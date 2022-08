Asia Cup 2022 : भारताविरूद्धच्या सामन्यापूर्वी पाकिस्तानला मोठा धक्का | Shaheen Afridi

Shaheen Afridi : पाकिस्तानला आशिया कपमधील भारत पाकिस्तान या हाय व्होल्टेज सामन्यापूर्वीच मोठा धक्का बसला आहे. त्यांचा आघाडीचा वेगवान गोलंदाज शाहीन आफ्रिदी दुखापतीमुळे आशिया कपला मुकला आहे. गेल्या टी 20 वर्ल्डकपमध्ये शाहीन शाह आफ्रिदीने भारताची टॉप ऑर्डर उडवली होती. त्याने रोहित शर्मा, विराट कोहली सारखे भारताचे अव्वल फलंदाज माघारी धाडून भारताला बॅकफूटवर ढकलले होते. मात्र तो आता आशिया कपला मुकणार असल्याने हा पाकिस्तानसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. (Pakistan Pacer Shaheen Afridi has been ruled out For Asia Cup 2022)

शाहीन आफ्रिदी आशिया कप बरोबरच मायदेशात होणाऱ्या इंग्लंड विरूद्धच्या मालिकेला देखील मुकण्याची शक्यता आहे. तो न्यूझीलंडविरूद्धच्या टी 20 मालिकेपूर्वी दुखापतीतून सावरण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर तो ऑस्ट्रेलियात होणाऱ्या टी 20 वर्ल्डकपमध्ये खेळेल. गेल्या महिन्यात श्रीलंकेविरूद्धच्या गाले कसोटीत शाहीन आफ्रिदीचा उजव्या गुडघ्यामधील लिगामेंट दुखावला होता.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाची वैद्यकीय सल्लागार समिती आणि एक्पर्ट डॉक्टरांनी त्याला 4 ते 6 आठवड्यांची विश्रांती घेण्याचा सल्ला दिला आहे. यामुळे शाहीन आफ्रीदी दोन मोठ्या स्पर्धांना मुकणार आहे. पीसीबी मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. नजीबुल्ला सूमरो यांनी सांगितले की, 'मी शाहीनशी बोललो आहे. तो आशिया कपला मुकणार म्हटल्यावर खूप नाराज झाला आहे. ते स्वाभाविक आहे. मात्र आफ्रिदी एक धाडसी युवा खेळाडू आहे. तो या दुखापतीवर यशस्वीरित्या मात करून पुन्हा एकदा देशाची सेवा करण्यास सज्ज होईल.'