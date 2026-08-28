क्रीडा

Grand Chess Tour: प्रज्ञानंद ठरला 'किंग'! अमेरिकेच्या खेळाडूला धूळ चारत घडवला इतिहास; कोट्यवधींचे बक्षीसीही मिळाले

Praggnanandhaa Grand Chess Tour Victory: ग्रँडमास्टर आर. प्रज्ञानंदने अमेरिकन फॅबियानो कारुआनाला राभूत करून ग्रँड चेस टूर जिंकली. या विजयासह त्याने इतिहास घडवला असून त्याला कोट्यवधींचे बक्षीस मिळाले.
Praggnanandhaa Grand Chess Tour Victory

Praggnanandhaa Grand Chess Tour Victory

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Praggnanandhaa Grand Chess Tour : भारताचा स्टार खेळाडू ग्रँडमास्टर आर. प्रज्ञानंद याने अमेरिकेच्या ग्रँडमास्टर फॅबियानो कारुआना याचे आव्हान मोडीत काढत ग्रँड चेस टूर जिंकली. यासह त्याने इतिहास घडवला आहे. प्रज्ञानंद याने फॅबियानोला १५-१३ अशा फरकाने पराभवाचा धक्का दिला.

यासह त्याने पहिल्यांदाच ग्रँड चेस टूरचे विजेतेपद मिळवले असून तो हे विजेतेपद मिळवणारा पहिलाच भारतीय बुद्धिबळपटू ठरला. त्यामुळे पुन्हा एकदा त्याची जागतिक बुद्धिबळातील ताकद अधोरेखित झाली असून जागतिक स्थरावर भारतीय खेळाडूंचा बुद्धिबळातील वाढता दबावही स्पष्ट झाला आहे.

Praggnanandhaa Grand Chess Tour Victory
Praggnanandhaa Reaches Grand Chess Tour Final: आर. प्रज्ञानंदची अंतिम फेरीत धडक; ग्रँड चेस टूर स्पर्धा : जर्मनीच्या व्हिन्सेंट कीमरचा पराभव
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R. Praggnanandhaa FIDE ranking
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