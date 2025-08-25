Video: असं कुठं होतं का राव! US Open स्पर्धेत टेनिसपटूचा राडा, फोटोग्राफरचा व्यत्यय अन् भिडला अम्पायरला; प्रेक्षकांनी दिली साथ

अमेरिकन ओपन २०२५ टेनिस स्पर्धेत डॅनिल मेदवेदेवला बेंझामिन बोन्झीकडून पहिल्याच फेरीत पराभवाचा धक्का बसला. मात्र, या सामन्यात फोटोग्राफरमुळे झालेल्या व्यत्ययानंतर झालेल्या गोंधळामुळे हा सामना चर्चेत राहिला. या घटनेने सामन्याला वेगळे वळण मिळाले होते. .अमेरिकन ओपन २०२५ (US Open) स्पर्धेला सुरुवात झाली असून अनेक स्टार खेळाडू खेळताना दिसत आहेत. या स्पर्धेत पहिल्याच फेरीत १३ व्या मानांकित डॅनिल मेदवेदेवला पराभवाचा धक्का बसला आहे. त्याला फ्रेंचच्या बेंझामिन बोन्झीने पराभूत केले. त्यामुळे मेदवेदेवचं आव्हान पहिल्याच फेरीत संपले. मात्र हा सामना तिसऱ्या सेटमध्ये झालेल्या नाट्यमय घटनेमुळे चर्चेत राहिला आहे. या सामन्यात मेदवेदेव एका फोटोग्राफरमुळे प्रचंड चिडला होता..US Open Badminton 2025 : तन्वी, आयुष अंतिम फेरीत;अमेरिकन ओपन बॅडमिंटन स्पर्धेमध्ये चमक.झाले असे की बोन्झीने या सामन्यात पहिल्या दोन्ही सेटमध्ये वर्चस्व ठेवले होते. त्यामुळे तिसऱ्या सेटमध्ये त्याला विजयाची संधी होती. तिसऱ्या सेटमध्येही तो ५-४ ने पुढे होता. त्यामुळे तो मॅच पाँइंटसाठी सर्व्ह करत होता. यावेळी बोन्झीचा पहिला सर्व्ह अपयशी ठरला होता. याचवेळी एक फोटोग्राफर कोर्टमध्ये आला, त्यामुळे प्रेक्षकांकडून हुर्यो उडवण्यात आली. या गोंधळात चेअर अंपायरने मध्यस्थी केली आणि फोटोग्राफरला बाहेर जाण्यास सांगितले. या गोंधळादरम्यान तब्बल ६ मिनिटे सामना थांबला होता. .टेनिस नियमानुसार व्यत्यय आल्याने अंपायर्सने बोन्झीला पुन्हा पहिला सर्व्ह करण्यास सांगितले. त्यानंतर मेदवेदेव प्रचंड चिडला. तो चेअर अंपायरवरही भडकला. तो प्रेक्षकांनाही आजाव वाढवण्याचा इशारा करत होता. प्रेक्षक आणि मेदवेदेवमध्ये जुगलबंदीही पाहायला मिळाली. त्यानंतर मेदवेदेवने सर्वांना शांत होण्यास सांगितले. .मात्र या घटनेनंतर सामन्याला वेगळे वळण मिळाले. बोन्झीने डबल फॉल्ट केला. त्यानंतर तिसरा सेट टायब्रेकरमध्ये गेला आणि तो टायब्रेकर मेदवेदेवने जिंकला. चौथा सेट मेदवेदेवने सहज ६-० असा जिंकला. मात्र अखेर बोन्झीने पाचवा सेट जिंकून सामनाही जिंकला. हा सामना बोन्झी सरळ तीन सेटमध्ये जिंकू शकत होता. पण झालेल्या गोंधळानंतर हा सामना ५ व्या सेटपर्यंत गेला. दरम्यान, सामन्यानंतरही मेदवेदेवने त्याच्या बॅगमधील ६ रॅकेट प्रेक्षकामध्ये फेकल्या, त्यानंतर त्याने वापरलेली एक रॅकेट त्याने बेंच अनेकदा आपटली, ज्यात त्याच्या हातालाही इजा झाली होती. दरम्यान, मेदवेदेवच्या या कृतीवर सोशल मीडियातून टीकाही होत आहे..US Open Champion : आयुष शेट्टीचा जेतेपदाचा श्रीगणेशा; अमेरिकन ओपन बॅडमिंटन, तन्वीला उपविजेतेपद. २०१९ अमेरिकन ओपनमध्येही मेदवेदेवने प्रेक्षकांकडून झालेल्या हुर्योचा सामना केला होता. पण तरीही त्याने त्यावर्षी अंतिम फेरी गाठली होती. त्यानंतर दोन वर्षांनी त्याने विजेतेपदही जिंकले. मात्र गेल्या काही स्पर्धेत मेदवेदेवला खास काही करता आलेलं नाही. त्याला विम्बल्डनमध्येही बोन्झीनेच पहिल्या फेरीत पराभूत केलं होतं.दरम्यान, जो फोटोग्राफर अचानक कोर्टमध्ये गेला होता, त्याला नंतर स्टेडियममधून बाहेर करण्यात आलं, तसेच अमेरिकन ओपन २०२५ या संपूर्ण स्पर्धेसाठीच त्याला बाद करण्यात आलं आहे..FAQs१. डॅनिल मेदवेदेव अमेरिकन ओपन २०२५ मध्ये कोणाकडून पराभूत झाला?➤ डॅनिल मेदवेदेव फ्रान्सच्या बेंजामिन बोन्झीकडून पहिल्याच फेरीत पराभूत झाला.(Who defeated Daniil Medvedev in US Open 2025?)२. सामन्यात गोंधळ कसा झाला?➤ फोटोग्राफर अचानक कोर्टमध्ये आल्याने सामना काही मिनिटे थांबला.(What caused the disruption during the match?)३. फोटोग्राफरवर काय कारवाई करण्यात आली?➤ त्याला स्टेडियममधून बाहेर काढून संपूर्ण स्पर्धेतून बाद केले.(What action was taken against the photographer?).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.