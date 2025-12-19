क्रीडा

Shocking : विमान कोसळले! दिग्गज खेळाडूसह कुटुंबातील सदस्यांचा मृत्यू, पाच वर्षांचा मुलगा अन् १४ वर्षांची मुलगी आगीच्या तांडवात सापडले

North Carolina small aircraft accident news: अमेरिकेतील क्रीडा विश्व हादरवून टाकणारी धक्कादायक घटना नॉर्थ कॅरोलिनामध्ये घडली आहे. निवृत्त NASCAR चालक ग्रेग बिफल यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचा भीषण विमान अपघातात मृत्यू झाला.
Greg Biffle and Family Lose Lives in Fiery Plane Crash

Greg Biffle and Family Lose Lives in Fiery Plane Crash

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

NASCAR legend Greg Biffle family killed in plane crash : अमेरिकेतील क्रीडा विश्व हादरवून टाकणारी धक्कादायक घटना नॉर्थ कॅरोलिनामध्ये घडली आहे. निवृत्त NASCAR चालक ग्रेग बिफल यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचा भीषण विमान अपघातात मृत्यू झाला. गुरुवारी सकाळी उत्तर कॅरोलिनातील स्टेट्सविले प्रादेशिक विमानतळाजवळ एका खाजगी विमानाचा अपघात झाला, ज्यामध्ये निवृत्त NASCAR चालक ग्रेग बिफल, त्यांची पत्नी आणि त्यांच्या मुलांसह सात जणांचा मृत्यू झाला. या अपघातामुळे संपूर्ण रेसिंग जगतावर शोककळा पसरली आहे.

Loading content, please wait...
america
sports
global news
Plane Crash

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com