FIFA World Cup 2026: रोनाल्डोच्या विश्वविजयाच्या स्वप्नासमोर स्पेनची भिंत; अमेरिका सज्ज इतिहास घडवायला, पण समोर बेल्जियमचं चॅलेंज

FIFA World Cup 2026 Knockout Stage Thriller, Portugal vs Spain & USA vs Belgium: फिफा विश्वचषक 2026 च्या उपउपांत्यपूर्व फेरीमधील (Round of 16) सोमवारी रात्री आणखी दोन जागांसाठी लढत रंगणार असून, दोन्ही सामने चाहत्यांसाठी पर्वणी ठरणार आहेत. युरोपमधील दोन पारंपरिक प्रतिस्पर्धी पोर्तुगाल आणि स्पेन यांची आर्लिंग्टन येथे गाठ पडणार आहे, जिथे ख्रिस्तियानो रोनाल्डो आपल्या कारकिर्दीतील अखेरचा विश्वचषक सामना खेळत असल्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, सह-यजमान अमेरिका सिएटलमध्ये बेल्जियमचा सामना करत दोन दशकांहून अधिक काळानंतर प्रथमच उपांत्यपूर्व फेरी गाठण्याच्या प्रयत्नात असेल. रेड कार्डचे नाट्य, मावळतीकडे झुकणारी सुवर्णपिढी आणि शेवटच्या क्षणातील संघर्षातून पुढे आलेले दोन संघ – या सर्वांमुळे हा विश्वचषकातील आणखी एक संस्मरणीय दिवस ठरणार आहे..Brazil vs Norway : नेयमार रडला, पेले यांच्या विक्रमाशी बरोबरी! सामन्यानंतर नॉर्वे अन् Erling Haaland ची जखमेवर मीठ चोळणारी कृती Video Viral.पोर्तुगाल विरुद्ध स्पेनजुने प्रतिस्पर्धी, पण यावेळी मोठी कसोटीपोर्तुगाल आणि स्पेन यांच्यातील फुटबॉल स्पर्धेला शतकाहून अधिक इतिहास आहे. मात्र, विश्वचषकात हे दोन संघ फक्त दोनदाच आमनेसामने आले आहेत. 2010 मध्ये स्पेनने उपउपांत्यपूर्व फेरीमध्ये निसटता विजय मिळवला होता, तर 2018 मध्ये दोन्ही संघांनी 3-3 अशी रंगतदार बरोबरी साधत सहा गोलांचा थरार अनुभवायला दिला. त्यांची सर्वात अलीकडील भेट गेल्या वर्षीच्या यूईएफए नेशन्स लीगच्या अंतिम सामन्यात झाली, जिथे पोर्तुगालने पेनल्टी शूटआउटमध्ये विजय मिळवत ही स्पर्धा दोनदा जिंकणारा पहिला संघ बनण्याचा मान पटकावला. यावेळी स्पेनला प्रबळ दावेदार मानले जात असले तरी या सामन्याने अनेकदा सर्व अंदाज फोल ठरवले आहेत.रोनाल्डोसाठी अविस्मरणीय रात्र41 वर्षीय रोनाल्डोसाठी हा बहुधा सहावा आणि अखेरचा विश्वचषक आहे. मात्र, त्यांनी अजूनही आपल्या खेळाने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. उझबेकिस्तानविरुद्धच्या 5-0 विजयात दोन गोलांसह त्यांनी स्पर्धेत आतापर्यंत तीन गोल केले आहेत. तसेच, क्रोएशियाविरुद्ध प्री-क्वार्टर फेरीत केलेल्या पेनल्टी गोलमुळे त्यांच्या कारकिर्दीतील पहिला विश्वचषक बाद फेरीतील गोल नोंदला गेला. मंगळवारी काहीही झाले तरी, सहा वेगवेगळ्या विश्वचषक स्पर्धांमध्ये गोल करणारा तो इतिहासातील पहिला खेळाडू ठरला आहे. स्पेनकडेही युवा स्टार लामिन यामाल दुखापतीतून सावरत पुन्हा पूर्ण तंदुरुस्ती मिळवून परतला आहे..स्पेनने अद्याप एकही गोल स्वीकारलेला नाहीस्पेनच्या छावणीत सध्या सर्वाधिक चर्चेत असलेली आकडेवारी म्हणजे – चार सामने, एकही गोल स्वीकारलेला नाही. गट फेरीपासून ते बाद फेरीपर्यंत त्यांनी अभेद्य बचाव राखत ऑस्ट्रियावर 3-0 असा दणदणीत विजय मिळवला. दुसरीकडे, पोर्तुगालने चार सामन्यांत आठ गोल केले असले तरी बचावात काहीशी अस्थिरता दिसली आहे. त्यांनी दोन गोल स्वीकारले असून, डीआर काँगोविरुद्धचा सामना बरोबरीत सुटला होता. त्यामुळे आक्रमक पोर्तुगाल आणि अभेद्य स्पेन यांच्यातील संघर्ष रंगतदार ठरणार आहे.दोन्ही संघांची शेवटच्या आठमध्ये पोहोचण्याची महत्त्वाकांक्षाविद्यमान युरोपियन विजेता स्पेन हा विश्वचषक जिंकण्याच्या प्रमुख दावेदारांपैकी एक मानला जात आहे. दुसरीकडे, 2022 मध्ये मोरोक्कोकडून उपांत्यपूर्व फेरीत पराभूत झालेल्या पोर्तुगालचे यावेळी त्यापेक्षा पुढे जाण्याचे लक्ष्य आहे. या सामन्यातील विजेत्याला उपांत्य फेरीपर्यंत पोहोचण्याचा आकर्षक मार्ग खुला होईल..विक्रमांनी भरलेला विश्वचषकया स्पर्धेत आतापर्यंत गोलांचा अक्षरशः पाऊस पडला आहे. गट फेरीतच 215 गोल झाले असून, हा कोणत्याही विश्वचषकातील विक्रमी आकडा आहे. यापूर्वीचा विक्रम कतार 2022 मध्ये 172 गोलांचा होता. पोर्तुगाल आणि स्पेन या दोन्ही संघांनी प्रत्येकी आठ गोल करत या विक्रमात मोठा वाटा उचलला आहे.लक्ष ठेवण्यासारखे खेळाडू:पोर्तुगाल: ख्रिस्तियानो रोनाल्डो, ब्रुनो फर्नांडिस, नुनो मेंडेसस्पेन: लामिन यामाल, मिकेल ओयार्झाबाल, पेड्री.अमेरिका विरुद्ध बेल्जियमएकतर्फी इतिहास, पण एक मोठा अपवादअमेरिका आणि बेल्जियम यांच्यात आतापर्यंत सात सामने झाले असून त्यापैकी सहा सामने बेल्जियमने जिंकले आहेत. अमेरिकेने एकमेव विजय 1930 च्या पहिल्या विश्वचषकात 3-0 असा मिळाला होता. 2014 च्या विश्वचषकातील प्री-क्वार्टर फायनलमध्ये अमेरिकेला अतिरिक्त वेळेत 2-1 असा पराभव स्वीकारावा लागला होता. त्या सामन्यात गोलरक्षक टिम हॉवर्डने स्पर्धेतील विक्रमी 15 बचाव केले होते. याच वर्षी मार्चमध्ये अटलांटा येथे झालेल्या सराव सामन्यातही बेल्जियमने अमेरिकेवर 5-2 असा विजय मिळवला होता.रेड कार्ड रद्द झाल्याने अमेरिकेला दिलासाबोस्निया आणि हर्झेगोविनाविरुद्धच्या विजयात फोलारिन बालोगुन याला रेड कार्ड दाखवण्यात आले होते. प्रशिक्षक मॉरिसिओ पोचेटिनो यांनी तो निर्णय चुकीचा असल्याचे सांगितले आणि फिफानेही त्यावर शिक्कामोर्तब करत रेड कार्डवरील निलंबन रद्द केले. त्यामुळे स्पर्धेत तीन गोल करणारा अमेरिकेचा आघाडीचा गोलस्कोअरर पुन्हा उपलब्ध झाला आहे. त्यामुळे अमेरिकेची आक्रमणाची मांडणी पूर्ववत झाली आहे..दोन्ही संघांनी शेवटच्या क्षणी गाठली बाद फेरीअमेरिकेने बालोगुनच्या रेड कार्डनंतर तब्बल 35 मिनिटे दहा खेळाडूंनी खेळूनही बोस्निया आणि हर्झेगोविनावर 2-0 असा विजय मिळवला. बेल्जियमचा प्रवास त्याहूनही नाट्यमय ठरला. सेनेगलविरुद्ध पाच मिनिटे बाकी असताना ते 2-0 ने पिछाडीवर होते. मात्र, दुखापत वेळेत दोन गोल करत त्यांनी सामना अतिरिक्त वेळेत नेला आणि 125व्या मिनिटाला युरी टिलेमन्सच्या पेनल्टीवर विजय मिळवला.सह-यजमानांसाठी इतिहास रचण्याची संधीअमेरिका सातव्यांदा विश्वचषकाच्या प्री-क्वार्टर फेरीत पोहोचली आहे. याआधीच्या सहा प्रयत्नांपैकी पाच वेळा त्यांना पराभव पत्करावा लागला असून, 2002 मध्ये मेक्सिकोवर मिळवलेला विजय हा एकमेव अपवाद आहे. सिएटलमध्ये बेल्जियमचा पराभव केल्यास 24 वर्षांनंतर अमेरिका पुन्हा उपांत्यपूर्व फेरी गाठेल..आक्रमक शैली आणि मावळतीकडे झुकणारा सुपरस्टारअमेरिकेने या विश्वचषकातील प्रत्येक सामन्यात किमान दोन गोल केले आहेत. युरोप किंवा दक्षिण अमेरिकेबाहेरील असा पराक्रम करणारा तो पहिलाच संघ ठरला आहे. बेल्जियमनेही दोन विजय आणि दोन बरोबरींसह अपराजित वाटचाल केली आहे. मात्र, त्यांचा सर्वाधिक गोल करणारा खेळाडू रोमेलू लुकाकू अद्याप एकदाही सुरुवातीच्या अकरामध्ये खेळलेला नाही. 33 वर्षीय लुकाकूला आतापर्यंत केवळ पर्यायी खेळाडू म्हणून मैदानात उतरवण्यात आले आहे.लक्ष ठेवण्यासारखे खेळाडू:अमेरिका: ख्रिश्चन पुलिसिक, फोलारिन बालोगुन, टायलर अॅडम्सबेल्जियम: केविन डी ब्रुयने, रोमेलू लुकाकू, लिअँड्रो ट्रोसार्ड.FIFA WORLD CUP 2026: इंग्लंडच्या खेळाडूंना Viagra खाऊन खेळण्याची परवानगी; यजमान मेक्सिकोविरुद्धच्या लढतीपूर्वी का दिलीय ही सूट? .कुठे पाहाल सामने?मंगळवारच्या या दुहेरी लढतीत इतिहास, विक्रम आणि अनिश्चिततेचा रोमांच अनुभवायला मिळणार आहे. स्पेनच्या अभेद्य बचावफळीसमोर रोनाल्डोची जादू चालणार का? आणि अमेरिका अखेर दोन दशकांपासूनचा प्री-क्वार्टर फेरीतील अडथळा पार करणार का? या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे मंगळवारी पाहाटेपर्यंत मिळतील. फिफा विश्वचषक 2026 चे सर्व सामने Unite8 Sports टीव्ही चॅनेलवर आणि ZEE 5 या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर हिंदी, इंग्रजी, मल्याळम आणि बंगाली भाषांमध्ये लाईव्ह पाहाता येतात.पोर्तुगाल विरुद्ध स्पेन हा सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार मंगळवारी मध्यरात्री १२.३० वाजता (७ जुलैची सुरुवात) सुरू होईल. त्यानंतर अमेरिका विरुद्ध बेल्जियम सामना मंगळवारी पाहाटे (६ जुलै) ५.३० वाजता सुरू होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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