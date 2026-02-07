Pak vs Ned T20 World Cup : नेदरलँड्सने दिले कडवे आव्हान, पाकिस्तानला विजयासाठी घाम फुटला; कोलंबोच्या मैदानावर रोमांच रंगला

Pak Win by 3 Wickets in T20 World Cup Opener : टी-२० विश्वकप स्पर्धेची सुरुवात पाकिस्तानने विजयासह केली आहे. स्पर्धेच्या पहिल्याच सामन्यात पाकिस्तानने नेदरलँड्सचा तीन गडी राखून पराभव केला. या सामन्यात नेदरलँड्सने प्रथम फलंदाजी करत पाकिस्तानसमोर १४७ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. मात्र, हे लक्ष्य गाठतानाही पाकिस्तानला चांगलाच संघर्ष करावा लागला. अखेर शेवटच्या षटकात पाकिस्तानने विजयावर शिक्कामोर्तब केले..पाकिस्तानने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर प्रथम फलंदाजीला आलेल्या नेदरलँड्सने चांगली सुरुवात केली. सलामीवीर मायकेल लेविटने चौकार-षटकारांची आतषबाजी करत संघाला आक्रमक सुरुवात करून दिली. मात्र, त्यानंतर पाकिस्तानी गोलंदाजांनी नियमित अंतराने विकेट घेतल्यामुळे नेदरलँड्सला मोठी धावसंख्या उभारता आली नाही. विशेषतः १६व्या आणि १७व्या षटकात नेदरलँड्सला लागोपाठ तीन धक्के बसले..India vs Pakistan : भारतासमोर उभं राहण्यापूर्वी पाकिस्तान U19 World Cup मधून बाहेर! उपांत्य फेरीसाठी झोप उडवणारं समीकरण .सायम अयूबने एकाच षटकात दोन विकेट घेत नेदरलँड्सच्या धावगतीवर ब्रेक लावला. अखेर २० षटकांत नेदरलँड्सचा संघ १४७ धावांवर सर्वबाद झाला. पाकिस्तानकडून सलमान मिर्झाने सर्वाधिक तीन विकेट घेतल्या, तर सायम अयूब, मोहम्मद नवाज आणि अबरार अहमद यांनी प्रत्येकी दोन विकेट घेतल्या..दरम्यान, १४७ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना पाकिस्तानची सुरुवातही चांगली झाली. ११व्या षटकापर्यंत पाकिस्तानने दोन विकेट गमावत ९८ धावा केल्या होत्या. मात्र, त्यानंतर पाकिस्तानला एकामागून एक धक्के बसू लागले आणि सामना पुन्हा रंगतदार वळणावर आला. अखेरच्या दोन षटकांत पाकिस्तानला २९ धावांची गरज होती. अशा तणावपूर्ण स्थितीत १९व्या षटकाच्या पहिल्याच चेंडूवर फहीम अशरफने षटकार ठोकला..Pakistan Cricket : पाकड्यांना नेदरलँड्स, अमेरिका यांच्याविरुद्ध विजय मिळवण्याची नाही खात्री; म्हणतात, भारताविरुद्धचा सामना... .पुढील चेंडूवर नेदरलँड्सचा मॅक्स ओ’डाऊडने फहीमचा झेल सोडला आणि याच क्षणापासून सामन्याचं चित्र बदललं. फहीम अशरफने त्याच षटकात आणखी दोन षटकार आणि एक चौकार लगावत २४ धावा वसूल केल्या. अखेरच्या षटकात पाच धावांची गरज असताना फहीम अशरफने चौकार मारत पाकिस्तानचा विजय निश्चित केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.