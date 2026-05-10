‘दंड भरावा लागेल’; वाहतूक पोलिसांनी पाकिस्तानच्या क्रिकेटरला रस्त्यातच थांबवलं Video Viral

Irfan Khan Stopped for Traffic Rule Violation: पाकिस्तानमधून एक मजेशीर घटना समोर आली आहे. पाकिस्तानचा अष्टपैलू खेळाडू इरफान खान(Irrfan Khan) देशात वाहतुकीचे नियम मोडताना पकडला गेला आहे. या घटनेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे..समोर आलेल्या व्हिडिओ क्लिपमध्ये इरफान खान हा कारच्या पुढच्या सीटवर बसलेला दिसत आहे. एक वाहतूक कर्मचारी त्याच्याजवळ येतो आणि त्याला सीट बेल्ट लावला नाही याची आठवण करून देतो. नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल दंड आकारला पाहिजे का, असे देखील या खेळाडूला विचारण्यात आले..गाडीच्या पुढच्या सीटवर पाकिस्तानचा खेळाडू बसला आहे हे कर्मचाऱ्याच्या लक्षात आल्यानंतर हा संवाद थोडा हलकाफुलका झाला. या व्हिडिओमध्ये इरफान खानला पाकिस्तान सुपर लीगमधील आपल्या हैदराबाद किंग्स संघाच्या कामगिरीबद्दल देखील विचारण्यात आले. हा संघ २०२६ च्या हंगामात उपविजेता ठरला..पाकिस्तान सुपर लीग च्या (PSL) अंतिम सामन्यात रॉन हार्डी यांच्या शानदार अष्टपैलू कामगिरीच्या जोरावर पेशावर झल्मीने नवोदित हैदराबाद किंग्सवर पाच गडी राखून विजय मिळवत २०१७ नंतरचे पहिले विजेतेपद पटकावले..सीट बेल्टच्या या व्हिडिओमध्ये कर्मचाऱ्याने इरफान खानला सांगितले की तो पाकिस्तान समाजासाठी एक प्रेरणादायी व्यक्ती आहे आणि त्याच्या सुरक्षेसाठी सीट बेल्ट लावणे गरजेचे आहे. त्यानंतर त्या कारमध्ये बसलेल्या २३ वर्षीय खेळाडूला पोलिसांनी गंमतीने सांगितले की ५,००० पाकिस्तानी रुपयांचा दंड भरावा लागेल आणि शेवटी त्याला ताकीद देऊन सोडून दिले..इरफान खानने पाकिस्तानकडून एप्रिल २०२४ मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले. त्याने आतापर्यंत ९ एकदिवसीय आणि १४ टी-२० सामने खेळले आहेत. त्याने वनडेमध्ये ४८ धावा आणि ३ बळी घेतले आहेत. तर टी-२० सामन्यांमध्ये त्याने १३५ च्या स्ट्राइक रेटने १८९ धावा केल्या आहेत. पीएसएल २०२६ मध्ये त्याने १० डावांत १२५.२१ च्या स्ट्राइक रेटने १४९ धावा केल्या आहेत.