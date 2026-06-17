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Portugal vs Congo DR : ख्रिस्तियानो रोनाल्डो 'म्हातारा' झाला... सहावा वर्ल्ड कप खेळणाऱ्या सुपरस्टारसोबत नेमकं काय घडलं ते वाचा...

Fifa Football World Cup 2026 Marathi News: ख्रिस्तियानो रोनाल्डो वयाच्या ४१ व्या वर्षीही फुटबॉलच्या सर्वोच्च स्तरावर चमकत आहे. पोर्तुगाल आणि डीआर काँगो यांच्यातील फिफा विश्वचषक २०२६ सामन्यात मैदानात उतरताच रोनाल्डोने आणखी एक ऐतिहासिक विक्रम आपल्या नावावर केला.
Cristiano Ronaldo becomes oldest outfield player in World Cup history

Cristiano Ronaldo becomes oldest outfield player in World Cup history

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Portugal vs Congo DR Marathi Football Fifa News: किलियन एमबापे, लिओनेल मेस्सी यांच्या करिष्म्यानंतर आता सर्वांच्या नजरा ख्रिस्तियानो रोनाल्डोकडे ( Cristiano Ronaldo) वळल्या होत्या. पोर्तुगालचा हा सुपरस्टार विक्रमी सहावा फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप खेळायला मैदानावर उतरला आणि तो आता 'म्हातारा' झाल्याचे स्टॅट्स समोर आले. आता ते नेमके स्टॅट्स काय आणि त्याच्या नावावर कोणता विक्रम नोंदवला गेला, हे जाणून घेऊयात.

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