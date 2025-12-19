Shocking : विमान कोसळले! दिग्गज खेळाडूसह कुटुंबातील सदस्यांचा मृत्यू, पाच वर्षांचा मुलगा अन् १४ वर्षांची मुलगी आगीच्या तांडवात सापडले

NASCAR legend Greg Biffle family killed in plane crash : अमेरिकेतील क्रीडा विश्व हादरवून टाकणारी धक्कादायक घटना नॉर्थ कॅरोलिनामध्ये घडली आहे. निवृत्त NASCAR चालक ग्रेग बिफल यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचा भीषण विमान अपघातात मृत्यू झाला. गुरुवारी सकाळी उत्तर कॅरोलिनातील स्टेट्सविले प्रादेशिक विमानतळाजवळ एका खाजगी विमानाचा अपघात झाला, ज्यामध्ये निवृत्त NASCAR चालक ग्रेग बिफल, त्यांची पत्नी आणि त्यांच्या मुलांसह सात जणांचा मृत्यू झाला. या अपघातामुळे संपूर्ण रेसिंग जगतावर शोककळा पसरली आहे. .सेस्ना सी५५० बिझनेस जेट सकाळी १० वाजता स्टेट्सविले विमानतळावरून फ्लोरिडासाठी निघाले, परंतु टेकऑफ केल्यानंतर पायलटला एक समस्या लक्षात आली आणि त्याने विमान विमानतळावर परत आणण्याचा प्रयत्न केला. पण, विमानाचे नियंत्रण सुटले आणि ते जमिनीवर कोसळले. धडकेमुळे विमानाने लगेच पेट घेतला आणि मोठी आग लागली व सर्व प्रवाशांचा मृत्यू झाला..नॉर्थ कॅरोलिना स्टेट हायवे पेट्रोलच्या म्हणण्यानुसार, विमान वेगाने खाली आले आणि आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडले. त्यावेळी परिसरात हलका पाऊस पडत होता. ज्या कंपनीकडे विमान नोंदणीकृत होते, ती कंपनी ग्रेग बिफलशी संबंधित असल्याचे मानले जाते..ग्रेग बिफल हे त्यांच्या पत्नी क्रिस्टीना, त्यांचा पाच वर्षांचा मुलगा रायडर आणि त्यांची १४ वर्षांची मुलगी एम्मा यांच्यासह विमानात होते. जवळचे कुटुंबीय आणि त्यांची मुले देखील विमानात होती. अपघाताच्या वेळी जवळच्या लेकवुड गोल्फ क्लबमध्ये उपस्थित असलेले लोक दृश्य पाहून थक्क झाले. गोल्फ कोर्सच्या एका भागात कचरा पसरला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.