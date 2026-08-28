Grand Chess Tour: प्रज्ञानंद ठरला 'किंग'! अमेरिकेच्या खेळाडूला धूळ चारत घडवला इतिहास; कोट्यवधींचे बक्षीसीही मिळाले

Praggnanandhaa Grand Chess Tour : भारताचा स्टार खेळाडू ग्रँडमास्टर आर. प्रज्ञानंद याने अमेरिकेच्या ग्रँडमास्टर फॅबियानो कारुआना याचे आव्हान मोडीत काढत ग्रँड चेस टूर जिंकली. यासह त्याने इतिहास घडवला आहे. प्रज्ञानंद याने फॅबियानोला १५-१३ अशा फरकाने पराभवाचा धक्का दिला. यासह त्याने पहिल्यांदाच ग्रँड चेस टूरचे विजेतेपद मिळवले असून तो हे विजेतेपद मिळवणारा पहिलाच भारतीय बुद्धिबळपटू ठरला. त्यामुळे पुन्हा एकदा त्याची जागतिक बुद्धिबळातील ताकद अधोरेखित झाली असून जागतिक स्थरावर भारतीय खेळाडूंचा बुद्धिबळातील वाढता दबावही स्पष्ट झाला आहे..Praggnanandhaa Reaches Grand Chess Tour Final: आर. प्रज्ञानंदची अंतिम फेरीत धडक; ग्रँड चेस टूर स्पर्धा : जर्मनीच्या व्हिन्सेंट कीमरचा पराभव .प्रज्ञानंद याचे दमदार पुनरागमनजर्मनीच्या व्हीन्सेंट कीमर याचा पराभव करत अंतिम फेरी गाठलेल्या प्रज्ञानंद याची फॅबियानोविरुद्ध सुरुवात अडखळत झाली होती. पहिल्या ब्लिट्झ गेममध्ये जिंकण्याची संधी त्याच्याकडे होती, पण वेळेच्या अभावामुळे त्याच्याकडून चुका झाल्या आणि परिस्थिती बिघडली. परंतु, फॅबियनोनेही या संधीचा फायदा घेतला नाही आणि हा सामना बरोबरीत सुटला..त्यापूर्वी, पहिल्या क्लासिकल सामन्यात फॅबियानोने प्रज्ञानंदचा ६-० असा पराभव केलेला, पण दुसऱ्या क्लासिकल सामन्यात मात्र प्रज्ञानंदने बरोबरी करत पुनरागमनाची सुरुवात केली. अंतिम दिवशी प्रज्ञानंद ६ गुणांनी पिछाडीवर होता. पण त्याने त्यानंतर कमालीचे पुनरागमन केले आणि दोन्ही रॅपिड गेम जिंकले आणि आघाडी घेतली..त्यानंतरच्या ब्लिट्झमध्ये त्याने फॅबियानोला रोखत बरोबरी साधली आणि अखेर १५-१३ अशा स्कोअरसह ग्रँड चेस टूरच्या ट्रॉफीवर आपले नाव कोरले. या विजेतेपदानंतर त्याला बक्षीस रक्कम म्हणून १ लाख अमेरिकन डॉलर (साधारण १.६७ कोटी रुपये) मिळाले..R Praggnanandhaa: ५ वेळच्या विश्वविजेत्याला प्रज्ञानंदने धूळ चारली! पण मॅग्नस कार्लसनने अचानक सामना का सोडला? पाहा....दरम्यान, तिसऱ्या क्रमांकासाठी व्हीन्सेंट कीमर आणि वेस्ली सो यांच्यात सामना झाला. या सामन्यातही वेस्ली सोने चांगले पुनरागमन करत किमरला पराभूत केले आणि तिसरा क्रमांक मिळवला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.