Prachi Devkar Wins Bronze Medal : 3000 मीटर स्टिपलचेसमध्ये थरार! कराडच्या प्राचीनं 10 मिनिट 32 सेकंदात 'अशी' जिंकली आशियाई स्पर्धेत Bronze मेडल; बलाढ्य खेळाडूंवर केली मात

कराड : चीन येथे झालेल्या आशियाई ॲथलेटिक्स चॅम्पियनमध्ये किरपे (ता. कराड, जि. सातारा) येथील प्राची अंकुश देवकर हिने तीन हजार मीटर ट्रिपल चेस स्पर्धा १० मिनिट ३२ सेकंदात पूर्ण करुन देशासाठी कांस्यपदक पटकावले. अत्यंत खडतर परिस्थितीतून पुढे जाऊन प्राचीने (India 3000m Steeplechase Bronze Winner) देशासह राज्याचे नाव कांस्यपदकावर कोरले आहे..ग्रामीण भागातील एका सर्वसामान्य कुटुंबातून पुढे आलेल्या प्राचीने अथक मेहनत, जिद्द आणि चिकाटीच्या बळावर हा टप्पा गाठला आहे. अत्यंत खडतर परिस्थितीत सराव करत तिने राष्ट्रीय प्रशिक्षक अतुल पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली सराव करुन तिने राष्ट्रीय स्तरावर स्वतःचे वेगळे स्थान निर्माण केले आहे. आता आशियाई स्पर्धेत पदक मिळवत तिने आपल्या कारकिर्दीत आणखी एक मानाचा तुरा खोवला आहे..स्टिपलचेस ही शर्यत वेग, सहनशक्ती आणि अडथळ्यांवर मात करण्याच्या कौशल्याची कसोटी मानली जाते. या स्पर्धेत आशियातील बलाढ्य खेळाडूंच्या उपस्थितीत प्राचीने संयमी आणि आक्रमक धाव घेत कांस्य पदकावर आपले नाव कोरले. तिच्या यशाची बातमी समजताच किरपे गावासह संपूर्ण कराड तालुक्यात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले. विविध क्षेत्रांतील मान्यवर, क्रीडाप्रेमी आणि नागरिकांनी तिचे अभिनंदन केले..Beed Farmer Successful Story : 50 हजारांची नोकरी सोडली अन् 63 व्या वर्षी बीडच्या माळरानावर पिकवलं 'काळं सोनं'; उच्चशिक्षित शेतकऱ्याची दुष्काळावर मात, कसं फिरवलं नशीब?.खडतर प्रवासातून आशियाई पदकापर्यंत...किरपे येथील प्राची देवकरचा प्रवास अनेक तरुणांसाठी प्रेरणादायी ठरला आहे. मर्यादित सुविधा, ग्रामीण वातावरण आणि कठोर सराव यांवर मात करत तिने राष्ट्रीय स्तरावर आपली ओळख निर्माण केली. त्यानंतर आशियाई ॲथलेटिक्स चॅम्पियनशिपसाठी भारतीय संघात स्थान मिळवणे आणि थेट पदक जिंकणे ही तिच्या मेहनतीची मोठी पावती ठरली आहे. तीन हजार मीटर स्टिपलचेससारख्या आव्हानात्मक स्पर्धेत कांस्यपदक मिळवून तिने भारतीय तिरंगा अभिमानाने फडकवला. प्राचीचे हे यश केवळ वैयक्तिक नसून ग्रामीण भागातील क्रीडा प्रतिभेला मिळालेली मोठी दाद मानली जात आहे..ग्रामीण भागातील मुलींनाही आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धेत पोहोचून यश मिळविता येते, हे मी कामगिरीतून सिध्द केले आहे. जिल्ह्यातील खेळाडूंनी न्यूनगंड न बाळगता सातत्याने सराव करुन आपली प्रगती करावी.-प्राची देवकर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.