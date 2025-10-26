क्रीडा
Pro Kabaddi 12: यू मुंबावर पटना पायरेट्सचा दणदणीत! आता एलिमिनेटर १ मध्ये जयपूर पिंक पँथर्सला भिडणार
Patna Pirates Crush U Mumba by 9 Points: प्रो कबड्डी लीग २०२५ स्पर्धेतील प्ले -इन्स २ सामन्यात पटना पायरेट्सने यू मुंबाला पराभूत केले. आता त्यांचा एलिमिनेटरमध्ये जयपूर पिंक पँथर्ससोबत सामना आहे.
प्रो कबड्डी लीग २०२५ स्पर्धेतील प्ले -इन्स २ फेरीतील सामना यू मुंबा आणि पटना पायरेट्स या दोन्ही संघांमध्ये पार पडला. त्यागराज इनडोअर स्टेडियममध्ये पार पडलेल्या या सामन्यात पटना पायरेट्स संघातील खेळाडूंनी दमदार कामगिरी केली.
यासह यू मुंबावर ४०- ३१ गुणांसह ९ गुणांनी विजय मिळवला. या विजयासह पटना पायरेट्सने एलिमिनेटर १ फेरीत प्रवेश केला आहे. या फेरीत पटना पायरेट्सचा सामना जयपूर पिंक पँथर्स संघाविरुद्ध होणार आहे.