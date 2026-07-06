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FIFA World Cup 2026: रोनाल्डोच्या विश्वविजयाच्या स्वप्नासमोर स्पेनची भिंत; अमेरिका सज्ज इतिहास घडवायला, पण समोर बेल्जियमचं चॅलेंज

Portugal vs Spain & USA vs Belgium: फिफा विश्वचषक 2026 च्या उपउपांत्यपूर्व फेरीत आज रात्री पोर्तुगालसमोर स्पेनचं आव्हान आहे. तसेच यजमान अमेरिकेसमोर बेल्जियमचे आव्हान आहे.
Cristiano Ronaldo | FIFA World Cup 2026

Cristiano Ronaldo | FIFA World Cup 2026

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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FIFA World Cup 2026 Knockout Stage Thriller, Portugal vs Spain & USA vs Belgium:

फिफा विश्वचषक 2026 च्या उपउपांत्यपूर्व फेरीमधील (Round of 16) सोमवारी रात्री आणखी दोन जागांसाठी लढत रंगणार असून, दोन्ही सामने चाहत्यांसाठी पर्वणी ठरणार आहेत. युरोपमधील दोन पारंपरिक प्रतिस्पर्धी पोर्तुगाल आणि स्पेन यांची आर्लिंग्टन येथे गाठ पडणार आहे, जिथे ख्रिस्तियानो रोनाल्डो आपल्या कारकिर्दीतील अखेरचा विश्वचषक सामना खेळत असल्याची शक्यता आहे.

दुसरीकडे, सह-यजमान अमेरिका सिएटलमध्ये बेल्जियमचा सामना करत दोन दशकांहून अधिक काळानंतर प्रथमच उपांत्यपूर्व फेरी गाठण्याच्या प्रयत्नात असेल. रेड कार्डचे नाट्य, मावळतीकडे झुकणारी सुवर्णपिढी आणि शेवटच्या क्षणातील संघर्षातून पुढे आलेले दोन संघ – या सर्वांमुळे हा विश्वचषकातील आणखी एक संस्मरणीय दिवस ठरणार आहे.

Cristiano Ronaldo | FIFA World Cup 2026
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