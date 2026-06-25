MI फ्रँचायझीचा धक्कादायक निर्णय! पाकिस्तानी वेगवान गोलंदाज मोहम्मद आमिरला संघात घेतलं? भारत-पाक क्रिकेट चर्चांना उधाण

इंग्लंडमधील 'द हंड्रेड लीग'चा २०२६ चा हंगाम २१ जुलै रोजी सुरू होणार आहे. या हंगामाच्या आधी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. पाकिस्तानचा दिग्गज वेगवान गोलंदाज मोहम्मद अमीर एमआय लंडन संघात सामील झाला आहे. एका ट्विटमुळे चर्चा सुरू झाली आहे. वृत्तानुसार, अमीर आगामी हंगामात एमआय संघाकडून खेळेल. अबरार अहमदच्या पाठोपाठ, मोहम्मद अमीर हा आयपीएल फ्रँचायझीने करारबद्ध केलेला दुसरा पाकिस्तानी क्रिकेटपटू ठरला आहे..एसआरएचची फ्रँचायझी, सनरायझर्स लीड्सने, या वर्षाच्या सुरुवातीला 'द हंड्रेड'च्या लिलावात अबरार अहमदला करारबद्ध केले होते. या निर्णयामुळे एसआरएच फ्रँचायझीवर जोरदार टीका झाली होती. एमआय लंडन फ्रँचायझीमध्ये आयपीएल फ्रँचायझी मुंबई इंडियन्सची ४९ टक्के मालकी असून, उर्वरित ५१ टक्के मालकी सरे क्रिकेट क्लबची आहे. आमिरने यापूर्वी द हंड्रेड लीगमध्ये लंडन स्पिरिट्स, ओव्हल इन्व्हिन्सिबल्स आणि नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स या संघांचे प्रतिनिधित्व केले आहे. .INDW vs BAN W Live: गचाळ क्षेत्ररक्षणामुळे भारतीय संघाची जगासमोर नाचक्की झाली; बांगलादेशने योग्य वेळी संधी साधली अन्... .द हंड्रेड लीगचा २०२६ चा हंगाम २१ जुलै रोजी सुरू होईल आणि १६ ऑगस्टपर्यंत चालेल. २०२४ च्या टी२० विश्वचषकात पाकिस्तानकडून शेवटचा सामना खेळल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्त होऊनही अमीर फ्रँचायझी क्रिकेटमध्ये बऱ्यापैकी सक्रिय राहिला आहे. हा डावखुरा वेगवान गोलंदाज पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) मध्ये रावळपिंडीझ, कॅरिबियन प्रीमियर लीगमध्ये ट्रिंगाबो नाइट रायडर्सकडून खेळतो आणि आंतरराष्ट्रीय लीग टी२० मध्ये डेझर्ट वायपर्सकडूनही खेळला आहे. तो शेवटचा स्पर्धात्मक क्रिकेट सामना PSL २०२६ मध्ये खेळला होता..२००९ मध्ये पदार्पण करून, अमीरने ३६ कसोटी, ६१ एकदिवसीय आणि ६२ टी-२० सामने खेळले. पाकिस्तानच्या २००९ च्या टी-२० विश्वचषक विजयात आणि २०१७ च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफी विजयात अमीरने निर्णायक भूमिका बजावली. २०१० च्या मध्यावर इंग्लंडमध्ये झालेल्या पाकिस्तानच्या कसोटी मालिकेदरम्यान स्पॉट-फिक्सिंग वादात अडकल्यामुळे त्याच्या कारकिर्दीला मोठा धक्का बसला. त्याच्यावर पाच वर्षांची बंदी घालण्यात आली आणि तो परतला, परंतु त्याच्या कामगिरीत सातत्य नव्हते..IND vs IRE : वैभव सूर्यवंशीचे भारताच्या सीनियर खेळाडूंसोबत पहिले सराव सत्र कसे राहिले? मैदानावर जाताना नेमकं काय घडले? Video .एमआय लंडन स्क्वॉडनिकोलस पूरन, ऑली पोप, जेसन रॉय, शेर्फेन रदरफोर्ड, विल जॅक्स, सॅम करन, जेम्स विन्स, ऑली साइक्स, टॉम करन, रशीद खान, ट्रेंट बोल्ट, रिचर्ड ग्लीसन, कॅलम पार्किन्सन, ऑली स्टोन, नॅथन साउटर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.