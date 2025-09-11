Balwan Punia: ऑलिंपिक पदक विजेता कुस्तीगीर बजरंग पुनियाच्या यशामागचा आधारस्तंभ हरपला! वडील बलवान पुनिया यांचे निधन

ऑलिंपिक कांस्यपदक विजेता बजरंग पुनियाच्या वडिलांचे निधन झाले आहे. भारतीय कुस्तीपटूचे वडील बलवान सिंग पुनिया यांनी आज, गुरुवार, ११ सप्टेंबर रोजी संध्याकाळी ६:१५ वाजता अखेरचा श्वास घेतला. बजरंग पुनियाने त्याच्या एक्स अकाउंटवरून ही माहिती शेअर केली. कुस्तीपटूने लिहिले की 'बापूजी आता आपल्यात नाहीत'..बजरंग पुनियाने त्यांच्या वडिलांच्या निधनाबद्दल एक भावनिक पोस्ट शेअर केली आहे. भारतीय कुस्तीपटूने लिहिले आहे की 'त्यांनी आम्हाला खूप मेहनतीने येथे आणले होते. ते आमच्या संपूर्ण कुटुंबाचा कणा होते. त्यांच्याशिवाय आयुष्य कसे असेल हे मला समजत नाही'. त्यांच्या पोस्टमध्ये बजरंग पुनियाने पुढे माहिती दिली की त्यांच्या वडिलांचे अंतिम संस्कार शुक्रवार, १२ सप्टेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता त्यांच्या वडिलोपार्जित गावी खुदान येथे होतील..Sachin Tendulkar: सचिन तेंडुलकर खरंच BCCI चा अध्यक्ष होणार का? मास्टर ब्लास्टरची टीम म्हणते, तुम्ही जे ऐकलं आहे ते... .बजरंग पुनियाचे वडील बलवान पुनिया हे स्वतःही एक कुस्तीगीर होते. त्यांनी त्यांच्या मुलाला लहानपणापासूनच कुस्ती शिकवली. वडिलांकडून शिकलेल्या कुस्तीने बजरंग पुनियाने जागतिक स्तरावर आपला ठसा उमटवला आणि केवळ त्यांच्या वडिलांनाच नव्हे तर संपूर्ण देशाला गौरव मिळवून दिला. बजरंग पुनियाने टोकियो ऑलिंपिक २०२० मध्ये ६५ किलो फ्रीस्टाइल कुस्तीमध्ये कांस्यपदक जिंकले. या भारतीय कुस्तीगीराचे ऑलिंपिक पदक जिंकण्याचे स्वप्न तेव्हाच पूर्ण झाले जेव्हा त्यांचे वडील त्यांच्या लहान मुलाला रिंगमध्ये घेऊन आले..ऑलिंपिक पदक विजेता कुस्तीगीर बजरंग पुनिया यांचे वडील बलवान पुनिया यांना फुफ्फुसांच्या गंभीर आजाराने ग्रासले होते आणि गेल्या १८ दिवसांपासून ते दिल्लीच्या गंगाराम रुग्णालयात उपचार घेत होते. बलवान पुनिया स्वतः एक कुस्तीगीर होते आणि त्यांनी बालपणात बजरंगला या खेळाची ओळख करून दिली. बजरंगने सुरुवातीला त्याच्या वडिलांकडून कुस्तीचे बारकावे शिकले. टोकियो ऑलिंपिकमध्ये बजरंगने भारतासाठी पदक जिंकले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.