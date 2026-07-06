क्रीडा

Brazil vs Norway : नेयमार रडला, पेले यांच्या विक्रमाशी बरोबरी! सामन्यानंतर नॉर्वे अन् Erling Haaland ची जखमेवर मीठ चोळणारी कृती Video Viral

Neymar cries after Brazil vs Norway World Cup match: फिफा वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये ब्राझीलच्या पराभवानंतर भावनिक आणि संस्मरणीय क्षण पाहायला मिळाले. नॉर्वेकडून २-१ असा धक्का बसताच नेयमारला अश्रू अनावर झाले. या पराभवासह ब्राझीलचे विश्वचषकातील आव्हान संपुष्टात आले.
Neymar cries after Brazil vs Norway World Cup match

Neymar cries after Brazil vs Norway World Cup match

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Norway's Erling Haaland viral celebration after Brazil win: नॉर्वे संघाने फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत सोमवारी इतिहास रचला... पाचवेळच्या विजेत्या ब्राझील संघाला त्यांनी २-१ असा फरकाने पराभूत करून स्पर्धेबाहेर फेकले. एर्लिंग हालंडच्या दोन गोलने नॉर्वेला पहिल्यांदा वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या इतिहासात उपांत्यपूर्व फेरीत पोहोचवले. या सामन्यानंतर ब्राझीलचा स्टार खेळाडू नेयमार ज्यूनियर ( Neymar) ढसाढसा रडला, परंतु सामन्याच्या शेवटच्या मिनिटाला पेनल्टीवर गोल करून त्याने महान खेळाडू पेले ( Pele) यांच्या विक्रमाशी बरोबरी केली. नॉर्वेने हा सामना जिंकल्यानंतर त्यांचे खास पारंपरिक सेलिब्रेशन करून पुन्हा एकदा जगाचे लक्ष वेधले.

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