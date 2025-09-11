क्रीडा

Balwan Punia: ऑलिंपिक पदक विजेता कुस्तीगीर बजरंग पुनियाच्या यशामागचा आधारस्तंभ हरपला! वडील बलवान पुनिया यांचे निधन

Bajrang Punia Father Dies: ऑलिंपिक पदक विजेता कुस्तीगीर बजरंग पुनियाच्या वडिलांचे निधन झाले आहे. बजरंग पुनियाने सोशल मीडियावर भावनिक पोस्टद्वारे ही दुःखद बातमी शेअर केली.
ऑलिंपिक कांस्यपदक विजेता बजरंग पुनियाच्या वडिलांचे निधन झाले आहे. भारतीय कुस्तीपटूचे वडील बलवान सिंग पुनिया यांनी आज, गुरुवार, ११ सप्टेंबर रोजी संध्याकाळी ६:१५ वाजता अखेरचा श्वास घेतला. बजरंग पुनियाने त्याच्या एक्स अकाउंटवरून ही माहिती शेअर केली. कुस्तीपटूने लिहिले की 'बापूजी आता आपल्यात नाहीत'.

