Pro Kabaddi 2025 : दिवाळीच्या दिवशी यू मुंबाचा डबल धमाका! जयपूरला नमवत मिळवलं टॉप ४ मध्ये स्थान

प्रो कबड्डी लीग २०२५ स्पर्धेत मंगळवारी पार पडलेल्या सामन्यात जयपूर पिंक पँथर्स आणि यू मुंबा हे दोन्ही संघ आमनेसामने आले होते. या सामन्यात दोन्ही संघांमध्ये अटीतटीची लढत पाहायला मिळाली. शेवटी यू मुंबाने हा सामना ३७- ३६ गुणांसह शेवटच्या चढाईत अवघ्या १ गुणाने आपल्या नावावर केला. यासह विजयाची हॅट्ट्रिक करत टॉप ४ मध्ये प्रवेश केला. .या सामन्यात अजित चौहान यू मुंबाकडून पहिली चढाई करण्यासाठी आला. पहिल्याच चढाईत बोनस घेऊन त्याने संघाचं खातं उघडलं. तर जयपूर पिंक पँथर्सकडून नितीनने १ गुण घेत संघाचं खातं उघडून दिलं. सुरुवातीच्या ५ मिनिटात दोन्ही संघ ५- ५ ने बरोबरीत होते. ८ व्या मिनिटाला यू मुंबाने सुपर टॅकल करत गुण ८-८ ने बरोबरीत आणले. सुरुवातीच्या १० मिनिटांचा खेळ झाल्यानंतर जयपूर पिंक पँथर्सचा संघ ९-८ सह एका गुणाने आघाडीवर होता..Pro Kabaddi 2025: तेलुगू टायटन्सने टॉप ८ मध्ये स्थान निश्चित! पुणेरी पलटनवर मिळवला ९ गुणांनी विजय.यू मुंबावर ऑलआऊटचं संकट ओढवलं होतं. पण यू मुंबाने दमदार पुनरागमन केलं. पण त्यानंतर जयपूर पिंक पँथर्सचा संघ ऑलआऊटच्या जवळ पोहोचला. शेवटची ५ मिनिटे शिल्लक असताना यू मुंबाचा संघ १४-११ गुणांसह ३ गुणांनी आघाडीवर होता. १८ व्या मिनिटाला जयपूर पिंक पँथर्सचा संघ पहिल्यांदा ऑलआऊट झाला. यासह यू मुंबाने १९-१२ गुणांसह ७ गुणांची आघाडी घेतली. सुरुवातीच्या २० मिनिटांचा खेळ झाल्यानंतर यू मुंबाचा संघ २२-१२ गुणांसह १० गुणांनी आघाडीवर होता..Pro Kabaddi 2025: टाय ब्रेकरमध्ये पुणेरी पलटनने मारली बाजी! दबंग दिल्लीवर ६-५ ने मिळवला विजय.उत्तरार्धातील सुरुवातीच्या ५ मिनिटांचा खेळ झाल्यानंतर यू मुंबाचा संघ २५-१५ गुणांसह १० गुणांनी आघाडीवर होता. पण पुढील ५ मिनिटात जयपूर पिंक पँथर्सने दमदार पुनरागमन केलं. १० मिनिटांचा खेळ झाल्यानंतर यू मुंबाचा संघ २९ -२३ ने आघाडीवर होता. ११ व्या मिनिटाच्या सुरुवातीलाच यू मुंबाचा संघ ऑलआऊट झाला. यासह जयपूर पिंक पँथर्सने पिछाडी २९-२६ वर आणली. शेवटची २ मिनिटे शिल्लक असताना यू मुंबाचा संघ ३४- ३१ गुणांसह ३ गुणांनी आघाडीवर होता. शेवटी यू मुंबाने हा सामना ३७- ३६ ने आपल्या नावावर केला.