुंबीय, जोकोचा बारावा वाढदिवस पार्टिझन टेनिस क्लब,जो जोकोच्या घराजवळ होता,येथे साजरा करत असतानाच NATO चे फायटर जेट हल्ला करण्यासाठी त्यांच्या डोक्यावरून पुढे मार्गस्थ झाले...क्षणार्धात जोको, त्याचे कुटुंबीय आणि मित्र जमेल तिथे आसरा मिळवित भूमिगत झाले!!घरी परत रात्री जोको कुटुंबीय मुक्कामी यायला लागल्यावर एकाच मोठ्या पलंगावर सारे कुटुंब असे आणि ब्लँकेट्सचा वापर खिडक्यांची तावदाने झाकण्यासाठी केला जाई... हल्ला झालाच तर फुटलेली तावदाने इतस्ततः पडू नये म्हणून....त्या काळात युगोस्लावियातील (आताचे सर्बिया) तरुण मुले मुली अतिशय कठीण काळात तयार झाली, घडली. एना इव्हानोविच, जी मुलगी पुढे 'वर्ल्ड नंबर वन' झाली ती तर रिकाम्या स्विमिंग पूलमध्ये सराव करीत असे! येलेना जॅन्कोविच ही आणखी एक सर्बियन टेनिसपटू ती देखील 'वर्ल्ड नंबर एक 'पर्यंत पोहोचली. येलेना म्हणते,"आम्हाला काहीच सहज साध्य नव्हते, साध्या गोष्टींसाठी सुद्धा आम्ही संघर्ष केला मग मोठ्या यशाचा रस्ता तर अधिक अवघड असणारच!"युद्ध चालू असताना जोकोचे आयुष्य अवघड होतेच पण ते चालू होण्यापूर्वी सुद्धा ते तितकेसे सुखावह नव्हते. युद्ध सुरू होण्यापूर्वी सुद्धा जोकोला सकाळी ५.४५ वाजता ब्रेड आणण्यासाठी मोठ्या रांगेत उभे रहावे लागत होते. तत्कालीन व्यापार निर्बंधांमुळे ही वेळ तेथील जनतेवर आली होती. शिवाय त्या देशात फार चांगले असे sports culture देखील नव्हते, फार उत्तम असे sports infra सुद्धा अस्तित्वात नव्हते. त्यामुळे या साऱ्या पार्श्वभूमीवर जोकोची २५ (२४ ग्रँडस्लॅम व १ ऑलिंपिक गोल्ड) आंतरराष्ट्रीय अजिंक्यपदे हा एक फार मोठा पराक्रम आहे. शतकात एखादाच खेळाडू स्वतःचा खेळ असा next level ला घेऊन जातो. .आणखी एक आश्चर्चकित करणारी गोष्ट म्हणजे जोकोच्या कुटुंबातील कोणीही कधीच टेनिस खेळलेले नव्हते!मात्र त्याचे आईवडील व काका हे स्कीइंग उत्तम करायचे. जोकोच्या वडिलांनी आर्थिक सधनता अजिबात नसताना जोकोला अनेक वेळा जर्मनी, इटली, अमेरिका येथे प्रशिक्षणाला पाठविले. प्रसंगी चढ्या व्याजदराने पैसे उभे करून त्याचा खर्च भागविला. एकदा तर जोकोच्या वडिलाना आर्थिक तणावामुळे बेेलग्रेडच्या रस्त्यावर मध्य रात्री विमनस्क मनस्थितीत फिरताना पोलिसांनी बघून रात्री पोलिस स्टेशनमध्ये चौकशीसाठी नेले होते. जोकोच्या टेनिस प्रशिक्षणासाठी पैसे उभे करणे झेपत नसल्यामुळे जोकोला मोठा टेनिसपटू बनविण्याच्या स्वप्न अधुरे सोडून द्यावे या निष्कर्षापर्यंत जोकोचे आईवडील देखील अनेकदा आले. पण प्रत्येकवेळी त्यांच्या स्वप्नाने उचल खाल्ल ..त्यांनी प्रयत्न अर्धवट सोडले नाहीत आणि जगाने एक अभूतपूर्व कामगिरी करणारा जोको बघितला!!२४ ग्रँड स्लॅम व एक ऑलिंपिक गोल्ड शोकेस मध्ये असणाऱ्या जोकोच्या खेळाची वैशिष्ट्ये कोणती? उजव्या हाताने खेळणाऱ्या जोकोचा डबल हॅन्डेड बॅकहॅन्ड ग्रेटेस्ट मानला जातो. त्याचा हा शॉट घडविण्याचे श्रेय त्याची पहिली कोच येलेना जेन्सिचला. १९९३ साली तिने सहा वर्षांच्या जोकोला सर्वप्रथम बघितले तेव्हा तिने त्याचा तत्कालीन आदर्श पीट साम्प्रसचा सिंगल हॅन्डेड बॅकहॅन्ड त्याच्या मनातून काढून हा डबल हॅन्डेड बॅकहॅन्ड घोटवून घेतला. .जोको हा मूलतः एक आक्रमक बेस लाइन प्लेअर आहे. जोकोची सर्व्हिस हे त्याचे एक प्रमुख अस्त्र आहेच पण त्याची प्रतिस्पर्ध्याची सर्व्हिस रिटर्न करण्याची 'ऍबिलिटी ' देखील 'सर्वकालीन सर्वोत्तम 'मानली जाते. जोकोला दोन वर्षे (२००९/१०) प्रशिक्षण देणारा टॉड मार्टिन म्हणतो,"His athletism is from another world.His return of serve is better than any return of serve ever.I mean way better.Nobody has gotten so many balls back and neutralized so many good serves".कौटुंबिक फ्रंट वर बोलायचे झाले तर जोको २०१४ साली येलेना रिस्टिच शी विवाहबद्ध झाला.त्यांना एक मुलगा(२०१४)व एक मुलगी(२०१७) आहे..Australia Open 2026: अल्काराजचेच वर्चस्व! जोकोविचविरुद्ध दणक्यात पुनरागमन करत पहिल्यांदाच कोरलं ट्रॉफीवर नाव.जोकोची कारकिर्द अभ्यासाची असेल तर त्याची नदाल व फेडररशी स्पर्धा हा विषय प्रकर्षाने येणार. जोको नदालशी संपूर्ण कारकीर्दीत ६०वेळा खेळला.स्कोअर आहे ३१/२९ जोकोच्या बाजूने. हार्डकोर्टस वर जोको आघाडीवर आहे २०/०७ असा.क्ले कोर्ट वर नदाल०९/२०असा पिछाडीवर आहे आणि ग्रास कोर्ट्सवर ०२/०२ अशी बरोबरी आहे.जोको आणि फेडररमध्ये एकूण ५०सामने आजवर झाले. एकूणात जोको आघाडीवर आहे २७/२३ असा. हार्डकोर्टस वर जोको २०/१८ असा पुढे आहे तर क्लेवर ०४/०४अशी बरोबरी आहे. ग्रास कोर्ट्सवर जोको ०३/०१ असा पुढे आहे.जोकोवर खूप पुस्तके लिहिली गेली. त्याचे स्वतःचे आत्मचरित्र "Serve to win" हे २०१३ साली प्रसिद्ध झाले. मार्क हॉगिन्सन याचे अगदी अलीकडे म्हणजे २०२४ साली प्रसिद्ध झालेले "SEARCHING FOR NOVAK " हे पुस्तक मला खूप भावून गेले.जोको VEGAN व ग्लूटन फ्री डाएटचा पुरस्कर्ता आहे. मात्र तो क्वचित फिश देखील खातो. VEGAN डाएट ने त्याच्या अलर्जीज व माईल्ड अस्थमा बरा झाला असे त्याचे मानणे आहे. अतिशय दैदिप्यमान अशा कारकिर्दीत खूप पैसे कमविला, खूप चॅरिटी देखील केली. आपल्या वादग्रस्त विचारांमुळे तो प्रसंगी चर्चेत राहिला.मात्र एकंदरीत अतिशय अभिमानास्पद अशा कारकिर्दीच्या कॅनव्हासवर जोको शेवटचा स्ट्रोक मारून टेनिस जगतातील हे सर्वोत्तम पेंटिंग कधी आणि कसे पूर्ण (निवृत्ती!!) करतो हाच एक उत्सुकतेचा विषय आहे..